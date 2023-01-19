CHP’de skandallar bitmiyor CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış

DERNEK BAŞKANLIĞI DA YAPMIŞ Çetenin, belediyenin de gücünü kullanarak kurulan tüm semt pazarlarını istediği gibi yönettiği, tüm reyonlarda hak sahibi olduğu ileri sürülürken belediye personeli E.D.'nin bir dönem Çanakkale Yaş Sebze Meyve ve Kuru Gıda Pazarcılar Derneği Başkanlığıda yaptığı belirlendi. Çetenin, köylünün aylarca çalışıp didinerek emekle hazırladığı yüzlerce kasa sebze ve meyveyi zorla ellerinden aldığı ortaya çıktı. GÖZALTINA ALINDILAR Asayiş şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler elde ettikleri bilgiler doğrultusunda bir çok ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda E.D, H.D, Y.K, H.İ, E.B, B.K ve M.Ç yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, çok sayıda fişek ile birlikte birçok senet çek ele geçirildi. KAYNAK:BEYAZ GAZETE