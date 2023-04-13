CHP listelerinden aday oldu! Sadullah Ergin tepkisi bitmiyor

ÖNSEL: YAZIKLAR OLSUN Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, Ergenekon ve Balyoz tertiplerine karşı yapılan Sessiz Çığlık eylemlerini hatırlatarak dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in CHP listesinden milletvekili adayı olmasına tepki gösterdi. Önsel şu ifadeleri kullandı: “Tarih 14 Nisan 2014. Yer Ankara. Bir sessiz çığlık eylemi. Karadeniz'in hırçın kadını, Anacığım hasta hasta orada. Ben cezaevindeyim. Sadullah Ergin Adalet Bakanı. Şimdi anam toprak oldu! Ben canlı cenaze! Sadullah Ergin ise KURTARICI! YAZIKLAR OLSUN!” Ergin'in CHP listesinden Hatay 1'inci sıra milletvekili adayı olacağı bilgisi üzerine Yılmaz Özdil, "Asrın iftirası Ergenekon'u Balyoz'u unutturan haindir" dedi. ÖZDİL, CHP'YE SESLENDİ: YAPMAYIN Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, "Asrın iftirası Balyoz’u Ergenekon’u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, ali dibo’yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…" ifadelerini kullandı.