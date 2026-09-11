Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı

Bu kapsamda gerçekleştirilen bombardıman ve saldırıların çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına yol açtığını, kentler ve yerleşim bölgelerinde büyük çaplı hasar meydana getirdiğini, ayrıca halkın yerinden edilmesine ve evler, tesisler ile sivil yapıların yıkılmasına neden olduğunu söyledi.