CHP’de çok konuşulacak liste: İşte kurultay çağrısına imza atmayarak Özgür Özel’i çıldırtan 27 vekil
CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından liderlik tartışmaları sürerken, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunan ortak bildiriye imza attı. Bildiriye 27 milletvekili destek vermedi. İmza atmayan isimler arasında Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, İlhan Kesici, Gamze Akkuş İlgezdi ve Enis Berberoğlu gibi dikkat çeken isimler yer aldı. Gözler şimdi kurultay sürecine çevrildi.