Çok şaşıracaksınız: Sadece gerçek bir Türk'ün okuyabileceği 5 kelime: Yabancılar duyunca inanamıyor!

Türkçe, tıpkı kusursuz işleyen bir algoritma gibi çalışan yapısıyla dünya dilleri arasında bambaşka bir yere sahip. Bir kökün üzerine kat kat inşa edilen her bir ek, anlamı adeta ilmek ilmek dokuyarak başka dillerde satırlarca sürecek bir ifadeyi tek bir kelimenin içine ustalıkla sığdırmamıza olanak tanır. Dışarıdan bakan bir yabancının çözülmesi gereken gizemli bir şifre ya da karmaşık bir yazılım kodu gibi gördüğü; okumaya kalktığında ise nefesinin yetmediği bu uçsuz bucaksız kelimeler, aslında dilimizin o eşsiz kıvraklığının ve sınırsız ifade gücünün en güzel ispatıdır.