Çoluk çocuk dışarda kaldılar! E-Devlet'i kontrol etmedi evsiz kaldı

Yaşananları anlatan Yıldız, “Kapıyı açtığımızda 10-11 tane polis, 10-15 hamal vardı ve icra memurları vardı. Acil evi boşaltmamızı istediler. Karşı tarafın avukatından 12 saat süre istedik, onu da vermediler. Yasal olarak hiçbir şey yapma hakkımız yoktu, her şey kesinleşmişti. Evi tutarken tahliye taahhütnamesi bize mecbur kılıyorlar, Ona istinaden boşaltıldı. E-Devlet’ten ihtar göndermişler, biz de dikkat etmedik. İcra memuru görevini yapacağını söyledi ve yaptı. Akşam çoluk çocuk burada kaldık, eşyalarımızın çalınmaması için. Ev arıyorum ama ilanları Rusça vermeye başlamışlar. Türkçe ilan yok. Antalya’nın köylerine falan bakacağız. O da olmazsa memleketimize döneceğiz” dedi.