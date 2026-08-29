  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nepal’de 616 ölü, 1924 kayıp var Faciada can kaybı sel gibi büyüyor Görenler tanıyamadı! 47 yıllık eşini kaybeden Canan Karatay’ın son hali, sevenlerini üzdü 16 yaşında şirket kurdu, babasını işe aldı! Yapay zeka girişimcisi bakın babasına ne kadar maaş ödüyor! Milyonları ilgilendiriyordu! Tüm planlar altüst oldu, emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi İzleniyorsunuz: Apple, iPhone çiplerini İsrail’de geliştiriyor! CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a “bizi satar” vetosu Elektrik üretimi 5,37 milyar kilovatsaatle rekor kırdı Güneşi çok sevdik
Siyaset
9
Yeniakit Publisher
CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a "bizi satar" vetosu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a “bizi satar” vetosu

Muhalefet cephesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden yaşanan gerilimler tırmanmaya devam ederken, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş hakkında sarf ettiği öne sürülen sözler başkent kulislerini sarstı. Abdülkadir Selvi'nin aktardığı iddialara göre İmamoğlu, Yavaş'ın denge politikasını eleştirerek "Bizi satar, Özgür Özel'e güveniyorum" çıkışıyla net bir veto ortaya koydu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından adaylık ibresinin Özgür Özel'e döndüğü ve Yeni Parti kanadında da bu ismin ön plana çıkmaya başladığı konuşuluyor.

#1
Foto - CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a "bizi satar" vetosu

CHP ve Yeni Parti hattındaki Mansur Yavaş düğümü her geçen gün daha da karmaşık bir hal alıyor. Muhalefet cephesinde sular durulmuyor; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP ve Yeni Parti ekseninde yaşanan cumhurbaşkanlığı adaylığı gerilimi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Kulislere düşen son çarpıcı iddialara göre, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, süreç boyunca denge politikası gütmeye çalışan Mansur Yavaş’ın planlarını "Bizi satar" çıkışıyla bozarak açık bir veto ortaya koydu. Yavaş'ın siyasi yelpazede hem Özgür Özel'i hem de CHP'yi yalanlayarak izlediği stratejinin kendisini denklem dışına itebileceği değerlendirilirken; İmamoğlu'nun desteğini arkasına alan Özel'in, değişen konjonktürü lehine çevirerek adım adım kendi adaylığına zemin hazırladığı konuşuluyor.

#2
Foto - CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a "bizi satar" vetosu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Yeni Parti’ye geçip geçmeyeceği konusu siyaset kulislerindeki sıcaklığını korurken son iddialara göre, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun, adaylık sürecinde izlediği strateji nedeniyle Mansur Yavaş’a karşı net bir tavır aldığı ve ibreyi Özgür Özel'e çevirdiği öne sürülüyor.

#3
Foto - CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a "bizi satar" vetosu

Muhalefet kanadında adaylık tartışmaları sürerken, Mansur Yavaş’ın hem Yeni Parti ile hem de CHP Genel Merkezi ile arasına belirli bir mesafe koyma çabası dikkat çekiyor. Yakın zamanda Trabzon'da temaslarda bulunan Özgür Özel'in "Mansur Yavaş ziyaretime geldi" şeklindeki açıklaması, Yavaş’ın ekibi tarafından kısa sürede düzeltilmiş ve yüz yüze bir görüşme olmadığı, iletişimin yalnızca telefon üzerinden kurulduğu kamuoyuna duyurulmuştu. Benzer şekilde, CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın Yavaş için kullandığı "CHP'de kalmak istiyor" ifadeleri de bizzat Yavaş cephesinden tekzip edildi. Yaşanan bu iletişim kopuklukları, muhalefet blokundaki siyasi belirsizliğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

#4
Foto - CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a "bizi satar" vetosu

Süreçteki en çarpıcı iddialar ise Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi tarafından gündeme getirildi. Selvi, köşesinde kaleme aldığı yazıda Mansur Yavaş’ın siyasi temaslarına ve perde arkasında yaşananlara dair şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a "bizi satar" vetosu

