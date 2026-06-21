Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar
İstanbul Sarıyer’de bulunan Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yapan vatandaşların arasına karışarak uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmada, takibe alınan 2 kişi alışveriş sırasında suçüstü yakalandı. Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi.