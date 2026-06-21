Avrupa Parlamentosu Türkiye Kararına Uzmanlardan Sert Tepki: Yetkisiz ve Bağlayıcı Değil!

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nde esas itibarıyla istişari nitelikte görüş bildiren bir organdır. Bu nedenle çok sayıda farklı görüş ve tavsiye kararı alabilir; ancak aldığı kararların tek başına doğrudan bağlayıcı bir niteliği yoktur. Avrupa Birliği’nin karar alma ve yasama mekanizmasında süreç genel olarak yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun teklifiyle başlar. Ardından danışma ve temsil işlevi bulunan Avrupa Parlamentosu’nun görüşü alınır ve nihai karar Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından verilir. Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin klasik yasama fonksiyonuna en yakın Avrupa Birliği kurumu Bakanlar Konseyi olarak değerlendirilebilir. Avrupa Parlamentosu ise bu tür konularda çoğu zaman tavsiye ve görüş niteliğinde kararlar alır; Bakanlar Konseyi bu görüşlere uymak zorunda değildir.