CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a “bizi satar” vetosu

Selvi'ye göre İmamoğlu'nun bu net tavrının ardından parti kulislerinde ve tabanda Özgür Özel'in ismi daha güçlü bir şekilde telaffuz edilmeye başlandı. Selvi, tabandaki değişen atmosferi şu sözlerle özetledi: "Ekrem İmamoğlu'nun bu değerlendirmesinden sonra Yeni Parti'de cumhurbaşkanı adayı olarak Özgür Özel'in ismi ön plana çıkmaya başladı. Yeni Partililer, "Mansur Yavaş elini taşın altına koymuyor ama cumhurbaşkanı olmak istiyor. Mücadeleyi Özgür Özel veriyor. Taban Özgür Özel'i sevdi. Kavgayı kim veriyorsa cumhurbaşkanı adayı da o olmalı" diyorlar." Yavaş'ın önündeki siyasi seçenekleri de değerlendiren Selvi, "Mansur Yavaş bu durumda ya İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'den oluşan milliyetçi blok üzerinden kendisine yeni bir şans yaratacak ya da ava giderken avlanmış olup, cumhurbaşkanlığı hayallerine veda edecek." yorumunda bulundu.