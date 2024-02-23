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Yaşam
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Çocukları için ekmeğini taştan böyle çıkarıyor

2024-02-23 07:04:11
Çocukları için ekmeğini taştan böyle çıkarıyor

9 çocuk okutan 50 yaşındaki Abdulhamit Tuzan, ekmeğini devasa taşlardan çıkarıyor.

#1
Foto - Çocukları için ekmeğini taştan böyle çıkarıyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde 50 yaşındaki Abdulhamit Tuzan, ekmeğini devasa taşları kırarak çıkartırken 9 çocuğunu da okutuyor.

#2
Foto - Çocukları için ekmeğini taştan böyle çıkarıyor

İdil ilçesi Tepeköy köyünde yaşayan 50 yaşındaki Abdulhamit Tuzan, devasa kayaları balyozlarla kırıyor.

#3
Foto - Çocukları için ekmeğini taştan böyle çıkarıyor

Daha önce köyünde tarım işleriyle uğraşan Tuzan, 6 yıldır da ilçedeki arazilerde bulduğu devasa kayaları kırıp şekil veriyor.

#4
Foto - Çocukları için ekmeğini taştan böyle çıkarıyor

Kırdığı taşları bahçe, ev duvarlarında ve yollara parke taşı döşeyerek geçimini sağlıyor.

#5
Foto - Çocukları için ekmeğini taştan böyle çıkarıyor

Tuzan, taş kırma işçiliğinden, 4'ü kız 10 çocuğundan eğitim öğretim çağındaki 9'unu okutmanın gururunu yaşıyor.

#6
Foto - Çocukları için ekmeğini taştan böyle çıkarıyor

200-300 kilogramlık taşları kıran Tuzan, 6 senedir taşları kırarak geçimimi sağladığını söyledi. Taşları kırarak ev, bahçe duvarları ve parke taşları olarak kullandıklarını belirten Tuzan, "Son zamanlarda işsizliğin yükselmesi ile beraber taşkıran ustalar fazla olmuş. Bu taşları kırarak duvar örüyoruz, evler güzel bir mimariye sahip oluyor.

#7
Foto - Çocukları için ekmeğini taştan böyle çıkarıyor

Bölgemizin mimarisini yansıtıyor. Bu taşlar bölgemize özel sadece İdil ve çevresinde bulunuyor. Taş kırmak çok zor bir iştir. 8 kiloluk balyozlarla sabahtan akşama kadar çalışıyoruz, ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz.

#8
Foto - Çocukları için ekmeğini taştan böyle çıkarıyor

Bu taşları kırıp şekil verdikten sonra örülen duvara baktığımızda emeğimizin değerini görüyorsunuz. Bilhassa bu yüzden bu mesleği bırakmak dahi istemiyorum" dedi.

#9
Foto - Çocukları için ekmeğini taştan böyle çıkarıyor

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