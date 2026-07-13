15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan o geceyi anlattı: 'Hepimiz kardeşiz' dedi sol kolunu kaybetti!

BU VATAN NE SENİN NE BENİM, BU VATAN HEPİMİZİN: 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkan herkesin büyük bir fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Civan, "Benim gözümde o gece sokağa çıkan herkes gazidir. Allah o gece vatanı için meydanlara çıkan herkesten razı olsun. O gece sadece Türkiye'nin değil, mazlum coğrafyaların da geleceğini değiştirecek bir mücadele verildi. İnsanlar canını düşünmeden vatanı için meydanlara çıktı. Allah bu ülkeyi seven sağcısından solcusuna, Alevisinden Sünnisine, Kürdünden Türküne herkesten razı olsun. Bu vatan ne senin ne benim, bu vatan hepimizin. Bir olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bu ülkeye kimse diz çöktüremez" ifadelerini kullandı. Vurulduktan sonra yardımına koşan gençlerin kimliğini daha sonra öğrendiğini anlatan Civan, "Yaralandıktan sonra yanıma koşup yardım eden gençlerin 18, 20 ve 22 yaşlarında Irak Türkmeni olduklarını sonradan öğrendim. Kendi canlarını hiçe sayarak ateş hattına girdiler. Bu, İslam kardeşliğinin en güzel örneklerinden biridir" dedi.