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Teknoloji-Bilişim
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Çin'den sonra şimdi de onlar: Türkiye ile orta İHA üretmek istiyorlar!

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Çin'den sonra şimdi de onlar: Türkiye ile orta İHA üretmek istiyorlar!

Asya ülkesi Bangladeş, İHA ithalatını azaltmak amacıyla Türkiye ile ortak İHA üretmek istiyor. Ortak İHA çalışmaları ile teknoloji transferi geçekleştirerek altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

#1
Foto - Çin'den sonra şimdi de onlar: Türkiye ile orta İHA üretmek istiyorlar!

Bangladeş, savunma sanayisinde ithalata bağımlılığı azaltmak ve yerli üretim kapasitesi oluşturmak için Türkiye ve Çin ile insansız hava aracı projeleri geliştiriyor. Bogura kentinde kurulması planlanan tesislerle teknoloji transferi, üretim kabiliyeti ve uzun vadede kendi İHA sistemlerini geliştirme hedefleniyor.

#2
Foto - Çin'den sonra şimdi de onlar: Türkiye ile orta İHA üretmek istiyorlar!

Bangladeş, askerî ekipman ithalatıyla yetinmek yerine yerli savunma sanayisini geliştirmek için Türkiye ve Çin ile insansız hava aracı (İHA) üretimi alanında iki ayrı ortaklık kuruyor. Bangladeş Hava Kuvvetleri, ülkenin kuzeyindeki Bogura kentinde kurulması planlanan yeni hava üssünün yanında bir insansız hava aracı üretim tesisi kurulması için Türk bir kuruluşla ortaklık yaptı. Geçen ay duyurulan projeye ilişkin ortak şirketin adı, yatırım tutarı, ortaklık yapısı, üretim kapasitesi, takvim ve üretilecek İHA türleri ise henüz açıklanmadı.

#3
Foto - Çin'den sonra şimdi de onlar: Türkiye ile orta İHA üretmek istiyorlar!

ÇİN İLE DE UAV ÜRETİM TESİSİ KURULUYOR Bangladeş Hava Kuvvetleri, ocak ayında Çin'in devlet şirketi CETC International ile yine Bogura'da İHA üretim ve montaj tesisi kurulması için anlaşma imzaladı. Çin ile yürütülen projenin ilk aşamasında, orta irtifa uzun havada kalış sınıfındaki ve dikey kalkış-iniş yapabilen insansız hava araçlarının üretim ve montaj kapasitesinin oluşturulması hedefleniyor.

#4
Foto - Çin'den sonra şimdi de onlar: Türkiye ile orta İHA üretmek istiyorlar!

HEDEF YALNIZCA İHA SATIN ALMAK DEĞİL, SANAYİ KURMAK Türkiye ve Çin ile yürütülen iki ayrı proje, Bangladeş'in savunma politikasında tek tek silah sistemleri satın almak yerine kalıcı bir yerli savunma sanayisi altyapısı oluşturma hedefini ortaya koyuyor. Projeler, Başbakan Tarique Rahman'ın temmuz ayında açıkladığı 860 milyar taka, yaklaşık 6,9 milyar dolarlık askerî modernizasyon programının da parçası. Program kapsamında savunma sanayisi bölgelerinin oluşturulması, teknoloji transferinin artırılması ve ordu, üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi planlanıyor.

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Foto - Çin'den sonra şimdi de onlar: Türkiye ile orta İHA üretmek istiyorlar!

TÜRKİYE ÖN PLANDA Çin uzun süredir Bangladeş'in en büyük silah tedarikçisi konumunda bulunuyor. Türkiye ise özellikle insansız hava araçları alanında son yıllarda geliştirdiği savunma sanayisi kapasitesi nedeniyle Dakka açısından önemli bir ortak haline geliyor. Ukrayna, Myanmar ve Orta Doğu'daki çatışmalarda düşük maliyetli insansız sistemlerin giderek daha fazla kullanılması da Bangladeş'in bu alana yönelmesinde etkili oluyor.

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Foto - Çin'den sonra şimdi de onlar: Türkiye ile orta İHA üretmek istiyorlar!

ASKERÎ KULLANIMIN ÖTESİNE GEÇEBİLİR Bangladeş'in geliştirmeyi hedeflediği insansız sistemler yalnızca askerî operasyonlarda kullanılmayacak. İHA'ların sınır güvenliği, deniz gözetimi, afet müdahalesi ile arama-kurtarma faaliyetlerinde de kullanılması mümkün. Ancak projelerin Bangladeş'e sağlayacağı uzun vadeli ekonomik ve teknolojik kazanım, yapılacak teknoloji transferinin kapsamına bağlı olacak. Bangladeş'in yalnızca ithal parçaların montajını gerçekleştirmesi, kritik teknolojiler ile fikrî mülkiyetin ise ortak ülkelerde kalması durumunda yerli sanayi açısından elde edilecek kazanım sınırlı kalabilir. Öte yandan yerli üretimin Bangladeş ordusunun ihtiyaçlarının üzerine çıkması halinde, kurulacak sektörün sürdürülebilirliği açısından ihracat pazarlarına açılması da önem kazanacak.

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