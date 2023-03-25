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Yaşam
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Çoluk çocuk dışarda kaldılar! E-Devlet'i kontrol etmedi evsiz kaldı

2023-03-25 15:00:14
Çoluk çocuk dışarda kaldılar! E-Devlet'i kontrol etmedi evsiz kaldı

Antalya'da bir aile, tahliye taahhütnamesi dolayısıyla evden çıkartıldı.

#1
Foto - Çoluk çocuk dışarda kaldılar! E-Devlet'i kontrol etmedi evsiz kaldı

Antalya’da 2 çocuk babası, kiralık ev tutarken imzaladığı tahliye taahhütnamesi dolayısıyla ev sahibi tarafından gönderilen ihtarı E-Devlet’ten kontrol etmeyince kapısında icra memurlarını gördü. Apar topar evden çıkartılan aile, eşyaları ile birlikte sokakta kaldı. Antalya’da ev bulmanın çok zor olduğunu belirten baba, “İlanlar bile Rusça. 10 bin liradan aşağıya ev yok. Ev ve eşyamızı geçtik, okuttuğun çocuklarımın eğitimini kurtarmak istiyorum” dedi.

#2
Foto - Çoluk çocuk dışarda kaldılar! E-Devlet'i kontrol etmedi evsiz kaldı

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde yaşayan elektronik tamircisi Deniz Yıldız (44), bundan 1,5 yıl önce 4 katlı bir apartmanda kiralık daire tuttu. Eşi ve 2 çocuğuyla burada yaşamaya başlayan Yıldız’dan iddiaya göre ev sahibi yüksek kira istedi.

#3
Foto - Çoluk çocuk dışarda kaldılar! E-Devlet'i kontrol etmedi evsiz kaldı

Yıldız’ın belirtilen kirayı ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine ev sahibi tahliye taahhütnamesini devreye soktu. Dün kapısında icra memurları, polis ve hamalları gören Yıldız neye uğradığını şaşırdı. Eşyalarıyla birlikte evden çıkartılan Yıldız ailesi, sokakta kaldı.

#4
Foto - Çoluk çocuk dışarda kaldılar! E-Devlet'i kontrol etmedi evsiz kaldı

Yaşananları anlatan Yıldız, “Kapıyı açtığımızda 10-11 tane polis, 10-15 hamal vardı ve icra memurları vardı. Acil evi boşaltmamızı istediler. Karşı tarafın avukatından 12 saat süre istedik, onu da vermediler. Yasal olarak hiçbir şey yapma hakkımız yoktu, her şey kesinleşmişti. Evi tutarken tahliye taahhütnamesi bize mecbur kılıyorlar, Ona istinaden boşaltıldı. E-Devlet’ten ihtar göndermişler, biz de dikkat etmedik. İcra memuru görevini yapacağını söyledi ve yaptı. Akşam çoluk çocuk burada kaldık, eşyalarımızın çalınmaması için. Ev arıyorum ama ilanları Rusça vermeye başlamışlar. Türkçe ilan yok. Antalya’nın köylerine falan bakacağız. O da olmazsa memleketimize döneceğiz” dedi.

#5
Foto - Çoluk çocuk dışarda kaldılar! E-Devlet'i kontrol etmedi evsiz kaldı

Kirasını günü gününe ödediğini savunan Yıldız, Antalya’da bütçelerine uygun kiralık bir ev bulmanın oldukça zor olduğunu belirterek, “10 bin liradan aşağı ev yok. Sokakta kalacak halimizde yok. 2 çocuğum var aynı zamanda depremzede bir gencimize kapımızı açmıştık.

#6
Foto - Çoluk çocuk dışarda kaldılar! E-Devlet'i kontrol etmedi evsiz kaldı

Üniversitede okuyan kızım var. Yetişkin oğlum var, o da üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Evi, eşyayı geçtik artık çocukların eğitimini kurtarmak istiyoruz. Zaten eşyalarımızın çoğu rezil oldu” ifadelerini kullandı.

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