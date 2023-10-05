2023-10-05 07:37:06 CHP’de İstanbul için musluklar açıldı! Genel Merkez ile değişimciler karşı karşıya
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerinde hezimete uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), yaklaşan kurultay öncesi İstanbul İl Başkanlığı için adaylık borsası kızıştı, delegeler markaja alındı. 8 Ekim'de gerçekleştirilecek olan İstanbul İl Kongresi öncesi genel merkez kanadının Cemal Canpolat için, değişimcilerin ise Özgür Çelik için delegeleri ablukaya aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...