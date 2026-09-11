CHP’li isimden partisini yıkacak itiraf: AK Parti’ye bakın niçin oy vermiş? “Kendi cenazeme bile...”
Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimlerinde AK Parti adayının zaferle çıkmasının ardındaki gizli isyan, gazeteci Ferhat Murat'ın canlı yayındaki bomba kulis bilgileriyle gün yüzüne çıktı. AK Parti'ye oy veren CHP'li meclis üyesinin, kendi partili yönetiminden gördüğü dışlanmayı ve hizmet alamamayı sert sözlerle eleştirdiği ortaya çıktı. Seçim sonucunu değiştiren bu şok edici isyan, yerel yönetimdeki krizin boyutlarını ve parti içindeki derin çatlakları gözler önüne serdi.