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Çöp diye "hazine" atıyorsunuz! Herkesin evinden bol bol çıkıyor! Hurdacılar kilosunu 220 TL'den kapış kapış alıyor

2023-10-14 11:17:13
Çöp diye "hazine" atıyorsunuz! Herkesin evinden bol bol çıkıyor! Hurdacılar kilosunu 220 TL'den kapış kapış alıyor

Milyonlarca vatandaş tarafından çöpe atılan hurdalar, servet değerinde olabiliyor. Hurda fiyatları 2023 yılı itibariyle güncellendi. Yeni fiyatlar ile hurda satışı yapanlar ek bir iş gibi gelir sahibi olabilecek. Hurdacılar o ürünün kilosunu 220 TL'de alıyor. İşte tüm detaylar... Hurda fiyatları 2023 itibariyle yeniden güncellendi. Hurda fiyatına göre değişiklik gösteren ödemelerin güncel hali paylaşıldı. Herkesin evinde bulunan hurdalar, çöpe atıldığında değerini kaybedebiliyor. Çöpe atmak yerine bir hurdacıyla anlaşarak ek bir gelir elde edebilirsiniz. Güncel borsa fiyatlarına göre hurda fiyatlarını inceleyebilirsiniz. Hurda fiyatları 17 Eylül 2023 tarihinden itibaren güncellendi. İşte güncel hurda fiyatları....

#1
Foto - Çöp diye "hazine" atıyorsunuz! Herkesin evinden bol bol çıkıyor! Hurdacılar kilosunu 220 TL'den kapış kapış alıyor

HURDA DEMİR FİYATLARI 2023 DKP Hurda Demir Fiyatları 9,50 ₺/Kg Hurda Demir Fiyatları 8,50 ₺/Kg Ekstra Hurda Demir 8,00 ₺/Kg 1. Sınıf Hurda Demir 6,40 ₺/Kg 2. Sınıf Hurda Demir 6,05 ₺/Kg 3. Sınıf Hurda Demir 5,00 ₺/Kg Demir Talaşı Hurdası 4,70 ₺/Kg Toplama Hurda 4,55 ₺/Kg Teneke Hurda 4,35 ₺/Kg Pik Demir Talaşı Hurdası 6,45 ₺/Kg İnşaat Yıkım Hurdası 6,50 ₺/Kg İnşaat Demir Çubuğu Hurdası 6,80 ₺/Kg Tufal Hurdası 0,17 ₺/Kg

#2
Foto - Çöp diye "hazine" atıyorsunuz! Herkesin evinden bol bol çıkıyor! Hurdacılar kilosunu 220 TL'den kapış kapış alıyor

HURDA ALÜMİNYUM FİYATLARI 2023 Hurda Alüminyum Fiyatları 52,10 ₺/Kg Hurda Alüminyum Araiş Fiyatları 56,20 ₺/Kg Hurda Alüminyum Jant Fiyatları 55,20 ₺/Kg Hurda Alüminyum Ofset Matbaa Fiyatları 55,20 ₺/Kg Hurda Alüminyum Boyasız Profil Fiyatları 54,20 ₺/Kg Hurda Alüminyum Profil Fiyatları 50,30 ₺/Kg Hurda Alüminyum Tas Tabak Fiyatları 36,50 ₺/Kg Hurda Alüminyum Piston Fiyatları 30,40 ₺/Kg Hurda Alüminyum Sert Kartel Fiyatları 28,00 ₺/Kg Hurda Alüminyum Kutu Fiyatları almıyoruz. Hurda Alüminyum Radyatör Fiyatları 24,70 ₺/Kg Hurda Alüminyum Talaş Fiyatları 27,00 ₺/Kg Hurda Çelikli/Plastikli Alüminyum Tel 26,00 ₺/Kg Hurda Alüminyum Bakırlı Petek Fiyatları 75,40 ₺/Kg

#3
Foto - Çöp diye "hazine" atıyorsunuz! Herkesin evinden bol bol çıkıyor! Hurdacılar kilosunu 220 TL'den kapış kapış alıyor

HURDA BAKIR FİYATLARI 2023 Soyma Bakır Fiyatı 220,50 ₺/Kg Hurda Lama Bakır Fiyatı 220,40 ₺/Kg Kırkambar (Bobin, Yanık, Boru) Bakır Hurdası 200,20 ₺/Kg ? Külçe Bakır 170,00 ₺/Kg TTR Kırma (Granür) Bakır Hurdası 174,00 ₺/Kg Bakır (Kızıl) Talaş Hurdası 175,20 ₺/Kg

#4
Foto - Çöp diye "hazine" atıyorsunuz! Herkesin evinden bol bol çıkıyor! Hurdacılar kilosunu 220 TL'den kapış kapış alıyor

HURDA SARI FİYATLARI 2023 Sarı Hurda Araiş MS-70 fiyatları 140,20 ₺/Kg Sarı Hurda Araiş MS-64 fiyatları 135,00 ₺/Kg Sarı Hurda Çubuk Ucu Parça fiyatları 132,00 ₺/Kg Sarı Hurda MS-58 Çubuk Talaşı fiyatları 130,00 ₺/Kg Sarı Hurda Vana Musluk fiyatları 120,00 ₺/Kg Hurda Su Saati fiyatları 99,50 ₺/Kg Sarı Hurda Radyatör fiyatları 80,40 ₺/Kg Hurda Fosfor Bronz Araiş fiyatları 135,00 ₺/Kg

#5
Foto - Çöp diye "hazine" atıyorsunuz! Herkesin evinden bol bol çıkıyor! Hurdacılar kilosunu 220 TL'den kapış kapış alıyor

HURDA KROM FİYATLARI 2023 Hurda Paslanmaz 304 Krom fiyatları 30,50 ₺/Kg Hurda Paslanmaz 304 Krom Talaşı fiyatları 24,50 ₺/Kg Hurda Paslanmaz 316 Krom fiyatları 50,00 ₺/Kg Hurda Paslanmaz 316 Krom Talaşı fiyatları 48,50 ₺/Kg Hurda Paslanmaz 310 Krom fiyatları 25,00 ₺/Kg Hurda Paslanmaz 310 Krom Talaşı fiyatları 27,50 ₺/Kg Hurda Paslanmaz 430 Krom fiyatları 8,50 ₺/Kg Hurda Paslanmaz 201 Krom fiyatları 8,50 ₺/Kg Hurda Paslanmaz 202 Krom fiyatları 8,50 ₺/Kg Anot Nikel ? fiyatları 500,00 ₺/Kg

#6
Foto - Çöp diye "hazine" atıyorsunuz! Herkesin evinden bol bol çıkıyor! Hurdacılar kilosunu 220 TL'den kapış kapış alıyor

HURDA AKÜ FİYATLARI 2023 Hurda Sulu Akü 15,20 TL/Kg Hurda Kuru Akü 15,70 TL/Kg Hurda Küçük Akü 14,20 TL/Kg

#7
Foto - Çöp diye "hazine" atıyorsunuz! Herkesin evinden bol bol çıkıyor! Hurdacılar kilosunu 220 TL'den kapış kapış alıyor

HURDA ÇİNKO FİYATLARI 2023 Hurda Çinko Fiyatları 46,70 TL/Kg Hurda Çinko Çatı Fiyatları 45,70 TL/Kg Hurda Çinko Külçe 40,20 TL/Kg

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