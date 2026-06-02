CHP'de çok konuşulacak liste: İşte kurultay çağrısına imza atmayarak Özgür Özel'i çıldırtan 27 vekil
CHP’de çok konuşulacak liste: İşte kurultay çağrısına imza atmayarak Özgür Özel’i çıldırtan 27 vekil

CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından liderlik tartışmaları sürerken, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunan ortak bildiriye imza attı. Bildiriye 27 milletvekili destek vermedi. İmza atmayan isimler arasında Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, İlhan Kesici, Gamze Akkuş İlgezdi ve Enis Berberoğlu gibi dikkat çeken isimler yer aldı. Gözler şimdi kurultay sürecine çevrildi.

Foto - CHP'de çok konuşulacak liste: İşte kurultay çağrısına imza atmayarak Özgür Özel'i çıldırtan 27 vekil

Mahkemeden çıkan "mutlak butlan" kararının ardından liderlik tartışmalarının devam ettiği CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel'e destek veren milletvekillerinden dikkat çeken bir adım geldi.

Foto - CHP'de çok konuşulacak liste: İşte kurultay çağrısına imza atmayarak Özgür Özel'i çıldırtan 27 vekil

Aralarında Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili, 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısını içeren ortak bildiriye imza attı. CHP'nin 138 milletvekilinden 111'i ortak bildiriyi imzalarken, 27 milletvekili imza vermedi.

Foto - CHP'de çok konuşulacak liste: İşte kurultay çağrısına imza atmayarak Özgür Özel'i çıldırtan 27 vekil

Ortak bildiriye imza atmayan isimler şöyle: Ali Fazıl Kasap, Ali Karaoba, Barış Bektaş, Cevdet Akay, Deniz Demir, Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, İlhan Kesici, İnan Akgün Alp, Jale Nur Süllü, Kadim Durmaz, Enis Berberoğlu, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı, Ömer Fethi Gürer, Orhan Sarıbal, Rahmi Aşkın Türeli, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erden Kılıç, Vecdi Gündoğdu ve Yüksel Kılınç.

Foto - CHP'de çok konuşulacak liste: İşte kurultay çağrısına imza atmayarak Özgür Özel'i çıldırtan 27 vekil

İmza vermeyen milletvekillerinin önemli bir bölümünün CHP içindeki farklı siyasi çizgileri temsil eden isimlerden oluşması dikkat çekti. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken, 111 milletvekilinin yaptığı çağrı parti içindeki dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret etti. Olağanüstü kurultayın yapılıp yapılmayacağı ve imza vermeyen milletvekillerinin süreçte nasıl bir tutum alacağı merak konusu oldu.

Foto - CHP'de çok konuşulacak liste: İşte kurultay çağrısına imza atmayarak Özgür Özel'i çıldırtan 27 vekil

koparan

Bıkkınlık verdi bu insanlar ve bu zihni yet'..! Çaldınız yediniz, oynadınız barda pavyonda benzinlikte dans ettiniz.Yedi sülalenizi bankamatik memuru yaptınız. Garip, guraba'nın hakkını yemek nasıl bir duygu mutluluk ise;Bayram ettiniz .Bu insanlar bir zeytini, bir yumurtayı nasıl alırım çocuğuma yedirme'nin der dinde olup, ter dökerken. Bir kaşık bir şekeri,bir gram yağı,malı mülkü, ekmeği, benzini haramı haksız yere yiyenin burnundan değil midesinden gelsin..,! Devlet oluk oluk tomar tomar para veriyor her ay..!
