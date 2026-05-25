SON DAKİKA
ABD istihbaratından dünyayı sarsan sızıntı: "Gizli sığınakta saklanıyor, iletişim tamamen koptu" Selpak ve Solo satılıyor: İşte 600 milyon doları bir çırpıda çıkarıp masaya koyan o şirket Telefon görüşmesinde hatlar buz kesti! Trump'tan İslam dünyasına "Sen ne diyorsun be adam" dedirten 'İsrail' teklifi Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye çarpıcı uyarı! UEFA küme düşürür! CHP'deki kaosta İmamoğlu izi! Hapisten çevirdiği dolapları duyunca, kulaklarınıza inanamayacaksınız Rahmi Koç emri verdi: Koç Holding'den Türkiye'nin devine 1,8 milyar lira O ilimizin sahilleri tertemiz 9 plajda O ilimiz beşik gibi sallanıyor! Şiddetli deprem oldu, vatandaş yine sokağa fırladı Uzmanlardan uyarı geldi: Sigara kullanımında korkulan eşik aşıldı! Fırat Nehri taştı, bölge sular altında kaldı
CHP’ye kayyım mı geliyor? Partinin ciğerini bilen isimden çok konuşulacak iddialar
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına yönelik verdiği kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşanmaya başladı. Mahkemenin Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iade edilmesine hükmetmesi üzerine tv100'de çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, bu kararın hayata geçirilmemesi durumunda partinin kayyım tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini iddia ederek, “Genel Merkez’de paralar donduruldu, günlük yaşam bile durma noktasına geldi” ifadelerini kullandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin (BAM) CHP kurultay davasıyla ilgili verdiği kararın yankıları sürerken, parti genel merkezi önünde toplanan gruplar arasında gerilim tırmandı. Ortamın gerilmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımlayan Ankara Valiliği ise yargı hükmünün yerine getirilmesi amacıyla emniyet güçlerine gerekli talimatların verildiğini kamuoyuna duyurdu.

Öte yandan CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim." dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında son gelişmeleri değerlendirdi. Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Manisa milletvekili Özgür Özel'e seslenelim, Bu mahkeme kararını eleştirebilirsiniz. Ama bu mahkeme kararı uygulanmadığı takdirde partiye, CHP’ye bir kayyum atanır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gelip bu görevi devralmadığı takdirde yasamız gereği mahkeme bu kararı uygulatmak için dışarıdan, partimizle hiç ilgisi olmayan kişilerden oluşturulan bir çağrı heyetiyle gelir ve bu kararı uygulatır.

Avukatların koydurduğu tedbirler yüzünden CHP Genel Merkezi’nde bir paket çay almak bile mümkün değil. Paralar donduruldu. Yarın Kemal Bey gelecek ve bir yazı yazarak, ‘Ben görevi devraldım. Mahkeme kararıyla artık burada oturuyorum’ diyecek, ardından partinin ödemeleri yapılacak. Yarın bu işlemler gerçekleşmezse o binanın içindeki günlük yaşam bile imkânsız hale gelir. Bunu söylediğimizde ise alçakça saldırıya geçenler oluyor. Biz çözümden yanayız, çözüm öneriyoruz.

Hem ‘Kemal Bey genel başkan değil, başkanlığını tanımıyoruz’ diyorlar hem de ‘Kemal Bey gelsin, 40 gün içinde kurultay yapsın’ çağrısı yapıyorlar. Peki, tanımadığınız bir genel başkandan neden kurultay dileniyorsunuz?

Milletvekillerinin üstüne taş attıran akıl kimdir? Dün gece bir mafya dizisiyle özdeşleşmiş bir şarkıyı otobüsten saatlerce çalarak dinlettiler. Yani içinde ölüm geçiyor, kan geçiyor. Ya bu mudur CHP? Özgür Özel ve arkadaşlarını ve Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha fazla zarar vermemeye çağırıyorum, davet ediyorum."

Yorumlar

Vay vay

Kilicdaroglu görevi devraliyor ya.

Bilgi Üniversitesi Açılmış

Reis kararname ile açmış. Kapatanı da kodese atsaydı iyiydi.
