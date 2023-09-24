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Ekonomi
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Çiftçi heyecanlandıran haberi aldı, pirinç toplamak için tarlasına koştu: ‘Beyaz altın’ geçim kaynağı hasadı...

2023-09-24 00:44:02
Çiftçi heyecanlandıran haberi aldı, pirinç toplamak için tarlasına koştu: ‘Beyaz altın’ geçim kaynağı hasadı...

Çorum’un Osmacık ilçesinde ‘beyaz altın’ hasadı başladı. İlçenin geçim kaynağı olan ‘beyaz altın’ yüzleri güldürdü. Çiftçiler geçen seneye nazaran bu yıl rekoltenin yüksek olmasını bekliyor. Yüksek rekolte bekleniyor! İlçenin geçim kaynağı ‘beyaz altın’ hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü.

#1
Foto - Çiftçi heyecanlandıran haberi aldı, pirinç toplamak için tarlasına koştu: ‘Beyaz altın’ geçim kaynağı hasadı...

Osmancık ve çevre ilçelerde yaşayan ailelerin geçim kaynağı olan ‘beyaz altın’ olgunlaşmaya başladı. ‘Pırlanta’ olarak da adlandırılan beyaz altının yüzde 5’ini karşılayan Osmancık97 pirinci biçerdöverlerle hasat ediliyor. Yaklaşık 5 ayda olgunlaşan çeltik, hasat işleminin ardından kurutulma işlemine geçti. Kabukları ve kepeklerinden ayrılan pirinçler son aşamada ise fabrikalara satılacak. Geçen seneye nazaran bu yıl rekoltenin yüksek olması üreticisinin yüzünü güldürdüğü ifade edildi.

#2
Foto - Çiftçi heyecanlandıran haberi aldı, pirinç toplamak için tarlasına koştu: ‘Beyaz altın’ geçim kaynağı hasadı...

28 BİN 395 DEKAR EKİM GERÇEKLEŞTİ! Çorum Kızılırmak havzasında bulunan 3 ilçede yapılan çeltik ekimi için Dodurga'da 210 çiftçi 5 bin 200 dekar, Laçin'de 151 çiftçi 2 bin 433 dekar, Osmancık'ta ise 723 çiftçi 20 bin 762 dekar alana çeltik ekim ruhsatı alarak ekim yaparken, toplamda bin 84 çiftçi 28 bin 395 dekar alana ekim gerçekleştirildi.

#3
Foto - Çiftçi heyecanlandıran haberi aldı, pirinç toplamak için tarlasına koştu: ‘Beyaz altın’ geçim kaynağı hasadı...

ÇİFTÇİLERİN UMUTLU BEKLEYİŞİ! Kurak geçen bir kış dönemi ve mevsim dışı düzensiz yağan yağmurların ardından ekimi tamamlanıp yetişen çeltik hasadına başlayan üreticiler, umutlu bekleyişlerinin sonucunu alarak mutlu olduklarını ifade etti.

#4
Foto - Çiftçi heyecanlandıran haberi aldı, pirinç toplamak için tarlasına koştu: ‘Beyaz altın’ geçim kaynağı hasadı...

ÇELTİK HASADI BAŞLADI! Biçerdöver işletmecisi Müslüm Bayaner, “Bu sene çeltik hasadı sezonumuza başladık. Şükürler olsun bugünlere eriştik. İnşallah randımanlarımız güzel çıkar. Çiftçilerimizin hepsine bol kazançlar diliyorum. İnşallah seneye tekrarına kavuşuruz” dedi.

#5
Foto - Çiftçi heyecanlandıran haberi aldı, pirinç toplamak için tarlasına koştu: ‘Beyaz altın’ geçim kaynağı hasadı...

“RANDIMANLAR İYİ ÇIKARSA EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALIRIZ” Çeltik üreticisi Şaban Balcı, “Osmancık çeltiği biçme sezonumuz başladı. Belki iklimden dolayı verimler düşük filan diyorlar ama inşallah randımanlar yüksek çıkar, düşük olan verimi oradan telafi ederiz. Randımanlar iyi çıkarsa satarız emeğimizin karşılığını alırız. Çeltik çiftçisinin bütün ümidi, çeltik randımanının yüksek çıkması, verimin iyi olması. Belki, bu sene iklim değişikliğinden dolayı bahar aylarında havalar zamanında ısınmadı. Sonra da birden aşırı sıcaklar kızdırdı. Allah bütün çiftçimize gülerek biçmek, yemek nasip etsin” şeklinde konuştu. FİYAT İÇİN GÖZLER TMO’DA Çeltik üreticisi ve biçerdöver işletmecisi olan Osmancık Kumbaba köyü muhtarı Satılmış Güven ise, “ilk hasat verilerine göre bu yılki randımanımız şu an için iyi seviyede. Randıman yaklaşık 62 ve dönüm başına ise 680 kilo verim var. Bundan aşağı düşmezse bizim için çok iyi bir durum. Tek isteğimiz Osmancık civarı ve Kızılırmak havzasında ekilen çeltikten üretilen pirincin başka yerlerde ekilen pirinç ile karıştırılmaması, Osmancık pirinci olarak tek çeşit şeklinde satılmasını, tüketicinin tercihinin ise kaliteli pirinç tüketmek istiyorlarsa bu bölgede üretilen pirinç ile başka bölgede ekilen pirinçleri gerçek Osmancık pirinci sanarak almamalarını tavsiye ediyoruz. Başka bir konu ise, henüz Toprak Mahsulleri Ofisi çeltik için bir fiyat açıklaması yapmadı. Fiyatların açıklanmasını TMO tarafından iyi bir fiyat açıklanmasını istiyoruz. Şimdiden çeltik üreticisi çiftçilerimize yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını ve hayırlı kazanç elde etmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Foto - Çiftçi heyecanlandıran haberi aldı, pirinç toplamak için tarlasına koştu: ‘Beyaz altın’ geçim kaynağı hasadı...

“BU SENE DAHA İYİ” Gübre ve ilacın pahalı olduğunu söyleyen çeltik üreticisi Selfet Bozkurt'da, “Bu seneki çeltiğimizi ektik, hasat zamanı geldi mahsulümüzü kaldırdık harmana kurutmaya serdik. Henüz randımanın ne olacağı belli değil. Çeltik alım fiyatlarını Toprak Mahsulleri Ofisi henüz yapmadı. Kar ya da zarar edeceğimiz TMO'nun açıklayacağı fiyatlara bağlı. Bu seneki verimlerimiz geçen seneye göre biraz daha iyi. Tek umudumuz TMO'nun fiyat açıklayarak yüzümüzü güldürmesi” dedi.

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