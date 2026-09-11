Yük elleçleme miktarı arttı Limanlar rekor kırmaya doymadı

"Sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı (ton) 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz."