Çöp diye "hazine" atıyorsunuz! Herkesin evinden bol bol çıkıyor! Hurdacılar kilosunu 220 TL'den kapış kapış alıyor

Milyonlarca vatandaş tarafından çöpe atılan hurdalar, servet değerinde olabiliyor. Hurda fiyatları 2023 yılı itibariyle güncellendi. Yeni fiyatlar ile hurda satışı yapanlar ek bir iş gibi gelir sahibi olabilecek. Hurdacılar o ürünün kilosunu 220 TL'de alıyor. İşte tüm detaylar... Hurda fiyatları 2023 itibariyle yeniden güncellendi. Hurda fiyatına göre değişiklik gösteren ödemelerin güncel hali paylaşıldı. Herkesin evinde bulunan hurdalar, çöpe atıldığında değerini kaybedebiliyor. Çöpe atmak yerine bir hurdacıyla anlaşarak ek bir gelir elde edebilirsiniz. Güncel borsa fiyatlarına göre hurda fiyatlarını inceleyebilirsiniz. Hurda fiyatları 17 Eylül 2023 tarihinden itibaren güncellendi. İşte güncel hurda fiyatları....