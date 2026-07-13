Haluk Levent kaçmak istedi, ama... Yakalanacağını anlayınca bakın neler yaptı!
AHBAP Derneği'nin paralarını iç edip kumar oynadığı ileri sürülen ve Bursa'da gözaltına alınan kemalist şarkıcı Haluk Levent'in kaçış güzergahı ortaya çıktı.
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AHBAP Derneği'nin paralarını iç edip kumar oynadığı ileri sürülen ve Bursa'da gözaltına alınan kemalist şarkıcı Haluk Levent'in kaçış güzergahı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında Bursa’da gözaltına alınan Ahbap Derneği kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu’na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Yurt dışı çıkış yasağını öğrendikten sonra kaçmaya çalışırken yakalandığı iddia edilen Levent’in, deprem bağışlarını şahsi çıkarları için kullandığı öne sürülürken, asistanı ve dernek kurucularının hesapları üzerinden 990 milyon TL'lik yasal bahis oynandığı, asistanına 120 milyon TL aktarıldığı ve dernek adı kullanılarak 60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün şahsi hesaplara geçirildiği iddiaları adli dosyaya yansıdı.
En az 18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, Ahbap Derneği genel merkezindeki tüm dijital materyal ve dokümanlara el konuldu. CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz, Haluk Levent'in gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı. Tokaz şunları söyledi:
Sıcak başlıklardan biri şüphesiz Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma. Biz de kendi kaynaklarımızdan bu soruşturmaya ilişkin hakikaten çok özel ve ilginç detaylara ulaştık diyebilirim.
O detaylardan bahsetmek isterim. Şimdi üç ayrı suçlama var: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği ve aynı zamanda da Dernekler Kanunu'na muhalefet.
Şimdi tabii en çok merak edilen hususlardan biri şuydu: Başsavcılığın flaş bir şekilde verdiği bu gözaltı kararı acaba gerçekten ani başlayan bir soruşturma neticesinde mi verildi? Yoksa çok uzun süredir aslında Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın teknik ve fiziki takibi altında mıydı?
Cevap; ikinci ifadem. Neden? Çünkü şimdi savcılık çok gizli bir soruşturma süreci yürüttü. Deyim yerindeyse hem Haluk Levent'in kendi faaliyetleri teknik olarak, aynı zamanda da sahibi olduğu, kurucusu olduğu Ahbap Derneği içerisindeki hesap hareketlilikleri eş zamanlı olarak incelendi.
Gözaltı kararına giden süreçte de ilginç bir süreç yaşandı. Normalde bu cuma, yani 17 Temmuz Cuma günü Haluk Levent'in İstanbul Ataşehir'de sahne alacağı bir yer var. Günler öncesinden biletlerinin satışa çıktığı ve yapılması planlanan bir konserden bahsediyoruz. Savcılık soruşturma sürecini yürütürken bu konseri da takip ediyor. Sonrasında, esrarengiz bir şekilde biletlerin satışlarının iptal edildiği, dolayısıyla konserin iptal edildiği bilgisine ulaşılıyor. Vatandaşlara hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 17 Temmuz'da gerçekleşecek sahnesi iptal ediliyor. Hal böyle olunca savcılık makamları da şüpheleniyor bu durumdan ve Haluk Levent teknik bir takibe alınıyor.
Şimdi burada özellikle Başsavcılığın üzerinde durduğu husus şu; Ahbap, kamuya yararlı bir dernek olma yolunda bir vizyon çizgisi içinde ilerlediğini ifade ediyor, böyle bir yansıtma söz konusu. Ancak bu 'kamuya yararlı dernek' adı altında Haluk Levent'in bir takım gayrimeşru faaliyetlerini maskelediği; dernek çalışanları aracılığıyla, üçüncü kişiler aracılığıyla para hareketlerini oradan yürüterek, bağış adı altında kişisel hesapları sanki AHBAP'ın banka hesaplarıymışçasına, kişilere bu hesaplar aracılığıyla bağış yaptırarak aslında tamamen bir kişisel zenginleşme, bir kumar süreci gibi bir dizi iddia söz konusu. Çok kapsamlı bir süreçten burada bahsediyoruz ve çok uzun uzadıya, yani uzun bir zaman aralığı içerisinde devam eden bir soruşturma olduğunu bunun, biz edindiğimiz kaynaklarımızla yaptığımız görüşmelerden anlıyoruz. Kardeşine varana kadar uzanan bir aklama süreci söz konusu. Aklamayla ilgili ciddi tespitler var. Sadece taşınmazlar değil, kripto varlıklar üzerinden de bu bağış adı altında toplanan paraların aklandığı, yurt dışına kaçırıldığı iddiaları var.
CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ ise sanatçı Haluk Levent'in hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını öğrendikten sonra Bursa'daki bir TIR garajına gittiğini anlattı. Uludağ, şu bilgileri verdi:
Haluk Levent'in kaçış hareketi başlayınca operasyonu öne aldığı anlaşılıyor ve 17 Temmuz günü konseri olan Haluk Levent, konserin iptal edilmesi süreciyle birlikte savcılık düğmeye basmış. Anladığımız kadarıyla Haluk Levent son dönemde çok fazla gündeme gelmeye başlamıştı. Bir Portekizli mankenin ifadesinde de yine Haluk Levent'in ismi geçmişti. Şile Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti, orada yine bu soruşturmada da adı geçen Haluk Levent'in asistanı orada tutuklanmıştı, kardeşi orada tutuklanmıştı ve yine depremzedeler için yapılması planlanan evlerin yapılmadığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Hatta Haluk Levent kendince birtakım savunmalar yapmıştı ve demişti ki "Ben yakında bırakacağım bu işleri" gibi birtakım söylemlerde de bulunmuştu. Biz de anlamıştık orada bir şeyler döndüğünü, anlamıştık.
Fakat savcı anladığımız kadarıyla teknik takip yapmış, araştırma yapmış ve konserin 17 Temmuz günü konserin iptal edilmesiyle birlikte savcılık düğmeye basmış. Teknik takip yapmış, izleme almış ve her ihtimale karşı Haluk Levent yurt dışına kaçmasın diye de ne yapmış? Yurt dışına çıkış yasağı koymuş. Peki Haluk Levent ne yapmış? Tam da beklenildiği üzere yurt dışına çıkmak için önce İstanbul Havalimanı'na gelmiş ve buradan nereye gitmeyi planlamış? Planlı şekilde Almanya'ya gitmeyi planlamış. Fakat yurt dışına çıkış yasağı olduğunu öğrenince bu kararından vazgeçmiş ve ne yapmış? Tekrar gelmiş buradan Yalova'dan geçmiş ve Bursa'ya bir tır parkına gelmiş. İlginç değil mi? Yani Haluk Levent, yani milyarlarca liralık yardım toplayan ve artıyor ve en çok, en çok güvenilir isimler arasında işte 6 Şubat depremiyle toplumun gönlünde taht kurmuş bir isimden bahsediyoruz. Ve nereden geliyor? İstanbul Havalimanı'ndan çıkıyor ve Bursa'daki tır parkına gidiyor.
Soruşturmacı birimler, savcılık anladığımız kadarıyla teknik takip devam ediyor ve bunun buraya geldiğini anlayınca da harekete geçiyorlar ve Haluk Levent'i burada, Bursa'daki tır parkında gözaltına alıyorlar. Buradan Bir TIR'a binip İzmir'e gelip bir yatla çıkış yapıp yurt dışına kaçacaktı.
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