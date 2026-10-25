Cinsel ilişki, şantaj ve idam... Mekke’de camideki rezilliğin perde arkası ortaya çıktı

Mescid-i Haram'da yaşandığı ileri sürülen ve sosyal medyada "Umreye giden evli bir çift sadece öpüştüğü için idam edildi" şeklinde yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, olayın arkasında karanlık bir entrika olduğu ortaya çıktı. Kutsal mekanda temizlik görevlisi olarak çalışan Bangladeş uyruklu iki kişinin izole bir alanda uygunsuz fiilde bulunduğu, üçüncü bir şahsın ise bu anları gizlice kayda alıp şantaj yaptığı mahkeme dosyasına girdi. Suudi Arabistan yargı makamları, kutsal mekanın mahremiyetini ağır şekilde ihlal eden iki sanık hakkında caydırıcılık amacıyla idam kararı verirken, şantajcıyı 20 yıl hapse mahkum etti.