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Bütün yollar artık Türkiye’ye çıkacak! Asya ile Avrupa’yı demir ağlarla birleştirecek mega proje onaylandı

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Bütün yollar artık Türkiye’ye çıkacak! Asya ile Avrupa’yı demir ağlarla birleştirecek mega proje onaylandı

Türkiye, 2027-2029 Orta Vadeli Programı kapsamında Asya, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki tüm ticaret damarlarını kendi topraklarında birleştirecek devasa bir lojistik hamle başlatıyor. İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi ve Zengezur Koridoru gibi stratejik hatlarla küresel lojistik merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Ankara, dünya ticaretinin kalbinin attığı tek adres haline geliyor. Savaşların ve küresel krizlerin kilitlediği uluslararası ulaştırma koridorlarını Türkiye lehine çeviren bu vizyoner projeler, ülkeyi geleceğin ekonomik devi yapacak.

#1
Foto - Bütün yollar artık Türkiye’ye çıkacak! Asya ile Avrupa’yı demir ağlarla birleştirecek mega proje onaylandı

2027-2029 dönemini kapsayan OVP'den yapılan derlemeye göre, ihracatçıların küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla finansmana erişim imkanlarının geliştirilmesinden finansman maliyetlerinin azaltılmasına kadar birçok uygulama devreye alınacak. Özellikle Türkiye'nin uluslararası ticarette rekabet gücünün ve lojistik merkez olma potansiyelinin güçlendirilmesi hedefiyle ticaret ve lojistik altyapısının etkinliği artırılacak. Böylece taşıma, depolama ve dağıtım süreçlerinin hızlandırılması ve maliyetlerin azaltılması sağlanacak, ülkenin bölgesel ticaret ve lojistik bağlantılarındaki konumu güçlendirilecek.

#2
Foto - Bütün yollar artık Türkiye’ye çıkacak! Asya ile Avrupa’yı demir ağlarla birleştirecek mega proje onaylandı

Türkiye'nin stratejik konumu ve gelişmiş ulaştırma altyapısından azami ölçüde yararlanılarak Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasındaki ticaret akışlarında küresel bir lojistik merkez haline gelmesi sağlanacak. Ayrıca ülkenin transit taşımacılıktaki payı ve lojistik hizmetlerden elde edilen katma değer artırılacak. Özellikle son dönemde bölgede yaşanan savaş ve gerilimler ile ulaşım hatlarında yaşanan krizler, Türkiye'nin stratejik konumunun önemini ortaya koymuştu. Yapılacak çalışmalar ve devreye alınacak stratejik hatlarla bölgedeki bütün yollar Türkiye'ye çıkacak. Bu kapsamda, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu başta olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının kapasitesi, sürekliliği ve rekabet gücü artırılacak, doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinin Türkiye'de bütünleşmesi sağlanarak alternatif ve dirençli ticaret güzergahları geliştirilecek.

#3
Foto - Bütün yollar artık Türkiye’ye çıkacak! Asya ile Avrupa’yı demir ağlarla birleştirecek mega proje onaylandı

Türkiye'yi Azerbaycan, Orta Asya ve Çin'e bağlayan stratejik ulaşım ve ticaret bağlantısını sağlayan Orta Koridor kapsamında Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru bağlantıları güçlendirilecek. Böylelikle Hazar havzasından Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya uzanan demir yolu güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve taşıma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Hicaz Demir Yolu'nun iyileştirilmesiyle uluslararası ulaştırma koridorlarının Orta Doğu yönündeki devamlılığı ve bölgesel ticaret bağlantıları güçlendirilecek.

#4
Foto - Bütün yollar artık Türkiye’ye çıkacak! Asya ile Avrupa’yı demir ağlarla birleştirecek mega proje onaylandı

İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi ile de Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Körfez bölgesinin Avrupa bağlantısı güçlendirilecek. Asya'dan ve Basra Körfezi'nden gelen yüklerin, Türkiye üzerinden Avrupa'ya kesintisiz ve yüksek kapasiteli demir yolu bağlantısıyla ulaştırılması sağlanacak. Kalkınma Yolu kapsamında Basra Körfezi'nden gelerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan demir ve kara yolu bağlantıları geliştirilerek, "liman-demir yolu-kara yolu" entegrasyonu güçlendirilecek, Türkiye'nin kuzey-güney yönlü uluslararası ticaretteki merkezi rolü artırılacak.

#5
Foto - Bütün yollar artık Türkiye’ye çıkacak! Asya ile Avrupa’yı demir ağlarla birleştirecek mega proje onaylandı

Uluslararası koridorların liman, lojistik merkez, organize sanayi bölgesi, üretim merkezi, havalimanı ve sınır kapılarıyla bağlantısı güçlendirilecek. Böylelikle demir yolunun yük taşımacılığındaki payının ve intermodal taşımacılık kapasitesinin artırılması, yeni yatırım, üretim ve istihdam alanlarının oluşturulması sağlanacak. Ayrıca "Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları"nın (YLDA) tedarik zincirindeki konumu güçlendirilecek. YLDA desteği kapsamında daha fazla firmanın dağıtım ağlarına dahil olması sağlanacak, uçtan uca teslimatların daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle gerçekleştirilmesiyle önemli pazarlarda ihracatın sürdürülebilirliğini destekleyecek altyapı oluşturulacak.

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