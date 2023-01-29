  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
5
Coğrafya sağlık sorunlarını belirliyor! Bu bölgede yaşayanların derdi aynı

2023-01-29 12:43:38
Coğrafya sağlık sorunlarını belirliyor! Bu bölgede yaşayanların derdi aynı

Doğu Karadeniz bölgesi iklim koşulları ve arazi şartları o hastalığa zemin hazırlıyor.

#1
Foto - Coğrafya sağlık sorunlarını belirliyor! Bu bölgede yaşayanların derdi aynı

Özel İmperial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Aşık, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin arazi yapısının eğimli olması ve bol yağışlı geçmesinden dolayı kayma, takılmalara bağlı ani hareketlerin fıtıklara daha çok sebep olduğunu söyledi.

#2
Foto - Coğrafya sağlık sorunlarını belirliyor! Bu bölgede yaşayanların derdi aynı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iklimsel özellikleri bakımında bel fıtıklarına diğer bölgelere oranla daha sık görüldüğünü ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Aşık, "Romatizmal hastalıklar inflamatuar hastalıklar olduğu için başlı başına bel ağrılarına sebep olabiliyor ama, fıtık oluşumunda çok artırıcı bir etkisi yoktur. Hiç yoktur desek bu da doğru değil artırıcı etkisi vardır ama çok anlamlı değil.

#3
Foto - Coğrafya sağlık sorunlarını belirliyor! Bu bölgede yaşayanların derdi aynı

İklimsel olarak romatizmal hastalarda özellikle kış aylarında şikayetler daha çok olur. Bunun sebebi havaların soğuk olması, soğuklardan dolayı geçirilen inflamasyonu tetikleyen rahatsızlıklar bu grip olabilir, bademcik iltihabı olabilir veya diğer enfeksiyonlar olabilir. Her türlü inflamasyonu artırıcı rahatsızlıklar tetikler. Bunlar da kış aylarında daha sık görüldüğü için iklimsel o tür bir etkisi vardır. Bölgemizde diğer bölgelere göre bel fıtıklarına daha çok rastlıyoruz. Bunun da en önemli sebeplerinden biri de arazi şartları. Eğimli arazi bol yağışlı olduğu için kayma, takılmalara bağlı ani hareketler daha çok fıtıklara sebep oluyor" dedi.

#4
Foto - Coğrafya sağlık sorunlarını belirliyor! Bu bölgede yaşayanların derdi aynı

Özellikle kırsal alanlarda çalışanların işe ara verdikten sonra başlamasının kasları zayıflattığını kaydeden Aşık, "Sürekli yük taşıyorsa bel kasları daha güçlü olur fıtık azalır diye düşünüyoruz ama eskiden olduğu gibi şimdi sürekli çalışma yok. Genellikle belli aylarda istirahat edip sonra birden çalışmaya başlayınca kaslar zayıf oluyor. Hemen işe başladıklarında zayıf kasların üzerine ani yükler bindiğinde fıtık oranları artıyor. Bölgemizde hem çalışma şartları hem arazi şartları hepsi etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

O afiş CHP Genel Merkezine asıldı! İsmail Saymaz bile çıldırdı
Gündem

O afiş CHP Genel Merkezine asıldı! İsmail Saymaz bile çıldırdı

CHP'nin 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'ye karşı sandığa gömüldüğü slogana sahip çıkmasına tepkiler büyüyor. CHP genel merkezine asılan 'Yet..
FETÖ'cü Mümtazer tehditler savurdu! Haddini bil, edepsizlik etme
Gündem

FETÖ'cü Mümtazer tehditler savurdu! Haddini bil, edepsizlik etme

FETÖ'cü Mümtazer Türköne cezaevinden çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada hükümete tehditler savurdu. Türköne, "Şimdi galiba bunların ..
'Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olamaz!' Diyenlere Ersan Şen'den ders
Gündem

'Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olamaz!' Diyenlere Ersan Şen'den ders

Türkiye'de 2023 yerel seçimleri için seçim hazırlıkları devam ederken, Cumhur İttifakı lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına karşı muhal..
İbrahim Tatlıses’i tehdit etti: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim
Gündem

İbrahim Tatlıses’i tehdit etti: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim

Sanatçı İbrahim Tatlıses'e kanlı tehdit! İbrahim Tatlıses'e ulaşmak ve şiirlerini göstermek isteyip ofisini arayan şahıs, ünlü şarkıcı ile k..
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı: Terör saldırısı riski artıyor
Gündem

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı: Terör saldırısı riski artıyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısında bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamalarda, söz konusu ülkelerde yaşan..
'Yerli Haaland' gollerine devam ediyor! Volkan Demirel'in prensi Trabzonspor'u da boş geçmedi
Spor

'Yerli Haaland' gollerine devam ediyor! Volkan Demirel'in prensi Trabzonspor'u da boş geçmedi

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da Bertuğ Yıldırım fırtınası yaşanıyor. Demirel'in 'yerli Haaland' olarak nitelendirdiği 21 yaşında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23