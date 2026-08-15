Çin'den sonra şimdi de onlar: Türkiye ile orta İHA üretmek istiyorlar!

HEDEF YALNIZCA İHA SATIN ALMAK DEĞİL, SANAYİ KURMAK Türkiye ve Çin ile yürütülen iki ayrı proje, Bangladeş'in savunma politikasında tek tek silah sistemleri satın almak yerine kalıcı bir yerli savunma sanayisi altyapısı oluşturma hedefini ortaya koyuyor. Projeler, Başbakan Tarique Rahman'ın temmuz ayında açıkladığı 860 milyar taka, yaklaşık 6,9 milyar dolarlık askerî modernizasyon programının da parçası. Program kapsamında savunma sanayisi bölgelerinin oluşturulması, teknoloji transferinin artırılması ve ordu, üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi planlanıyor.