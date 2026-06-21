Avrupa Parlamentosu Türkiye Kararına Uzmanlardan Sert Tepki: Yetkisiz ve Bağlayıcı Değil!

Türkiye, Ankara Anlaşması’nın verdiği haklar çerçevesinde AB ile ilişkilerini sürdürmeye devam edecek. Uzmanlar, kamuoyunun bu gerçeği bilmesinin önemli olduğunu belirterek, manipülatif haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan Akkuş, “Avrupa Birliği içinde bile Avrupa Parlamentosu kararlarının bağlayıcılığı tartışılırken, Türkiye gibi aday ülke statüsünde bulunan bir devlete karşı bu tür eylemlerin siyasi propaganda amacı taşıdığı düşünülüyor. NATO Zirvesi gibi kritik dönemlerde ortaya konan bu tutumlar, ittifaklar arası ilişkilere de zarar verme potansiyeli taşıyor.Türkiye ile Avrupa birliği arasındaki bağın kopmasına veya bu iletişimin zedelenmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.” Dedi.