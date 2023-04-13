CHP listelerinden aday oldu! Sadullah Ergin tepkisi bitmiyor

İREM ÇİÇEK: CHP SEÇMENİNİN UNUTMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'e FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladığı aralarında Sadullah Ergin'in de olduğu bazı isimlere suç duyurusu üzerine iftira suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Dursun Çiçek'in kızı aynı zamanda avukatı olan İrem Çiçek de davayı hatırlattı. İrem Çiçek, "Bir Sadullah Ergin dönemi FETÖ yargısı dosyası hazırlayabilirim. Bugün demokrat görünüp o günleri aklamaya çalışanların geçmişte aldığı konumu hatırlayın isterim. Unutmayın ki geleceği doğru inşa edebilelim. Ankara’da CHP seçmeninin unutmayacağını ve bu listeye gerekli cevabı vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.