Çin'den 3 bin kat daha hızlı çip! ABD'li rakiplerini geride bıraktı

İsterseniz biraz daha detaylarına bakalım. Çin’in ACCEL çipi, yapılan laboratuvar testlerinde NVIDIA A100 ile kıyaslandığında tam 3 bin kat daha yüksek hıza, 4.6 PFLOPS’a ulaşmayı başarıyor. Bunun yanı sıra, 4 milyon kat daha az enerji tüketiyor. ABD ambargosu nedeniyle Çin, A100’ün üretiminde kullanılan gelişmiş litografi makinelerine erişemiyor. Dolayısıyla şuan için istese de elektrik akımına dayalı bu kadar başarılı bir çip üretemez. Ancak ışık tabanlı olsa da A100’e 3 bin kat fark atan çipin Semiconductor Manufacturing International Corporation şirketinin sahip olduğu 20 yıllık transistör üretim sürecinden çıktığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor.