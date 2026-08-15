Çin'den sonra şimdi de onlar: Türkiye ile orta İHA üretmek istiyorlar!

Bangladeş, askerî ekipman ithalatıyla yetinmek yerine yerli savunma sanayisini geliştirmek için Türkiye ve Çin ile insansız hava aracı (İHA) üretimi alanında iki ayrı ortaklık kuruyor. Bangladeş Hava Kuvvetleri, ülkenin kuzeyindeki Bogura kentinde kurulması planlanan yeni hava üssünün yanında bir insansız hava aracı üretim tesisi kurulması için Türk bir kuruluşla ortaklık yaptı. Geçen ay duyurulan projeye ilişkin ortak şirketin adı, yatırım tutarı, ortaklık yapısı, üretim kapasitesi, takvim ve üretilecek İHA türleri ise henüz açıklanmadı.