CIA’dan Fetö’ye yeni bir baş

YENİ EV SAFE HOUSE MU? Güvenlik birimlerinin ulaştığı bir diğer bilgi ise Fetullah Gülen’in yeni taşındığı ve gözlerden uzak evin, CIA’nın güvenli evi olduğu. İstihbarat örgütlerinin, ajanlar, tanıklar ve tehlike altında olduğu düşünülen isimleri gizlemek için kullandıkları gizli evler "safe house" olarak anılıyor.