Milyonlarca ev sahibini sarsacak karar: Tapular tek tek iptal edilecek
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, müteahhitten adi yazılı sözleşmeyle konut satın alıp tapusunu alamayan vatandaşları haklı bularak gayrimenkul sektöründe depreme yol açacak bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, evde başka birinin oturduğunu bilen veya gerekli araştırmayı yapmayan kişilerin sonradan tapuyu devralsalar bile "iyi niyet" korumasından yararlanamayacağına hükmetti. Bu kritik karar, tapu iptal ve tescil davalarında emsal teşkil ederek evalırken gösterilmesi gereken özenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.