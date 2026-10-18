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CHP'li belediyenin 2026'da gündeme geldiği saçmalığa bakın

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CHP'li belediyenin 2026'da gündeme geldiği saçmalığa bakın

CHP'li belediye başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın yönettiği ve İlçe Belediye Meclis'inde Yeni Partililerin çoğunlukta olduğu Karşıyaka, çöplüğe döndü!..

#1
Foto - CHP'li belediyenin 2026'da gündeme geldiği saçmalığa bakın

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü koku vatandaşların tepkisini çekti.

#2
Foto - CHP'li belediyenin 2026'da gündeme geldiği saçmalığa bakın

Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Emel Özdere, yer altındaki çöp konteynerlerinin bir süredir boşaltılmadığını, konteynerlerin dolu olması nedeniyle de çöpleri konteyner çevresine atmak zorunda kaldıklarını söyledi. Konteyner sayısının da yetersiz olduğunu ifade eden Özdere, "Rezalet. Çocuklarımız geçiyor. Bizim orada park var, futbol sahası var, orası daha da kötü. Ne yapılacak, çözüm nasıl olur bilemiyorum. Hastalık, başka bir şey değil." diye konuştu.

#3
Foto - CHP'li belediyenin 2026'da gündeme geldiği saçmalığa bakın

Volkan Beyler ise çöp birikintisi sorununu sürekli yaşadıklarını belirterek, durumun sağlık açısından risk taşıdığını aktardı. Çöplerin toplanmasını istediklerini dile getiren Beyler, "Çok kötü bir görüntü. Her yer kokuyor." dedi.

#4
Foto - CHP'li belediyenin 2026'da gündeme geldiği saçmalığa bakın

Toplanmamış çöp görüntüsünün İzmir'e yakışmadığını kaydeden Aysel Kocaer ise şunları ifade etti:

#5
Foto - CHP'li belediyenin 2026'da gündeme geldiği saçmalığa bakın

"Görünen ortada. İzmir'e yakışmayan bir durum bu. Her yer kokuyor. Ayıptır, günahtır. İzmirliye yapılmaması lazım. Bir çöp toplama, başka bir şey istemiyor bu halk."

#6
Foto - CHP'li belediyenin 2026'da gündeme geldiği saçmalığa bakın

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, yer altı çöp konteynerlerinin boşaltılmasında kullanılan çok amaçlı çöp araçlarının temin sürecinde teknik sorun yaşandığını, çöp birikintilerinin bundan kaynaklandığını belirtti.

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