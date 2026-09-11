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CHP’li isimden partisini yıkacak itiraf: AK Parti’ye bakın niçin oy vermiş? "Kendi cenazeme bile..."

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CHP’li isimden partisini yıkacak itiraf: AK Parti’ye bakın niçin oy vermiş? “Kendi cenazeme bile...”

Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimlerinde AK Parti adayının zaferle çıkmasının ardındaki gizli isyan, gazeteci Ferhat Murat'ın canlı yayındaki bomba kulis bilgileriyle gün yüzüne çıktı. AK Parti'ye oy veren CHP'li meclis üyesinin, kendi partili yönetiminden gördüğü dışlanmayı ve hizmet alamamayı sert sözlerle eleştirdiği ortaya çıktı. Seçim sonucunu değiştiren bu şok edici isyan, yerel yönetimdeki krizin boyutlarını ve parti içindeki derin çatlakları gözler önüne serdi.

#1
Foto - CHP’li isimden partisini yıkacak itiraf: AK Parti’ye bakın niçin oy vermiş? "Kendi cenazeme bile..."

İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Belediye Meclisi’nde seçim yeniden yapıldı. Tekrarlanan seçimin 4. turunda 42 oydan 23’ünü alan AK Parti’li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin, belediye başkan vekilliğine seçildi.

#2
Foto - CHP’li isimden partisini yıkacak itiraf: AK Parti’ye bakın niçin oy vermiş? "Kendi cenazeme bile..."

Seçim sürecinde iki kişinin oy tercihini değiştirmesi dikkat çekti. Yaşanan oy değişikliğinin ardından kararını değiştiren iki kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

#3
Foto - CHP’li isimden partisini yıkacak itiraf: AK Parti’ye bakın niçin oy vermiş? "Kendi cenazeme bile..."

Yaşanan gelişmelerin ardından konu, tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında gündeme geldi. Gazeteci Ferhat Murat, Üsküdar’daki seçimle ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

#4
Foto - CHP’li isimden partisini yıkacak itiraf: AK Parti’ye bakın niçin oy vermiş? "Kendi cenazeme bile..."

Murat, bir CHP Meclis üyesiyle görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren bir CHP Meclis üyesiyle görüştüm. Bana, ‘Son 1 aydır gösterdikleri ilgiyi 2,5 senedir gösterselerdi bu yaşanmazdı. AK Parti döneminde başkanla 3 dakikada görüşürdüm. Şimdi CHP Meclis üyesiyim ama kendi cenazeme bile belediyeden hizmet getiremedim’ dedi."

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