CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a “bizi satar” vetosu
Muhalefet cephesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden yaşanan gerilimler tırmanmaya devam ederken, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş hakkında sarf ettiği öne sürülen sözler başkent kulislerini sarstı. Abdülkadir Selvi'nin aktardığı iddialara göre İmamoğlu, Yavaş'ın denge politikasını eleştirerek "Bizi satar, Özgür Özel'e güveniyorum" çıkışıyla net bir veto ortaya koydu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından adaylık ibresinin Özgür Özel'e döndüğü ve Yeni Parti kanadında da bu ismin ön plana çıkmaya başladığı konuşuluyor.