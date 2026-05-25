CHP’ye kayyım mı geliyor? Partinin ciğerini bilen isimden çok konuşulacak iddialar
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına yönelik verdiği kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşanmaya başladı. Mahkemenin Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iade edilmesine hükmetmesi üzerine tv100'de çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, bu kararın hayata geçirilmemesi durumunda partinin kayyım tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini iddia ederek, “Genel Merkez’de paralar donduruldu, günlük yaşam bile durma noktasına geldi” ifadelerini kullandı