Çılgın Türk’ün yaptığına bakın! Atlı Türkiye turunun sebebi şaşkına çevirdi

Atıyla çıktığı yolculukta dağ ve tepeleri aşarken, hiçbir canlıya zarar vermemek adına çoğu zaman karnını otlarla doyurmak zorunda kaldığını anlatan Can, “Zor bir hayat. Üstelik bir canla birlikte yol arkadaşlığı ediyorum. Bu yüzden de onun tek emanetçisiyim. 24 saat süresince de yanındayım. Bu yola çıkarken herhangi bir sponsorum olmadı. Umarım yolumun sonuna kadarki süreyi iyi bir şekilde geçirebilirim. Antalya’dan sonra ikinci bir rotam daha olacak. Bu yola da bir başka at ile çıkacağım. Bu yolda da yeni bir kitap yazacağım. Kitabım güzel satarsa eğer, geçtiğim yollarda elektriği, suyu olmayan, sadece devletin verdiği maaşla geçinmeye çalışan 65 yaş üzeri insanlara yardımcı olmayı hedefliyorum. Bunun yanı sıra, geçtiğim yollarda bakkalların veresiye defterlerini toplayarak yolum üzerindeki fırınlara paralarını ödeyip, bir yıl süresince yoksul insanlara bedava ekmek dağıtılması için bağışlarda bulunmayı arzuluyorum. Umarım bu isteklerim gerçekleşir. Bu yazdığım kitap, 7 seri olacak. Bu ilk serisi. 7. seriden sonra farklı bir kitap, farklı bir rotaya çıkmayı planlıyorum. 24 saat yazabiliyorum. Bazen at üzerinde de yazdığım olabiliyor. Ama daha çok gece molalarımda yazıyorum. Şu anda 3. seriye kadar yazdım. Ama heybemde çok fazlasını taşıyamadığım için şu anda sadece ilk seri heybemde var” ifadelerini kullandı.