  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karaman’da ‘Güçlü Gelecek Günleri’ Yeni nesil mısırlar üretici ile buluştu Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller! Bütün yollar artık Türkiye’ye çıkacak! Asya ile Avrupa’yı demir ağlarla birleştirecek mega proje onaylandı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı Dünyayı sarsan paylaşım: “Uçan Kanat” ANKA-3 küresel dengeleri altüst etti Yük elleçleme miktarı arttı Limanlar rekor kırmaya doymadı Herkes birbirine “AK Parti’ye mi geçecek” diye sormaya başlamıştı! Özgür Özel’den, gündemi sarsan Erdoğan-Yavaş görüşmesine ilişkin olay açıklama: Meğer 4 ay önce...
Dünya
11
Yeniakit Publisher
Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı

Yıllarca Müslüman sivilleri katleden Esed rejiminin hain pilotlarından 9 tanesi daha yakalandı. İşte haberin detayları ve hainlerin fotoğrafları...

#1
Foto - Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı

Lazkiye İlindeki Güvenlik Güçleri, Terörle Mücadele Şubesi ile işbirliği içinde, Suriye halkına karşı savaş suçlarına karıştıkları belirtilen 9 pilotu yakaladı.

#2
Foto - Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı

Güvenlik güçleri, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ildeki Güvenlik Komutanı’nın verdiği bilgilere göre operasyonun izleme ve takip çalışmalarının yanı sıra bilgi toplama ve soruşturmaların ardından gerçekleştirildiğini belirtti. Bu çalışmalar sonucunda bir dizi nitelikli ve titiz güvenlik operasyonunun düzenlendiği kaydedildi.

#3
Foto - Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı

Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Abdülaziz El-Ahmed, yakalananların Tuğgeneral rütbeli Kurmay Subay Menhel Enver Salih, Tuğgeneral Sami İbrahim Mahmud, Tuğgeneral Giyas Ali El-Rahiyye, Albay İsa İzzeddin Hıdır, Albay Mervan Salah Nafış, Albay Beşar Semir Vennus, Yarbay Ayhem Hamza Aliya, Yüzbaşı Ayhem Ahmed Davud ve Yüzbaşı Ammar İsa Cüneydi olduğunu açıkladı.

#4
Foto - Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı

El-Ahmed, söz konusu kişilerin askeri görevlerini ve savaş uçakları ile helikopterlerden oluşan hava kuvvetlerindeki uzmanlıklarını kullanarak çeşitli illerde Suriye halkına karşı suç ve ihlallerin işlenmesine katıldıklarını belirtti.

#5
Foto - Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı

Bu kapsamda gerçekleştirilen bombardıman ve saldırıların çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına yol açtığını, kentler ve yerleşim bölgelerinde büyük çaplı hasar meydana getirdiğini, ayrıca halkın yerinden edilmesine ve evler, tesisler ile sivil yapıların yıkılmasına neden olduğunu söyledi.

#6
Foto - Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı

El-Ahmed, bu kişilerin yakalanmasının, Suriyelilere karşı suç işlemekten sorumlu olduğu tespit edilen herkesin takip edilmesine yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

#7
Foto - Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı

Yakalananların, hak ettikleri adil cezayı almaları için yetkili yargı mercilerine sevk edileceğini ifade etti.

#8
Foto - Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı

El-Ahmed, Güvenlik güçlerinin halkı koruma, güvenliğini ve onurunu muhafaza etme görevini sürdüreceğini, toplumun güvenliğini tehdit eden veya Suriyelilerin kanının dökülmesine karışan herkesin takip edileceğini vurguladı.

#9
Foto - Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı

Lazkiye Güvenlik Komutanlığı, daha önce 5 Eylül’de Terörle Mücadele İdaresi ile işbirliği içinde devrik rejim güçlerinde 18. Piyade Tugayı Komutanı Tümgeneral Celal Kamil Sakır da yakalamıştı.

#10
Foto - Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı

Sakr’ın Suriye devrimi yıllarında savaş suçları ve ihlallere karıştığı belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müştekilerden cinsel ilişki itirafları! Mehmet Akif duruşmasında iğrenç ifadeler
Gündem

Müştekilerden cinsel ilişki itirafları! Mehmet Akif duruşmasında iğrenç ifadeler

İstanbul’da görülen “Mehmet Akif Suç Örgütü” davasının ilk duruşmasında müştekilerin uyuşturucu kullanımı ve cinsel ilişkilere ilişkin ifade..
İstanbul sularında orkinos sürprizi! "Yeni gelmediler, geri dönmeye başladılar"
Yaşam

İstanbul sularında orkinos sürprizi! “Yeni gelmediler, geri dönmeye başladılar”

Haliç, İstanbul Boğazı ve İzmit Körfezi’nde yeniden görülmeye başlayan mavi yüzgeçli orkinoslar dikkat çekti. Uzmanlara göre bu görüntüler, ..
Ekipler müdahale ediyor! Adana’da ormanlık alan alevlere teslim oldu
Aktüel

Ekipler müdahale ediyor! Adana’da ormanlık alan alevlere teslim oldu

Adana Karaisalı'da Kızıldağ Yaylası mevkisinde orman yangını çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına al..
ABD Karayipler’i cehenneme çevirdi! Bu kez 3 kişiyi öldürdüler
Dünya

ABD Karayipler’i cehenneme çevirdi! Bu kez 3 kişiyi öldürdüler

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayipler ve Doğu Pasifik’te tekneleri peş peşe hedef alan ABD ordusu yine saldırdı. SOUTHC..
Cumhurbaşkanı’ndan tarih manifestosu
Gündem

Cumhurbaşkanı’ndan tarih manifestosu

Akit yazarı tarihçi Mustafa Armağan, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet’i Selçuklu ve Osmanlı’dan kopuk..
Trump'ı o Türk kaçırdı! Ankara'daki film gibi operasyonun sırrı çözüldü
Gündem

Trump'ı o Türk kaçırdı! Ankara'daki film gibi operasyonun sırrı çözüldü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi sonrasında Air Force One’dan gizlice çıkarılarak başka bir uçağa geçirilmesinde kullanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23