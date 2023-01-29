Coğrafya sağlık sorunlarını belirliyor! Bu bölgede yaşayanların derdi aynı

İklimsel olarak romatizmal hastalarda özellikle kış aylarında şikayetler daha çok olur. Bunun sebebi havaların soğuk olması, soğuklardan dolayı geçirilen inflamasyonu tetikleyen rahatsızlıklar bu grip olabilir, bademcik iltihabı olabilir veya diğer enfeksiyonlar olabilir. Her türlü inflamasyonu artırıcı rahatsızlıklar tetikler. Bunlar da kış aylarında daha sık görüldüğü için iklimsel o tür bir etkisi vardır. Bölgemizde diğer bölgelere göre bel fıtıklarına daha çok rastlıyoruz. Bunun da en önemli sebeplerinden biri de arazi şartları. Eğimli arazi bol yağışlı olduğu için kayma, takılmalara bağlı ani hareketler daha çok fıtıklara sebep oluyor" dedi.