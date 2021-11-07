Çinko grip riskini azaltıyor

- Kemiklerin ve üreme organlarının oluşumunda ve mineralizasyonunda rol oynar. - Yüksek seviyelerde bulunduğunda prostat kanseri gelişme riskini artırabilecek bir testosteron türevinin üretimini engeller. - Damarları temiz tutmaya yardımcı olur. - Bağışıklık sistemini güçlendirir. - Yara iyileşme sürecini hızlandırır. - Virüs ve bakterilerin neden olduğu yaygın hastalıkları (örneğin soğuk algınlığı) önleyebilir. - Saç, cilt ve tırnak sağlığını geliştirir. - Tat ve kokuyu iyileştirir. Öte yandan çinko eksikliği hafıza sorunları, yorgunluk veya soğuk algınlığı gibi günlük olarak bizi rahatsız eden birçok hastalığın altındaki neden olabilir. Çinko vücudumuz için gerekli bir mineraldir ve onu birçok gıdada bulabiliriz. İşte çinko açısından zengin gıdalar: