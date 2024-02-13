Çin’den, dikkat çeken “Türkiye” kararı! Hiçbir şey onları vazgeçiremedi! Ve şimdi bu adımı attılar

HİBRİT MODELLER YOLDA Yüzde 100 elektrikli Skywell ve Leapmotor modellerinin satışını gerçekleştiren Ulumotor da her iki markanın hibrit modellerini getireceğini açıkladı. Skywell'in HT-i, Leapmotor'un C10 modellerinin hibrit versiyonları 2024'ün ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor. Çinli Hongqi markasının Türkiye distribütörü D ve D Motorlu Araçlar da tebliğin şartlarını yerine getirmek için çalışmalara başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, "Türkiye Distribütörü olduğumuz Hongqi markasının satışlarına devam ediyoruz. Ayrıca tüm bölgelerde 20 ayrı TSE onaylı servisimizi kendimiz açmak için proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere" dedi. (…)”