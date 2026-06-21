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Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

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Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

İstanbul Sarıyer’de bulunan Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yapan vatandaşların arasına karışarak uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmada, takibe alınan 2 kişi alışveriş sırasında suçüstü yakalandı. Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi.

#1
Foto - Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

Belgrad Ormanı’ndaki yürüyüş yolunda uygulama yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, vatandaşların arasına karışarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi takibe aldı.

#2
Foto - Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

Bu sırada yakalanan şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, kiler bölümünde paketler halinde toplam 675,31 gram marihuana, 153 bin 800 lira, 70 gram altın, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan klipsli şeffaf poşetler ele geçirdi.

#3
Foto - Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

#4
Foto - Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

Sarıyer’de Belgrad Ormanı’ndaki yürüyüş yolunda uygulama yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, vatandaşların arasına karışan 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi.

#5
Foto - Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

. Şüphelileri takibe alan ekipler, ikilinin yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Alışveriş sırasında yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

#6
Foto - Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

Şüphelilerin bağlantılı olduğu adreslerde arama yapan ekipler, evin kiler bölümünde kapı arkasına gizlenmiş farklı paketler halinde 508 gram, 109 gram, 22,80 gram ve 15 parça halinde 35,51 gram olmak üzere toplam 675,31 gram marihuana ele geçirdi.

#7
Foto - Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

UYUŞTURUCU ALTIN VE PARA BULUNDU

#8
Foto - Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

Aramalarda ayrıca 153 bin 800 lira, 70 gram altın, hassas teraziyle, uyuşturucu paketlemede kullanılan klipsli şeffaf poşetler bulundu.

#9
Foto - Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

Operasyonda Can Ö. (31) ve eşi Kübra Ö. (28), Gökhan Y. (36) ve Behide K. (75) gözaltına alındı.

#10
Foto - Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

Gözaltına alınan Can Ö., Kübra Ö. ve Gökhan Y.’nin birer suç kaydı olduğu öğrenildi.

#11
Foto - Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

#12
Foto - Belgrad Ormanı’nda suçüstü enselendiler: Masum yüzlü utanmazlar

Gökhan Y. ile Can Ö. tutuklanırken, Kübra Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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