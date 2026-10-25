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Cinsel ilişki, şantaj ve idam... Mekke’de camideki rezilliğin perde arkası ortaya çıktı

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Cinsel ilişki, şantaj ve idam... Mekke’de camideki rezilliğin perde arkası ortaya çıktı

Mescid-i Haram'da yaşandığı ileri sürülen ve sosyal medyada "Umreye giden evli bir çift sadece öpüştüğü için idam edildi" şeklinde yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, olayın arkasında karanlık bir entrika olduğu ortaya çıktı. Kutsal mekanda temizlik görevlisi olarak çalışan Bangladeş uyruklu iki kişinin izole bir alanda uygunsuz fiilde bulunduğu, üçüncü bir şahsın ise bu anları gizlice kayda alıp şantaj yaptığı mahkeme dosyasına girdi. Suudi Arabistan yargı makamları, kutsal mekanın mahremiyetini ağır şekilde ihlal eden iki sanık hakkında caydırıcılık amacıyla idam kararı verirken, şantajcıyı 20 yıl hapse mahkum etti.

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Foto - Cinsel ilişki, şantaj ve idam... Mekke’de camideki rezilliğin perde arkası ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, Mescid-i Haram'da temizlik personeli olarak görev yapan Bangladeş uyruklu Nazrul İslam ile Siti Akhtar arasında duygusal bir yakınlaşma başladı. İki şahsın 2023 yılının Mayıs ayında Mescid-i Haram içerisindeki kapılar arasında yer alan izole bir alanda uygunsuz fiilde bulundukları tespit edildi. Olay sırasında nöbet tutması için anlaştıkları Hindistan uyruklu bir diğer çalışan ise durumu gizlice cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüleri daha sonra kadına karşı şantaj unsuru olarak kullanmaya çalışan şahıs, reddedilmesi üzerine videoyu yaydı. Görüntülerin yayılması ve olayın yetkililere intikal etmesi üzerine Ağustos 2023'te 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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Foto - Cinsel ilişki, şantaj ve idam... Mekke’de camideki rezilliğin perde arkası ortaya çıktı

Olayın ardından gündeme gelen "Umreye gelen evli bir çiftin sadece öpüştüğü için ceza aldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Yargılama dosyasına giren bilgilere göre şahısların işçi statüsünde ülkede bulundukları, evli olmadıkları ve Mescid-i Haram'ın mahremiyetini ağır şekilde ihlal ettikleri kaydedildi.

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Foto - Cinsel ilişki, şantaj ve idam... Mekke’de camideki rezilliğin perde arkası ortaya çıktı

Suudi Arabistan yargı makamlarınca yürütülen ve yaklaşık 3,5 yıl süren yargılama neticesinde üst mahkeme nihai kararını açıkladı. Mahkeme, Mescid-i Haram'ın kutsallığının, hürmetinin ve onurunun ağır şekilde ihlal edilmesini esas alarak, emsal ve caydırıcı olması amacıyla iki Bangladeşli sanık hakkında idam cezası hükmetti. Gizli çekim yapıp şantaj yoluyla videoyu yayan Hindistan uyruklu şahsa ise 20 yıl hapis cezası verildi.

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Yorumlar

Yusuf İSLAM

Şantajcıyıda İDAM etmek lazımdı...Madem gördün git RESMİ Makamlara ver... Oda onlar kadar suçlu....
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