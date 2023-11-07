2023-11-07 12:01:43 CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok “Abdullah Gül” detayı! Bu gerçekten doğru mu?
Abdulkadir Selvi, CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakını Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül modeline benzetenlerin fena halde yanıldığını belirtti. Hürriyet gazetesindeki yazısında “Erdoğan-Gül modeli bile yürümedi ki Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel modeli yürüsün” ifadelerini kullanan Selvi, özetle şunları kaydetti: “* Özgür Özel seçimi kazandı ama arkadaki gücün Ekrem İmamoğlu olduğu biliniyor. CHP’de şimdi Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu dönemi başladı.