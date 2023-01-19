2023-01-19 13:40:40 CHP’de skandallar bitmiyor CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Çanakkale’de semt pazarlarındaki köylülerin ürünlerini zorla elinden aldıkları, bazı esnaflara şantajla senet imzalattıkları ileri sürülen bir şebeke polisin yaptığı baskın sonucu yakalandı. Köylünün korkulu rüyası haline gelen çetenin liderinin Çanakkale Belediyesi kültür ve sosyal işler müdürlüğünde görevli büro personeli olduğu ortaya çıkarken, örgüt üyelerinin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda senet ve silah ele geçirildi.