CIA’dan Fetö’ye yeni bir baş

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kaçırılmasının ardından CIA ajanları Pensilvanya’daki FETÖ karargahına adeta kamp kurdu. Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, elebaşı amcasının kaçırıldığını iddia etmiş, yer değiştirmeyi kabul eden örgüt, “Doktor tavsiyesiyle daha sakin ortama götürdük” açıklaması yapmıştı. Gülen'in ortadan kayboluşunun ardından örgüt içinde kavga patlak verdi. Karanlık kurul üyeleri ve firari FETÖ’cüler peş peşe birbirlerini suçlayan açıklamalar yaptı. Bunun üzerine ABD’nin, örgüt parçalanıp bölünmesin diye devreye girdiği öğrenildi.