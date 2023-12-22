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Teknoloji-Bilişim
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Çin'den 3 bin kat daha hızlı çip! ABD'li rakiplerini geride bıraktı

2023-12-22 19:19:52
Çin'den 3 bin kat daha hızlı çip! ABD'li rakiplerini geride bıraktı

Amerika'nın ambargolarından sonra Çin, 100 nm teknolojisiyle NVIDIA gibi rakiplerinden 3 bin kat hızlı çip üretti.

#1
Foto - Çin'den 3 bin kat daha hızlı çip! ABD'li rakiplerini geride bıraktı

Çinli bilim insanları, yapay zeka görevlerini NVIDIA’nın A100 GPU’sundan tam 3 bin kat daha hızlı gerçekleştirebilen çip üretmeyi başardı. Bu başarının temelinde ise ışığa dayalı bir teknoloji kullanılması yatıyor. İşte detaylar…

#2
Foto - Çin'den 3 bin kat daha hızlı çip! ABD'li rakiplerini geride bıraktı

Çin tarafından üretilen bu yapay zeka çipi, şu anda sadece görüntü tanıma gibi belirli görevleri yerine getirebiliyor. Ancak mevcutta gördüğümüz ürünlerden çok daha hızlı çalışabiliyor. Zira foton adı verilen ışık parçacıklarını kullanarak hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek, geleneksel elektrik akımı tabanlı çiplerden daha hızlı hesaplama yapmasını ve enerji verimliliği sunmasını sağlıyor.

#3
Foto - Çin'den 3 bin kat daha hızlı çip! ABD'li rakiplerini geride bıraktı

Bu çiple ilgili genel raporlara baktığımızda ise görüntü tanıma ve otonom sürüş gibi bazı belirli görevleri yerine getirirken NVIDIA A100 gibi mevcut yüksek performanslı yapay zeka çiplerinden önemli ölçüde daha yük hız sunduğu ve enerji verimliliğini yüksek olduğunu görüyoruz.

#4
Foto - Çin'den 3 bin kat daha hızlı çip! ABD'li rakiplerini geride bıraktı

ABD, Çin’e karşı gelişmiş çipler de dahil olmak üzere teknolojiye erişimini kısıtlayan bazı ambargoları uyguladığı için, yakın zamanda bu başarı beklenmiyordu. Fakat Çin’in yapay zeka yarışında ABD’yi yakalamak için büyük çaba sarf ettiğini net şekilde anlıyoruz.

#5
Foto - Çin'den 3 bin kat daha hızlı çip! ABD'li rakiplerini geride bıraktı

Bu yeni ürün, Elektronik ve Işık Kullanan Tamamen Analog Çip veya kısaca ACCEL olarak adlandırılıyor. Tabii biraz önce bahsettiğimiz ışığa dayalı çip teknolojisi aslında yeni bir şey değil. Fakat günümüzde kullanılan çiplerin teknolojisi fotonları kontrol etmek bir hayli zor olduğu için elektrik akımına dayanıyor.

#6
Foto - Çin'den 3 bin kat daha hızlı çip! ABD'li rakiplerini geride bıraktı

İsterseniz biraz daha detaylarına bakalım. Çin’in ACCEL çipi, yapılan laboratuvar testlerinde NVIDIA A100 ile kıyaslandığında tam 3 bin kat daha yüksek hıza, 4.6 PFLOPS’a ulaşmayı başarıyor. Bunun yanı sıra, 4 milyon kat daha az enerji tüketiyor. ABD ambargosu nedeniyle Çin, A100’ün üretiminde kullanılan gelişmiş litografi makinelerine erişemiyor. Dolayısıyla şuan için istese de elektrik akımına dayalı bu kadar başarılı bir çip üretemez. Ancak ışık tabanlı olsa da A100’e 3 bin kat fark atan çipin Semiconductor Manufacturing International Corporation şirketinin sahip olduğu 20 yıllık transistör üretim sürecinden çıktığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

#7
Foto - Çin'den 3 bin kat daha hızlı çip! ABD'li rakiplerini geride bıraktı

Tsinghua Üniversitesi’nin otomasyon ve elektronik mühendislik departmanı araştırma ekibinin geçen hafta yayımlanan makalesinde, önümüzdeki dönemde çipin performansının yapı sürecindeki iyileştirmeler ve 100 nanometre altındaki biraz daha pahalı üretim süreçlerine geçiş ile çok daha üst seviyelere çıkabileceği söylendi.

#8
Foto - Çin'den 3 bin kat daha hızlı çip! ABD'li rakiplerini geride bıraktı

Ayrıca ışık sinyallerinin kullanılmasının enerji verimliliğini büyük ölçüde artırdığını söyledik. Öyle ki mevcut çipleri bir saat boyunca çalıştırmak için gereken enerjinin ACCEL’ı 500 yıldan fazla süreyle çalıştırabileceği belirtiliyor.

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