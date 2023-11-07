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Medya
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CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok "Abdullah Gül" detayı! Bu gerçekten doğru mu?

2023-11-07 12:01:43
CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok “Abdullah Gül” detayı! Bu gerçekten doğru mu?

Abdulkadir Selvi, CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakını Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül modeline benzetenlerin fena halde yanıldığını belirtti. Hürriyet gazetesindeki yazısında “Erdoğan-Gül modeli bile yürümedi ki Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel modeli yürüsün” ifadelerini kullanan Selvi, özetle şunları kaydetti: “* Özgür Özel seçimi kazandı ama arkadaki gücün Ekrem İmamoğlu olduğu biliniyor. CHP’de şimdi Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu dönemi başladı.

#1
Foto - CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok "Abdullah Gül" detayı! Bu gerçekten doğru mu?

* Erdal İnönü ile Deniz Baykal, sakin genel başkan-güçlü genel sekreter modeline dayanıyordu. Yürümedi. Kılıçdaroğlu CHP’ye genel başkan olduğunda, Önder Sav-Kılıçdaroğlu ikilisi partiyi yönetiyordu. Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak kendisini seçtiren Önder Sav’ı harcayıp liderliğini ilan etti. Bakalım Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ittifakı ne kadar sürecek? Ne zaman bozulacak? İttifakı bozan taraf kim olacak? Bu durumdan kim kazançlı çıkacak, kim kaybedecek? Çünkü bir köyde iki muhtar olmadığı gibi bir partide iki genel başkan olmaz.

#2
Foto - CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok "Abdullah Gül" detayı! Bu gerçekten doğru mu?

ERDOĞAN-GÜL MODELİ Mİ? Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ittifaklarını, Erdoğan-Gül modeli üzerinden izah ediyorlarmış. Erdoğan genel başkandı, Gül başbakan oldu. Çünkü Erdoğan’ın seçimlere girmesi YSK tarafından engellenmişti. Erdoğan başbakan oldu, cumhurbaşkanlığını altın tepsi içinde Abdullah Gül’e ikram etti. Erdoğan başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı gibi koltukları Abdullah Gül’e ikram etmesine rağmen bu ilişki yürümedi.

#3
Foto - CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok "Abdullah Gül" detayı! Bu gerçekten doğru mu?

Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığından indikten sonra 2018 seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına muhalefetin adayı olarak çıkmak için çaba gösterdi ama başarılı olamadı. Ama bir daha AK Parti’ye dönmedi, muhalefeti destekledi. Erdoğan-Gül modeli bile yürümedi ki Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel modeli yürüsün.” 

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