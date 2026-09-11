  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hepsi fiyatları indirmeye başladı: İşte en ucuz sıfır otomobiller! Bütün yollar artık Türkiye’ye çıkacak! Asya ile Avrupa’yı demir ağlarla birleştirecek mega proje onaylandı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Suriye'de 9 Esed şebbihası daha yakalandı Dünyayı sarsan paylaşım: “Uçan Kanat” ANKA-3 küresel dengeleri altüst etti Yük elleçleme miktarı arttı Limanlar rekor kırmaya doymadı Herkes birbirine “AK Parti’ye mi geçecek” diye sormaya başlamıştı! Özgür Özel’den, gündemi sarsan Erdoğan-Yavaş görüşmesine ilişkin olay açıklama: Meğer 4 ay önce... Erakçi’den Amerikan halkına çağrı: İsrail’in savaşlarının faturasını ödemeyin! CHP’li isimden partisini yıkacak itiraf: AK Parti’ye bakın niçin oy vermiş? “Kendi cenazeme bile...”
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Yük elleçleme miktarı arttı Limanlar rekor kırmaya doymadı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Yük elleçleme miktarı arttı Limanlar rekor kırmaya doymadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.

#1
Foto - Yük elleçleme miktarı arttı Limanlar rekor kırmaya doymadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

#2
Foto - Yük elleçleme miktarı arttı Limanlar rekor kırmaya doymadı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının, geçen yılın aynı dönemini geride bıraktığını belirten Uraloğlu, toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Yük elleçleme miktarı arttı Limanlar rekor kırmaya doymadı

Uraloğlu, konteyner elleçleme miktarının 9 milyon 574 bin 562 TEU seviyesine ulaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

#4
Foto - Yük elleçleme miktarı arttı Limanlar rekor kırmaya doymadı

"Sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı (ton) 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den Ankara’ya sürpriz hamle! Netanyahu sonrasının ilk adımı mı?
Gündem

İsrail’den Ankara’ya sürpriz hamle! Netanyahu sonrasının ilk adımı mı?

Türkiye ile ilişkilerin Gazze ve Suriye başlıklarında son yılların en gergin dönemlerinden geçtiği bir süreçte İsrail’den dikkat çeken Ankar..
Al Monitör, manşete taşıdı: KAAN’a ortak olma çabasındalar
Gündem

Al Monitör, manşete taşıdı: KAAN’a ortak olma çabasındalar

Doğu Akdeniz’de askeri dengeleri ve diplomatik kartları sil baştan dağıtan Ankara-Kahire hattındaki yakınlaşma, savunma sanayisinde dev bir ..
Pakistan Yemen savaşına mı giriyor? Mekke İttifakı için kritik açıklama geldi
Gündem

Pakistan Yemen savaşına mı giriyor? Mekke İttifakı için kritik açıklama geldi

Yemen’deki çatışmaların Suudi Arabistan’a sıçrama ihtimali gözleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaş..
Kılıçdaroğlu konuştu, Özgür Özel küplere bindi!
Gündem

Kılıçdaroğlu konuştu, Özgür Özel küplere bindi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu için kullandığı “Siyasi tutuklu değil” sözleri YENİ Parti lideri Özgür Özel’i kızdır..
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!
Gündem

4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!

Muhalefet cephesinde sular durulmuyor! CHP’nin iş bilmez yönetimi ve parti içi kargaşasından bunalan belediye başkanları, millete hizmetin t..
ABD Karayipler’i cehenneme çevirdi! Bu kez 3 kişiyi öldürdüler
Dünya

ABD Karayipler’i cehenneme çevirdi! Bu kez 3 kişiyi öldürdüler

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayipler ve Doğu Pasifik’te tekneleri peş peşe hedef alan ABD ordusu yine saldırdı. SOUTHC..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23