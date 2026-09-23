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Türkiye'den Suudi Arabistan'a jest

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AA Giriş Tarihi:

Türkiye'den Suudi Arabistan'a jest

Türkiye, dost ülke Suudi Arabistan'a anlamlı bir jest yaptı.

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#1
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan'a jest

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Suudi Arabistan Krallığı'nın Milli Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla Ankara ve İstanbul'un simge noktalarında özel görsel içerikler yayımladı.

#2
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan'a jest

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki köklü dostluk, karşılıklı saygı ve işbirliğini yansıtan çalışma kapsamında hazırlanan içerikler, iki şehirde yüksek görünürlüğe sahip dijital mecralarda kamuoyuyla buluşturuldu.

#3
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan'a jest

Bu kapsamda Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital ekranları, Türk Telekom binasının dijital ekranı ve Atakule'de Suudi Arabistan Milli Günü'ne özel hazırlanan görseller yayımlandı.

#4
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan'a jest

İstanbul'da ise kutlamaya özel içerikler Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) dijital ekranında yer alırken, Galata Kulesi'nde de özel görsel gösterim gerçekleştirildi. Çalışmayla Suudi Arabistan Krallığı'nın 23 Eylül Milli Günü kutlanırken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dostluk ve dayanışmanın kamusal alandaki görünürlüğünün güçlendirilmesi amaçlandı.

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