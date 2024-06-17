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CIA’dan Fetö’ye yeni bir baş

2024-06-17 10:08:36
CIA’dan Fetö’ye yeni bir baş

CIA, Fetullah Gülen sonrası FETÖ’nün yönetimine şekil veriyor. Gülen’in sağlık durumu kötüleştikten sonra Pensilvanya’daki malikaneden daha küçük bir eve götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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Foto - CIA’dan Fetö’ye yeni bir baş

Güvenlik birimleri, CIA ajanlarının Gülen’in eski karargâhı olan malikaneyi sıkça ziyaret etmeye başladığını tespit etti.

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Foto - CIA’dan Fetö’ye yeni bir baş

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kaçırılmasının ardından CIA ajanları Pensilvanya’daki FETÖ karargahına adeta kamp kurdu. Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, elebaşı amcasının kaçırıldığını iddia etmiş, yer değiştirmeyi kabul eden örgüt, “Doktor tavsiyesiyle daha sakin ortama götürdük” açıklaması yapmıştı. Gülen'in ortadan kayboluşunun ardından örgüt içinde kavga patlak verdi. Karanlık kurul üyeleri ve firari FETÖ’cüler peş peşe birbirlerini suçlayan açıklamalar yaptı. Bunun üzerine ABD’nin, örgüt parçalanıp bölünmesin diye devreye girdiği öğrenildi.

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Foto - CIA’dan Fetö’ye yeni bir baş

CIA DEVREDE Örgüt içinde baş gösteren liderlik ve para savaşı tartışmalarına ABD dış istihbarat servisi CIA el koydu. Gülen güvenli eve götürülürken, CIA ve ABD yetkilileri ise son zamanlarda sık sık Pensilvanya’da örgüt karargahına gidip gelmeye başladı. Fetullah Gülen’in çıkarıldığı kampa ABD’deki farklı fikirleri savunan düşünce kuruluşu temsilcilerinin de gittiği belirlendi. CIA ajanları ve ABD’li yetkililerin, örgütün sözde istişare heyeti ile toplantılar yaptığı, Gülen’den sonra FETÖ içinde oluşacak durumun ele alındığı, güvenlik kaynaklarınca belirlendi.

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Foto - CIA’dan Fetö’ye yeni bir baş

YENİ EV SAFE HOUSE MU? Güvenlik birimlerinin ulaştığı bir diğer bilgi ise Fetullah Gülen’in yeni taşındığı ve gözlerden uzak evin, CIA’nın güvenli evi olduğu. İstihbarat örgütlerinin, ajanlar, tanıklar ve tehlike altında olduğu düşünülen isimleri gizlemek için kullandıkları gizli evler "safe house" olarak anılıyor.

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Foto - CIA’dan Fetö’ye yeni bir baş

Özcan ve Türkyolu etrafını sardı Ebuseleme Gülen’in iddialarının ardından, FETÖ’nün yayın organı “Herkul.org” Gülen’in görüntülerini yayınlamıştı. Söz konusu iddiaları itibarsızlaştırmak ve boşa düşürmek için örgüt yönetimi tarafından firari FETÖ’cüler de devreye sokuldu. Abdülhamit Bilici, Adem Yavuz Arslan ve Metin Yıkar gibi firariler, FETÖ elebaşının görüntülerini servis etmek için adeta sıraya girdi.

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Foto - CIA’dan Fetö’ye yeni bir baş

Firari FETÖ’cülerden Önder Aytaç ise örgütün iç yüzüne ilişkin ilginç iddialarda bulundu. Aytaç, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve Ekrem Dumanlı’nın da içinde bulunduğu bir grubun Gülen'in etrafını sardığını, bu ekibe karşı çıkanların sahte hesaplar üzerinden linç edildiğini söyledi. Aytaç, kızlarının fotoğraflarının da bu ekip tarafından yayınlandığını ileri sürdü.

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