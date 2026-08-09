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İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi

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İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi

Rheinmetall ile Lockheed Martin tarafından ortak bir şekilde üretilen uzun menzilli füze anlaşmasının çıkmaza girdiği ortaya çıktı.

#1
Foto - İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi

Almanya merkezli savunma sanayii şirketi Rheinmetall, ABD'nin İran'la yaşanan çatışma sırasında kullandığı mühimmat stoklarını yeniden oluşturmasının kısa vadede mümkün olmayabileceğini belirtti. Şirketin Üst Yöneticisi Armin Papperger, özellikle uzun menzilli hassas silahların üretim kapasitesinin artırılmasının yıllar alabileceğine dikkat çekti.

#2
Foto - İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi

Papperger, Reuters'a verdiği röportajda, ABD'nin çatışma sırasında tükettiği askeri mühimmatın yeniden tedarik edilmesi için yeterli üretim kapasitesinin zaman içinde oluşturulabileceğini söyledi. Ancak bunun iki yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşmesini beklemediğini belirten Papperger, sürecin çok daha uzun sürebileceğini ifade etti.

#3
Foto - İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi

ABD Kara Kuvvetlerinin İran'la yaklaşık beş ay süren savaş sırasında uzun menzilli hassas füze stoklarının önemli bölümünü kullandığına ilişkin haberler, Washington'ın gelecekte ortaya çıkabilecek krizlere ne ölçüde hazırlıklı olduğu konusunda soru işaretleri yaratmıştı.

#4
Foto - İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump ise mühimmat sıkıntısına yönelik endişeleri küçümseyerek bazı mühimmat türlerinde ülkenin son derece yüksek miktarda stoğa sahip olduğunu savundu. Trump, bazı silah sistemlerinde stokların daha sınırlı olduğunu kabul ederken, ABD savunma sanayii şirketlerinin üretim kapasitelerini artırmak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

#5
Foto - İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi

Rheinmetall ile ABD merkezli Lockheed Martin, geçtiğimiz ay Almanya'nın kuzeyindeki Unterlüß tesisinde Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) üretmek üzere ortaklık kurulmasını öngören bir mutabakat imzaladı. Üretim altyapısının 2027'de kurulması planlanıyor. Ancak ortak üretimin başlaması için gerekli resmi onayların henüz tamamlanması gerekiyor. Papperger, sürecin ileri bir aşamaya ulaştığını ve ABD yönetiminin projeyi desteklediğini belirtti.

#6
Foto - İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi

İki şirketin yalnızca Avrupa'daki ihtiyaçlara değil, küresel ATACMS pazarına da odaklanması bekleniyor. Papperger, füze sistemlerine yönelik talebin uzun süre yüksek kalacağını öngörerek, önümüzdeki 15 yıl boyunca önemli bir pazar oluşacağını söyledi. Rheinmetall yöneticisi, ortak girişimin ilk gelirini 2028 yılında elde etmesini beklediklerini de açıkladı.

#7
Foto - İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi

Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmaların yanı sıra Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırması, küresel silah talebini önemli ölçüde yükseltti. Avrupa'nın güvenlik alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi yönündeki ABD baskısı da bu eğilimi güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Avrupa'nın en büyük mühimmat üreticilerinden biri olan Rheinmetall, artan siparişleri karşılayabilmek için üretim kapasitesini genişletmeye odaklanıyor. Şirket bu kapsamda yeni ortaklıklar kurarken çeşitli satın almalarla da kapasitesini büyütmeye çalışıyor.

#8
Foto - İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi

Papperger, Rheinmetall'in İtalyan savunma şirketi Leonardo'nun askeri araç üreticisi Iveco'yu satın alma planına yönelik ilgisinin sürdüğünü de belirtti. Ancak şirketin yeni Üst Yöneticisi Lorenzo Mariani ile yapılacak görüşmelerin anlaşmanın geleceği açısından belirleyici olacağı mesajını verdi. Papperger, önceki yönetimle üzerinde uzlaşılan koşulların yeni yönetim tarafından yeniden değerlendirilebileceğini belirterek, "Yeni şartların Rheinmetall açısından hâlâ cazip olup olmadığını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Anlaşmanın şu aşamada tehlikede olmadığını ifade eden Papperger, yaz tatilinin ardından Mariani ile görüşmeyi planladığını söyledi. Rheinmetall, Almanya'nın F126 fırkateyn programını iptal etmesinin ardından perşembe günü satış beklentisini aşağı çekmişti. Buna karşın şirket, Alman ordusuna Boxer zırhlı araçlarının tedarikini kapsayan milyarlarca avroluk sözleşmenin yıl sonuna kadar imzalanmasını bekliyor. Papperger, sözleşmenin önünde herhangi bir engel bulunmadığını söyledi. Rheinmetall'in sözleşmeden yaklaşık 12,4 milyar avro pay alması beklenirken, ortak KNDS'nin payıyla birlikte toplam anlaşma değerinin yaklaşık 25 milyar avroya ulaşacağı öngörülüyor.

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