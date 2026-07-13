Haluk Levent kaçmak istedi, ama... Yakalanacağını anlayınca bakın neler yaptı!

Şimdi burada özellikle Başsavcılığın üzerinde durduğu husus şu; Ahbap, kamuya yararlı bir dernek olma yolunda bir vizyon çizgisi içinde ilerlediğini ifade ediyor, böyle bir yansıtma söz konusu. Ancak bu 'kamuya yararlı dernek' adı altında Haluk Levent'in bir takım gayrimeşru faaliyetlerini maskelediği; dernek çalışanları aracılığıyla, üçüncü kişiler aracılığıyla para hareketlerini oradan yürüterek, bağış adı altında kişisel hesapları sanki AHBAP'ın banka hesaplarıymışçasına, kişilere bu hesaplar aracılığıyla bağış yaptırarak aslında tamamen bir kişisel zenginleşme, bir kumar süreci gibi bir dizi iddia söz konusu. Çok kapsamlı bir süreçten burada bahsediyoruz ve çok uzun uzadıya, yani uzun bir zaman aralığı içerisinde devam eden bir soruşturma olduğunu bunun, biz edindiğimiz kaynaklarımızla yaptığımız görüşmelerden anlıyoruz. Kardeşine varana kadar uzanan bir aklama süreci söz konusu. Aklamayla ilgili ciddi tespitler var. Sadece taşınmazlar değil, kripto varlıklar üzerinden de bu bağış adı altında toplanan paraların aklandığı, yurt dışına kaçırıldığı iddiaları var.