Çinli BYD, Tesla'nın ensesinde

BYD, geçtiğimiz yıl bataryayla çalışan araçların yanı sıra hibrit araçlardan oluşan toplam üretimini 3 milyona çıkardı. BYD, geçtiğimiz yıl 1,6 milyon bataryalı binek otomobil ve 1,4 milyon hibrit araç üretti. Aynı yıl Tesla, 1,84 milyon elektrikli araç üretti. Öte yandan Tesla iki çeyrektir satışlarında düşüş görüyor. Tesla’nın düşüşünde etkili olan pek çok faktör var. Bunlar arasında robotaksi projesine ve Cybertruck canavarına ağırlık verilerek bütçe dostu modellerden uzaklaşmış olması da bulunuyor. BYD’nin araçları ise kıyaslanamayacak kadar ucuz.