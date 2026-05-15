Çok değil 2019'da Türkiye'ye ambargo uygulayan ülke Ankara'nın kapısını çaldı: Bize o silahı satın
Çok değil 2019'da Türkiye'ye ambargo uygulayan ülke Ankara'nın kapısını çaldı: Bize o silahı satın

Geçmişte Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptırım uygulayan Kanada kritik işbirliği için Ankara'nın kapısını çaldı.

2019 yılında Türkiye’ye yönelik silah ambargosu uygulayan Kanada’nın, şimdi Türk yapımı insansız hava araçlarını satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. Middle East Eye’ın haberine göre Ottawa yönetimi, özellikle gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı İHA’larla ilgileniyor.

Kanada, 2019 yılında Ankara’nın Suriye’ye yönelik askeri harekâtı sonrası Türkiye’ye bazı askeri ürünlerin satışını durdurmuştu. Bu karar, özellikle Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ni (TAI) etkiledi. Her iki şirket de Kanada merkezli Wescam tarafından üretilen elektro-optik ve kızılötesi kameraları kullanıyordu. Ambargo sonrası Türk savunma şirketleri alternatif tedarikçilere yönelmek zorunda kaldı.

Süreç içinde Türkiye’de bu teknolojileri geliştiren yerli firmalar ortaya çıktı ve savunma sanayiinde dışa bağımlılık önemli ölçüde azaltıldı.

Habere göre aradan geçen yılların ardından Kanada, bu kez Türk askeri insansız hava araçlarını satın alma seçeneğini değerlendiriyor. Konuyla ilgili konuşan bir yetkili, “Kanada, gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava araçları satın almakla ilgileniyor” dedi. Yetkili, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve sürecin somut bir anlaşmayla sonuçlanmasının kesin olmadığını belirtti.

Kanada Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Fuhr da geçtiğimiz hafta İstanbul’da katıldığı bir panelde Türkiye ile savunma alanında daha yakın çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Fuhr, mühimmat üretimi, insansız hava araçları ve İHA karşıtı sistemlerin iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği alanları arasında bulunduğunu ifade etti. Kanadalı Bakan, gelecekteki projelerin yalnızca satın alma değil ortak geliştirme modellerini de kapsayabileceğini söyledi.

Haberde, Kanada’nın savunma yaklaşımındaki değişimde ABD Başkanı Donald Trump döneminde yaşanan gelişmelerin etkili olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili konuşan bir yetkili, Ottawa yönetiminin artık Washington’un güvenlik şemsiyesine eskisi kadar güvenmediğini savundu. Yetkili, “Kanadalılar artık Amerikan silahlarına bağımlı olmak istemiyor. Tedariklerini çeşitlendirmek istiyorlar” ifadelerini kullandı. Stephen Fuhr da Kanada’nın savunma kapasitesini daha hızlı güçlendirmek istediğini belirterek, yeni sistemlerin geliştirilmesinde yavaş hareket edilmesinin büyük sorun olduğunu söyledi.

Kanada, NATO’nun yüzde 2 savunma harcaması hedefini karşılamak için milyarlarca dolarlık yatırım planlıyor. Ayrıca Ulusal Araştırma Konseyi bünyesinde üç yıl içinde 105 milyon dolarlık yatırımla bir drone inovasyon merkezi kurulması hedefleniyor. Öte yandan Kanada Başbakanı Mark Carney’nin temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Yetkililer, Carney’nin ekim ayında Türkiye’ye ayrı bir resmi ziyaret daha planladığını ve bu ziyaret sırasında İHA projeleri dahil çeşitli savunma iş birliği başlıklarının gündeme gelebileceğini belirtti.

Stephen Fuhr, Türkiye ile savunma iş birliğine büyük önem verdiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Başbakanımızın yakın gelecekte buraya birkaç kez geldiğini göreceksiniz. Bu, Türkiye ile ikili iş birliğine ne kadar önem verdiğimizi gösterecek.” Fuhr ayrıca savunma sanayiinde yavaş ilerleyen projelerin ciddi sorun yarattığını belirterek, “Sonuçta ortaya yavaş ve güncelliğini yitirmiş sistemler çıkıyor. Bu nedenle hızlı hareket etme konusunda son derece motiveyiz” dedi.

