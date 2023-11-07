CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok “Abdullah Gül” detayı! Bu gerçekten doğru mu?

* Erdal İnönü ile Deniz Baykal, sakin genel başkan-güçlü genel sekreter modeline dayanıyordu. Yürümedi. Kılıçdaroğlu CHP’ye genel başkan olduğunda, Önder Sav-Kılıçdaroğlu ikilisi partiyi yönetiyordu. Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak kendisini seçtiren Önder Sav’ı harcayıp liderliğini ilan etti. Bakalım Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ittifakı ne kadar sürecek? Ne zaman bozulacak? İttifakı bozan taraf kim olacak? Bu durumdan kim kazançlı çıkacak, kim kaybedecek? Çünkü bir köyde iki muhtar olmadığı gibi bir partide iki genel başkan olmaz.