Bütün yollar artık Türkiye’ye çıkacak! Asya ile Avrupa’yı demir ağlarla birleştirecek mega proje onaylandı
Türkiye, 2027-2029 Orta Vadeli Programı kapsamında Asya, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki tüm ticaret damarlarını kendi topraklarında birleştirecek devasa bir lojistik hamle başlatıyor. İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi ve Zengezur Koridoru gibi stratejik hatlarla küresel lojistik merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Ankara, dünya ticaretinin kalbinin attığı tek adres haline geliyor. Savaşların ve küresel krizlerin kilitlediği uluslararası ulaştırma koridorlarını Türkiye lehine çeviren bu vizyoner projeler, ülkeyi geleceğin ekonomik devi yapacak.