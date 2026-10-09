Berna Laçin'e büyük tepki: 'Yunanistan’ı Severken İzmir’in İşgalini Anlatmak…'
Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, oyuncu Berna Laçin’in İzmir üzerinden yaptığı “işgal” ve “korkma” ifadelerine tepki gösterdi. Yazıcı, “Tarihî kavramların siyasi tartışmalarda bu kadar kolay kullanılmaması gerekir” dedi. Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, Berna Laçin’in İzmir üzerinden yaptığı, “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma” şeklindeki paylaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.