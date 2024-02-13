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Medya
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Çin’den, dikkat çeken "Türkiye" kararı! Hiçbir şey onları vazgeçiremedi! Ve şimdi bu adımı attılar

2024-02-13 14:46:55
Çin’den, dikkat çeken “Türkiye” kararı! Hiçbir şey onları vazgeçiremedi! Ve şimdi bu adımı attılar

Türkiye’yi önemli bir pazar olarak gören Çinli markalar, elektrikli oto tebliğinin şartlarını yerine getirmek için çalışıyor. Bir taraftan da hibrit modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili detayları köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, Çinli elektrikli otomobil markalarının, 7 bölge ve 20 servis zorunluluğu getiren tebliğe rağmen Türkiye'den vazgeçmediğini belirtti. Sandık, yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Çin’den, dikkat çeken "Türkiye" kararı! Hiçbir şey onları vazgeçiremedi! Ve şimdi bu adımı attılar

“Çinli elektrikli otomobil markaları 7 bölge ve 20 servis zorunluluğu getiren tebliğe rağmen Türkiye'den vazgeçmedi. Tebliğin şartlarına uymak için çalışmalarını sürdüren markalar, yatırıma da devam ediyor. 29 Aralık'ta yürürlüğe giren tebliğden önce stok yapan markalar, elektrikli modellerinin satışına devam ederken, diğer taraftan da hibrit modellerini Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. 2023 sonunda tanıttığı BYD Atto 3 modelinin satışına devam eden BYD Türkiye, D-SUV Seal U modelinin plug-in hibrit versiyonunu Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Çin’den, dikkat çeken "Türkiye" kararı! Hiçbir şey onları vazgeçiremedi! Ve şimdi bu adımı attılar

Benzer bir uygulamayı MG Türkiye de yapacak. MG'nin elektrikli modellerinin satmaya deva eden Doğan Trend Otomotiv, markanın Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı hatchback modeli MG3'ün hibrit versiyonunu getirecek. Plana göre satışlar temmuzda başlayacak. 

#3
Foto - Çin’den, dikkat çeken "Türkiye" kararı! Hiçbir şey onları vazgeçiremedi! Ve şimdi bu adımı attılar

HİBRİT MODELLER YOLDA Yüzde 100 elektrikli Skywell ve Leapmotor modellerinin satışını gerçekleştiren Ulumotor da her iki markanın hibrit modellerini getireceğini açıkladı. Skywell'in HT-i, Leapmotor'un C10 modellerinin hibrit versiyonları 2024'ün ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor. Çinli Hongqi markasının Türkiye distribütörü D ve D Motorlu Araçlar da tebliğin şartlarını yerine getirmek için çalışmalara başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, "Türkiye Distribütörü olduğumuz Hongqi markasının satışlarına devam ediyoruz. Ayrıca tüm bölgelerde 20 ayrı TSE onaylı servisimizi kendimiz açmak için proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere" dedi. (…)”

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