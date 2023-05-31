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Sağlık
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Çok ciddi etkiliyor | 40 yaşını aşan herkes için tehlike

2023-05-31 11:26:10
Çok ciddi etkiliyor | 40 yaşını aşan herkes için tehlike

Uzman isim, toplumda yaygın olarak görülen Tip 2 diyabetin genelde 40 yaşından sonra ortaya çıktığını belirtti.

#1
Foto - Çok ciddi etkiliyor | 40 yaşını aşan herkes için tehlike

Tip 2 diyabetin genelde 40 yaşından sonra ortaya çıktığını ve en çok rastlanan diyabet türü olduğunu ifade eden Op. Dr. Kenan Yüce, “Tip 2 diyabet hastalarının kan şekerinin yüksek seyretmesinin nedeni vücutlarının insülin üretmesi ama birçok nedenden dolayı ürettiği insülini kullanamamasıdır. Yüksek kan şekeri, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere pek çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir” dedi.

#2
Foto - Çok ciddi etkiliyor | 40 yaşını aşan herkes için tehlike

Tip 2 diyabet türüne yol açan sebeplerden birinin şişmanlık olduğunu söyleyen Op. Dr. Kenan Yüce, hastalıkla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yüce, “Tip 2 diyabet hastalarının kan şekerinin yüksek seyretmesinin nedeni vücutlarının insülin üretmesi ama birçok nedenden dolayı ürettiği insülini kullanamamasıdır. Yüksek kan şekeri, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere pek çok ciddi sağlık sorununa neden olabilir. Diyabet cerrahisi olan hastalardan çok büyük bir kısmı kilolarından kurtulup şeker hastalığını yenmektedir. 10 - 15 yıl süreyle hastalarda damar hasarını önlediği için; körlük, böbrek yetmezliği, dolaşım bozukluğuna bağlı ayak ampütasyonlarını önler” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Çok ciddi etkiliyor | 40 yaşını aşan herkes için tehlike

“Diyabet cerrahisi (Gastrik Bypass) hastalığın kendisini direkt tedavi ederken, klasik tedavi yöntemi sadece hastalığın sonuçlarını düzeltmeye yöneliktir. Klasik yöntemler uygulanmasına rağmen hastalık hala ilerleme gösteriyorsa diyabet cerrahisi etkili bir tedavi yöntemidir. Gastrik Bypass ameliyatı, obezite cerrahisi alanında en sık kullanılan ve en çok başarı yakalanan kilo verme tedavilerindendir” dedi.

#4
Foto - Çok ciddi etkiliyor | 40 yaşını aşan herkes için tehlike

Cerrahi işlemin kimlere yapılabileceği ile ilgili detaylar veren Dr. Yüce, “Vücut kitle indeksi 40 ve üzerinde olan hastalara uygulanabilir. Vücut kitle indeksi 35-40 arasında olup obezite ile ilişkili şeker hastalığı, hipertansiyon ya da uyku apnesi gibi diğer başka hastalıklara sahip hastalara uygulanabilir. Aşırı kiloya bağlı reflü, aşırı kiloya bağlı yüksel kolesterol, aşırı kiloya bağlı kısırlıklar, egzersiz ve beslenmeyle kilo verilemediğinde, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı olmayan hastalarda ve ameliyat öncesi ve sonrasında doktorun tavsiyelerine uyabilecek hastalara tavsiye edilir” diye konuştu.

#5
Foto - Çok ciddi etkiliyor | 40 yaşını aşan herkes için tehlike

Gastrik Bypass ameliyatının yaklaşık 2 saat kadar sürdüğünü söyleyen Beykent Üniversitesi Hastanesi’nden Op. Dr. Kenan Yüce, “Ameliyat genel anestezi ile yapılmaktadır. Hasta iki günün sonunda taburcu olup, hastaneden çıkıp yaşamına devam edebilir. Yurtdışından gelip hastanemizde bu ameliyatı yaptıran hastalarımızın hastanemizde iki gün misafir olmaları yeterlidir” dedi.

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