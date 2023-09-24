Çiftçi heyecanlandıran haberi aldı, pirinç toplamak için tarlasına koştu: ‘Beyaz altın’ geçim kaynağı hasadı...

“RANDIMANLAR İYİ ÇIKARSA EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALIRIZ” Çeltik üreticisi Şaban Balcı, “Osmancık çeltiği biçme sezonumuz başladı. Belki iklimden dolayı verimler düşük filan diyorlar ama inşallah randımanlar yüksek çıkar, düşük olan verimi oradan telafi ederiz. Randımanlar iyi çıkarsa satarız emeğimizin karşılığını alırız. Çeltik çiftçisinin bütün ümidi, çeltik randımanının yüksek çıkması, verimin iyi olması. Belki, bu sene iklim değişikliğinden dolayı bahar aylarında havalar zamanında ısınmadı. Sonra da birden aşırı sıcaklar kızdırdı. Allah bütün çiftçimize gülerek biçmek, yemek nasip etsin” şeklinde konuştu. FİYAT İÇİN GÖZLER TMO’DA Çeltik üreticisi ve biçerdöver işletmecisi olan Osmancık Kumbaba köyü muhtarı Satılmış Güven ise, “ilk hasat verilerine göre bu yılki randımanımız şu an için iyi seviyede. Randıman yaklaşık 62 ve dönüm başına ise 680 kilo verim var. Bundan aşağı düşmezse bizim için çok iyi bir durum. Tek isteğimiz Osmancık civarı ve Kızılırmak havzasında ekilen çeltikten üretilen pirincin başka yerlerde ekilen pirinç ile karıştırılmaması, Osmancık pirinci olarak tek çeşit şeklinde satılmasını, tüketicinin tercihinin ise kaliteli pirinç tüketmek istiyorlarsa bu bölgede üretilen pirinç ile başka bölgede ekilen pirinçleri gerçek Osmancık pirinci sanarak almamalarını tavsiye ediyoruz. Başka bir konu ise, henüz Toprak Mahsulleri Ofisi çeltik için bir fiyat açıklaması yapmadı. Fiyatların açıklanmasını TMO tarafından iyi bir fiyat açıklanmasını istiyoruz. Şimdiden çeltik üreticisi çiftçilerimize yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını ve hayırlı kazanç elde etmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.