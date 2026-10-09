Berna Laçin'e büyük tepki: 'Yunanistan’ı Severken İzmir’in İşgalini Anlatmak…'

Turgay Yazıcı, “Elbette bir sanatçının başka ülkelerin halklarına yönelik olumlu duygular beslemesi kendi tercihidir. Ancak İzmir’in işgalinden söz edildiğinde tarih bir bütün olarak ele alınmalıdır” dedi. Yazıcı, bu noktada 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe’de yaşanan Müslüman katliamına da kısa bir hatırlatmada bulunarak şu soruyu yöneltti: “İzmir’in işgalini hatırlarken Mora’yı, Tripoliçe’yi ve o dönemde yaşanan büyük acıları neden aynı tarih hassasiyetiyle konuşmuyoruz” “Fransa ve Batı söz konusu olduğunda gösterilen hassasiyet Türkiye için de gösterilmeli” Berna Laçin’in geçmişte Fransa ve Avrupa şehirleri üzerine kaleme aldığı yazılara da değinen Yazıcı, Avrupa’nın mimarisi, şehirleri ve kültürü hakkında yapılan olumlu değerlendirmelerin kişisel tercih olduğunu belirtti.