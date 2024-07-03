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Otomotiv
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Çinli BYD, Tesla'nın ensesinde

2024-07-03 21:58:58
Çinli BYD, Tesla'nın ensesinde

Çinli otomotiv üreticisi BYD, elektrikli araçlar konusunda Tesla ile olan mesafeyi hızla kapatıyor.

#1
Foto - Çinli BYD, Tesla'nın ensesinde

Çinli otomotiv devi BYD’nin elektrikli araçlardaki amansız yükselişi sürüyor. Öte yandan Tesla ve diğer çoğu Batılı otomobil üreticisinin elektrikli araç satışları ise büyümede yavaşlama veya düşüş ile karşılaşıyor. Uzmanlar, BYD’nin bu yıl içerisinde elektrikli araç satışında Tesla’yı geçeceğini tahmin ediyor.

#2
Foto - Çinli BYD, Tesla'nın ensesinde

BYD, Tesla'yı geçmeye hazırlanıyor Aktarılanlara göre BYD, 2024’ün ikinci çeyreğinde yani Nisan-Haziran döneminde elektrikli araç satışlarını yüzde 21 oranında artırarak 426.039 adede çıkardı. Tesla'nın ikinci çeyrek teslimatları ise yüzde 4,8 düşüşle 443.956 araca geriledi. Dolayısıyla Tesla, sadece 12.000 adet daha az araç sattı. Eğer Tesla’nın düşüşü üçüncü çeyrekte de devam ederse saf elektrikli araç satışında BYD’ye geçilmesi bekleniyor.

#3
Foto - Çinli BYD, Tesla'nın ensesinde

BYD, geçtiğimiz yıl bataryayla çalışan araçların yanı sıra hibrit araçlardan oluşan toplam üretimini 3 milyona çıkardı. BYD, geçtiğimiz yıl 1,6 milyon bataryalı binek otomobil ve 1,4 milyon hibrit araç üretti. Aynı yıl Tesla, 1,84 milyon elektrikli araç üretti. Öte yandan Tesla iki çeyrektir satışlarında düşüş görüyor. Tesla’nın düşüşünde etkili olan pek çok faktör var. Bunlar arasında robotaksi projesine ve Cybertruck canavarına ağırlık verilerek bütçe dostu modellerden uzaklaşmış olması da bulunuyor. BYD’nin araçları ise kıyaslanamayacak kadar ucuz.

#4
Foto - Çinli BYD, Tesla'nın ensesinde

ABD, iç pazarını korumak için Çinli elektrikli araçlara yüzde 100 oranında ek gümrük vergisi getirdi. Benzer şekilde Türkiye’de yüksek gümrük vergileri uyguluyor. AB’de kısa bir süre önce Çinli üreticilere ek vergi uygulayacağını duyurdu. BYD, yüzde 17.4 oranında ek gümrük vergisine tabi olacak, Geely ise yüzde 20 oranında ek gümrük vergisi ödeyecek. SAIC ise yüzde 38.1 oranında ek vergi ödemek zorunda.

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