"Mansur Yavaş CHP'li belediye başkanı ama Özgür Özel'le gizli gizli buluşuyor. Ama Özgür Özel'in bu görüşmeleri deşifre etmesinden dolayı rahatsızlık duyuyor. Özgür Özel'le gizli saklı buluşurken birkaç kez de Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşmüş. Mansur Yavaş'ın hesabı hem Yeni Parti'yi hem CHP'yi elinde tutmak. Çünkü cumhurbaşkanlığı hesabı yaptığını bilmeyen yoktur. Hele hele Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı şansı zora girdikçe Mansur Yavaş'ın iştahı artıyor."

#6
Foto - CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a "bizi satar" vetosu

Abdülkadir Selvi'nin yazısındaki en belirleyici bölümlerden birini ise Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş’a yönelik tutumunu yansıtan sözler oluşturdu. Yavaş'ın son ana kadar adını gündemde tutup ortak aday olarak çıkmayı planladığını öne süren Selvi, İmamoğlu'nun bu duruma karşı aldığı pozisyonu şu sözlerle aktardı:

#7
Foto - CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a "bizi satar" vetosu

"Mansur Yavaş'a kötü bir haberim var. Mansur Yavaş'ın bir planı var ama Ekrem İmamoğlu'nun da başka bir planı var. Ekrem İmamoğlu'nun, "Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz. Bizi satar. Şu ana kadar ciddi bir desteğini görmedik. Ama Özgür Özel şimdiye kadar samimi olarak destek verdi. Bizi satmadı. Ben Özgür Özel'e güveniyorum. Özgür Özel, cumhurbaşkanı seçilirse bizi çıkarır" dediği ifade ediliyor."

#8
Foto - CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a "bizi satar" vetosu

Selvi'ye göre İmamoğlu'nun bu net tavrının ardından parti kulislerinde ve tabanda Özgür Özel'in ismi daha güçlü bir şekilde telaffuz edilmeye başlandı. Selvi, tabandaki değişen atmosferi şu sözlerle özetledi: "Ekrem İmamoğlu'nun bu değerlendirmesinden sonra Yeni Parti'de cumhurbaşkanı adayı olarak Özgür Özel'in ismi ön plana çıkmaya başladı. Yeni Partililer, "Mansur Yavaş elini taşın altına koymuyor ama cumhurbaşkanı olmak istiyor. Mücadeleyi Özgür Özel veriyor. Taban Özgür Özel'i sevdi. Kavgayı kim veriyorsa cumhurbaşkanı adayı da o olmalı" diyorlar." Yavaş'ın önündeki siyasi seçenekleri de değerlendiren Selvi, "Mansur Yavaş bu durumda ya İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'den oluşan milliyetçi blok üzerinden kendisine yeni bir şans yaratacak ya da ava giderken avlanmış olup, cumhurbaşkanlığı hayallerine veda edecek." yorumunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail
Gündem

İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) yeni dönem başladı. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı ve deneyimli diplomat İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, teş..
İçerikte güçlü, teknolojide öncü: Türk Telekom Tivibu ile ayrıcalıklı TV deneyimi
Teknoloji

İçerikte güçlü, teknolojide öncü: Türk Telekom Tivibu ile ayrıcalıklı TV deneyimi

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, teknoloji birikimi ve altyapı gücüyle, hayatın her alanına değer katan çalışmalarını sü..
Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat
Dünya

Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat

Terör örgütü SDG/YPG'nin kendini feshetmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Maz..
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,22..
Kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Spor

Kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Devler arenasındaki temsilcilerimiz Fenerbah..
CHP’li belediyede deprem! İstifa eden 6 meclis üyesi AK Parti’ye geçti
Gündem

CHP’li belediyede deprem! İstifa eden 6 meclis üyesi AK Parti’ye geçti

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi belediye meclisinde CHP’den istifa eden Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23