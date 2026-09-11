Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı
Yıllarca Müslüman sivilleri katleden Esed rejiminin hain pilotlarından 9 tanesi daha yakalandı. İşte haberin detayları ve hainlerin fotoğrafları...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yıllarca Müslüman sivilleri katleden Esed rejiminin hain pilotlarından 9 tanesi daha yakalandı. İşte haberin detayları ve hainlerin fotoğrafları...
Lazkiye İlindeki Güvenlik Güçleri, Terörle Mücadele Şubesi ile işbirliği içinde, Suriye halkına karşı savaş suçlarına karıştıkları belirtilen 9 pilotu yakaladı.
Güvenlik güçleri, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ildeki Güvenlik Komutanı’nın verdiği bilgilere göre operasyonun izleme ve takip çalışmalarının yanı sıra bilgi toplama ve soruşturmaların ardından gerçekleştirildiğini belirtti. Bu çalışmalar sonucunda bir dizi nitelikli ve titiz güvenlik operasyonunun düzenlendiği kaydedildi.
Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Abdülaziz El-Ahmed, yakalananların Tuğgeneral rütbeli Kurmay Subay Menhel Enver Salih, Tuğgeneral Sami İbrahim Mahmud, Tuğgeneral Giyas Ali El-Rahiyye, Albay İsa İzzeddin Hıdır, Albay Mervan Salah Nafış, Albay Beşar Semir Vennus, Yarbay Ayhem Hamza Aliya, Yüzbaşı Ayhem Ahmed Davud ve Yüzbaşı Ammar İsa Cüneydi olduğunu açıkladı.
El-Ahmed, söz konusu kişilerin askeri görevlerini ve savaş uçakları ile helikopterlerden oluşan hava kuvvetlerindeki uzmanlıklarını kullanarak çeşitli illerde Suriye halkına karşı suç ve ihlallerin işlenmesine katıldıklarını belirtti.
Bu kapsamda gerçekleştirilen bombardıman ve saldırıların çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına yol açtığını, kentler ve yerleşim bölgelerinde büyük çaplı hasar meydana getirdiğini, ayrıca halkın yerinden edilmesine ve evler, tesisler ile sivil yapıların yıkılmasına neden olduğunu söyledi.
El-Ahmed, bu kişilerin yakalanmasının, Suriyelilere karşı suç işlemekten sorumlu olduğu tespit edilen herkesin takip edilmesine yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.
Yakalananların, hak ettikleri adil cezayı almaları için yetkili yargı mercilerine sevk edileceğini ifade etti.
El-Ahmed, Güvenlik güçlerinin halkı koruma, güvenliğini ve onurunu muhafaza etme görevini sürdüreceğini, toplumun güvenliğini tehdit eden veya Suriyelilerin kanının dökülmesine karışan herkesin takip edileceğini vurguladı.
Lazkiye Güvenlik Komutanlığı, daha önce 5 Eylül’de Terörle Mücadele İdaresi ile işbirliği içinde devrik rejim güçlerinde 18. Piyade Tugayı Komutanı Tümgeneral Celal Kamil Sakır da yakalamıştı.
Sakr’ın Suriye devrimi yıllarında savaş suçları ve ihlallere karıştığı belirtilmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23