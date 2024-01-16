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Yaşam
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Çığ düşünce 3 gün susuz kaldılar

2024-01-16 17:08:58
Çığ düşünce 3 gün susuz kaldılar

Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken düşen çığ, bir mahalleyi 3 gün susuz bıraktı.

#1
Foto - Çığ düşünce 3 gün susuz kaldılar

Susuz kalan mahalle sakinleri, 1,5 kilometrelik alanı açıp boru döşeyerek mahalleye su getirdi.

#2
Foto - Çığ düşünce 3 gün susuz kaldılar

Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

#3
Foto - Çığ düşünce 3 gün susuz kaldılar

Metodoloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, 2 metre 64 santimetre ile en çok kar alan bölge oldu.

#4
Foto - Çığ düşünce 3 gün susuz kaldılar

Karın etkili olduğu Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi’nde 3 gün önce düşen çığ, içme suyu şebekesine zarar verdi. Su boruları çığdan dolayı tamamen tahrip oldu.

#5
Foto - Çığ düşünce 3 gün susuz kaldılar

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı Bahçesaray Şefliği ekipleri ile mahalle sakinleri ikinci çığ tehlikesi nedeniyle başka bir güzergah kullanarak kaynaktan 700 metrelik yeni hat çekip mahalleye su getirdi.

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