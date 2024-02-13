2024-02-13 14:46:55 Çin’den, dikkat çeken “Türkiye” kararı! Hiçbir şey onları vazgeçiremedi! Ve şimdi bu adımı attılar
Türkiye’yi önemli bir pazar olarak gören Çinli markalar, elektrikli oto tebliğinin şartlarını yerine getirmek için çalışıyor. Bir taraftan da hibrit modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili detayları köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, Çinli elektrikli otomobil markalarının, 7 bölge ve 20 servis zorunluluğu getiren tebliğe rağmen Türkiye'den vazgeçmediğini belirtti. Sandık, yazısında özetle şunları kaydetti: