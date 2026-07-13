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'Ortada devlet yok' diyenler nerede? İsim isim sayalım mı? Çıkıp milletten özür dileyecekler mi? 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan o geceyi anlattı: 'Hepimiz kardeşiz' dedi sol kolunu kaybetti! Putin'i durdurmak için İHA eğitimi aldılar Haluk Levent kaçmak istedi, ama... Yakalanacağını anlayınca bakın neler yaptı! Devlet Bahçeli'nin Haluk Levent'le ilgili sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu Gece saatlerinde neden acıkırız? Uyumadan önce gelen yeme isteğini durdur... Meğer 7 nedeni varmış Türkiye'den devasa doğalgaz hamlesi: Depolar dolup taşacak 4 tane ile başladı şimdi çiftliği var Emlak Konut GYO’dan Mekke ve Cidde’de ofis açılışı! “Hayat Mekke” için imzalar atıldı Öyle bir şey ki... Sporcuların en sevdiği favori sebzesi: Performans arttırmak için bunu kullanıyorlar
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15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan o geceyi anlattı: 'Hepimiz kardeşiz' dedi sol kolunu kaybetti!

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15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan o geceyi anlattı: 'Hepimiz kardeşiz' dedi sol kolunu kaybetti!

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzere çıktıkları yolda Orhanlı Gişeleri’nde darbecilerle karşı karşıya geldiği esnada sol kolunu kaybederek gazi olan Üzeyir Civan, "İki elimi kaldırıp ’Silahlarınızı bırakın, hepimiz kardeşiz’ diye üzerlerine koştum. Ancak sonradan gördük ki oradaki grubun önemli bir kısmı bilinçli hareket ediyordu" dedi.

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Foto - 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan o geceyi anlattı: 'Hepimiz kardeşiz' dedi sol kolunu kaybetti!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Orhanlı Gişeleri'nde vurularak gazi olan ve sol kolu ampute edilen Üzeyir Civan, darbenin 10'uncu yıldönümünde o gece yaşananları yeniden anlattı. Darbe haberini alır almaz akrabalarıyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Civan, yollarının Orhanlı Gişeleri'ne düştüğünü ve burada darbecilerle karşı karşıya geldiklerini söyledi. 1980 darbesini yaşamış biri olduğunu belirten Civan, darbenin ülkeye neler yaşatacağını bildiği için hiç tereddüt etmeden sokağa çıktığını ifade ederek, darbeci askerlerin kandırıldığını düşündüğü için onları uyarmaya çalıştığını dile getirdi.

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Foto - 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan o geceyi anlattı: 'Hepimiz kardeşiz' dedi sol kolunu kaybetti!

SİLAHLARINIZI BIRAKIN, HEPİMİZ KARDEŞİZ DİYE BAĞIRDIM: Darbecilerle karşı karşıya geldiği o anları anlatan Civan, "İki elimi havaya kaldırıp üzerlerine doğru koştum. 'Durun, yapmayın, silahlarınızı bırakın. Hepimiz kardeşiz' diye bağırıyordum. Meydandaki vatandaşlarla birlikte 'Asker polis kardeştir' sloganları attık. Amacımız askerlerimizin darbecilerin oyununa gelmesini engellemekti. Ancak sonradan gördük ki oradaki grubun önemli bir kısmı bilinçli hareket ediyordu. Açılan davalarda da bazıları ağırlaştırılmış müebbet, bazıları ise müebbet hapis cezası aldı" dedi.

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Foto - 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan o geceyi anlattı: 'Hepimiz kardeşiz' dedi sol kolunu kaybetti!

BU VATAN NE SENİN NE BENİM, BU VATAN HEPİMİZİN: 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkan herkesin büyük bir fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Civan, "Benim gözümde o gece sokağa çıkan herkes gazidir. Allah o gece vatanı için meydanlara çıkan herkesten razı olsun. O gece sadece Türkiye'nin değil, mazlum coğrafyaların da geleceğini değiştirecek bir mücadele verildi. İnsanlar canını düşünmeden vatanı için meydanlara çıktı. Allah bu ülkeyi seven sağcısından solcusuna, Alevisinden Sünnisine, Kürdünden Türküne herkesten razı olsun. Bu vatan ne senin ne benim, bu vatan hepimizin. Bir olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bu ülkeye kimse diz çöktüremez" ifadelerini kullandı. Vurulduktan sonra yardımına koşan gençlerin kimliğini daha sonra öğrendiğini anlatan Civan, "Yaralandıktan sonra yanıma koşup yardım eden gençlerin 18, 20 ve 22 yaşlarında Irak Türkmeni olduklarını sonradan öğrendim. Kendi canlarını hiçe sayarak ateş hattına girdiler. Bu, İslam kardeşliğinin en güzel örneklerinden biridir" dedi.

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Foto - 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan o geceyi anlattı: 'Hepimiz kardeşiz' dedi sol kolunu kaybetti!

251 ŞEHİDİN VERİLDİĞİ BİR GECEYE TİYATRO DENİLEMEZ: Son olarak 15 Temmuz için yapılan "tiyatro" ve "senaryo" yorumlarına da tepki gösteren Civan, "251 şehidin verildiği, binlerce insanın gazi olduğu bir geceye kimse tiyatro diyemez. O gece kazandıysak hep birlikte kazandık. Çünkü bu vatan hepimizin" şeklinde konuştu.

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