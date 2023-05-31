Çok ciddi etkiliyor | 40 yaşını aşan herkes için tehlike

Cerrahi işlemin kimlere yapılabileceği ile ilgili detaylar veren Dr. Yüce, “Vücut kitle indeksi 40 ve üzerinde olan hastalara uygulanabilir. Vücut kitle indeksi 35-40 arasında olup obezite ile ilişkili şeker hastalığı, hipertansiyon ya da uyku apnesi gibi diğer başka hastalıklara sahip hastalara uygulanabilir. Aşırı kiloya bağlı reflü, aşırı kiloya bağlı yüksel kolesterol, aşırı kiloya bağlı kısırlıklar, egzersiz ve beslenmeyle kilo verilemediğinde, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı olmayan hastalarda ve ameliyat öncesi ve sonrasında doktorun tavsiyelerine uyabilecek hastalara tavsiye edilir” diye konuştu.