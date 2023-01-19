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CHP’de skandallar bitmiyor CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış

2023-01-19 13:40:40
CHP’de skandallar bitmiyor CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış

Çanakkale’de semt pazarlarındaki köylülerin ürünlerini zorla elinden aldıkları, bazı esnaflara şantajla senet imzalattıkları ileri sürülen bir şebeke polisin yaptığı baskın sonucu yakalandı. Köylünün korkulu rüyası haline gelen çetenin liderinin Çanakkale Belediyesi kültür ve sosyal işler müdürlüğünde görevli büro personeli olduğu ortaya çıkarken, örgüt üyelerinin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda senet ve silah ele geçirildi.

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Foto - CHP’de skandallar bitmiyor CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış

Çanakkale'de hafta sonlarında kurulan semt pazarlarında köylülerin tarlasından getirdiği sebze ve meyveleri zorla elinden alan, esnafa zorla senetler imzalatarak haraca bağlayan bir grubun olduğu ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü'nü bağlı ekipler, olayla ilgili araştırma başlattı. PAZARCI KILIĞINA GİRDİLER Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; semt pazarlarında kimi zaman kendilerine pazarcı, kimi zaman da malını satmak isteyen köylü süsü vererek çeteyi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. BELEDİYE PERSONELİ ÇIKTI Yapılan araştırmalarda polis, ilginç detaylara ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucu köylülerin korkulu rüyası haline gelen çetenin liderinin Çanakkale Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Fevzi Paşa Mahallesi sosyal yaşam evi halklar ilişkiler masasında görev yapan E.D. ve kardeşi H.D. olduğunu tespit etti.

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Foto - CHP’de skandallar bitmiyor CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış

DERNEK BAŞKANLIĞI DA YAPMIŞ Çetenin, belediyenin de gücünü kullanarak kurulan tüm semt pazarlarını istediği gibi yönettiği, tüm reyonlarda hak sahibi olduğu ileri sürülürken belediye personeli E.D.'nin bir dönem Çanakkale Yaş Sebze Meyve ve Kuru Gıda Pazarcılar Derneği Başkanlığıda yaptığı belirlendi. Çetenin, köylünün aylarca çalışıp didinerek emekle hazırladığı yüzlerce kasa sebze ve meyveyi zorla ellerinden aldığı ortaya çıktı. GÖZALTINA ALINDILAR Asayiş şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler elde ettikleri bilgiler doğrultusunda bir çok ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda E.D, H.D, Y.K, H.İ, E.B, B.K ve M.Ç yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, çok sayıda fişek ile birlikte birçok senet çek ele geçirildi. KAYNAK:BEYAZ GAZETE

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