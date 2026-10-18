CHP'li belediyenin 2026'da gündeme geldiği saçmalığa bakın

Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Emel Özdere, yer altındaki çöp konteynerlerinin bir süredir boşaltılmadığını, konteynerlerin dolu olması nedeniyle de çöpleri konteyner çevresine atmak zorunda kaldıklarını söyledi. Konteyner sayısının da yetersiz olduğunu ifade eden Özdere, "Rezalet. Çocuklarımız geçiyor. Bizim orada park var, futbol sahası var, orası daha da kötü. Ne yapılacak, çözüm nasıl olur bilemiyorum. Hastalık, başka bir şey değil." diye konuştu.