İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi

Papperger, Rheinmetall'in İtalyan savunma şirketi Leonardo'nun askeri araç üreticisi Iveco'yu satın alma planına yönelik ilgisinin sürdüğünü de belirtti. Ancak şirketin yeni Üst Yöneticisi Lorenzo Mariani ile yapılacak görüşmelerin anlaşmanın geleceği açısından belirleyici olacağı mesajını verdi. Papperger, önceki yönetimle üzerinde uzlaşılan koşulların yeni yönetim tarafından yeniden değerlendirilebileceğini belirterek, "Yeni şartların Rheinmetall açısından hâlâ cazip olup olmadığını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Anlaşmanın şu aşamada tehlikede olmadığını ifade eden Papperger, yaz tatilinin ardından Mariani ile görüşmeyi planladığını söyledi. Rheinmetall, Almanya'nın F126 fırkateyn programını iptal etmesinin ardından perşembe günü satış beklentisini aşağı çekmişti. Buna karşın şirket, Alman ordusuna Boxer zırhlı araçlarının tedarikini kapsayan milyarlarca avroluk sözleşmenin yıl sonuna kadar imzalanmasını bekliyor. Papperger, sözleşmenin önünde herhangi bir engel bulunmadığını söyledi. Rheinmetall'in sözleşmeden yaklaşık 12,4 milyar avro pay alması beklenirken, ortak KNDS'nin payıyla birlikte toplam anlaşma değerinin yaklaşık 25 milyar avroya ulaşacağı öngörülüyor.