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CHP listelerinden aday oldu! Sadullah Ergin tepkisi bitmiyor

2023-04-13 13:06:07
CHP listelerinden aday oldu! Sadullah Ergin tepkisi bitmiyor

CHP’nin milletvekili adayı gösterdiği eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e CHP tabanından yükselen tepki dinmek bilmiyor. Tepkiler, siyasi parti liderlerinden, köşe yazarlarına, FETÖ kumpaslarının mağdurlarına kadar genişledi.

#1
Foto - CHP listelerinden aday oldu! Sadullah Ergin tepkisi bitmiyor

#2
Foto - CHP listelerinden aday oldu! Sadullah Ergin tepkisi bitmiyor

ÖNSEL: YAZIKLAR OLSUN Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, Ergenekon ve Balyoz tertiplerine karşı yapılan Sessiz Çığlık eylemlerini hatırlatarak dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in CHP listesinden milletvekili adayı olmasına tepki gösterdi. Önsel şu ifadeleri kullandı: “Tarih 14 Nisan 2014. Yer Ankara. Bir sessiz çığlık eylemi. Karadeniz'in hırçın kadını, Anacığım hasta hasta orada. Ben cezaevindeyim. Sadullah Ergin Adalet Bakanı. Şimdi anam toprak oldu! Ben canlı cenaze! Sadullah Ergin ise KURTARICI! YAZIKLAR OLSUN!” Ergin'in CHP listesinden Hatay 1'inci sıra milletvekili adayı olacağı bilgisi üzerine Yılmaz Özdil, "Asrın iftirası Ergenekon'u Balyoz'u unutturan haindir" dedi. ÖZDİL, CHP'YE SESLENDİ: YAPMAYIN Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, "Asrın iftirası Balyoz’u Ergenekon’u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, ali dibo’yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - CHP listelerinden aday oldu! Sadullah Ergin tepkisi bitmiyor

ÖZDİL, CHP'YE SESLENDİ: YAPMAYIN Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, "Asrın iftirası Balyoz’u Ergenekon’u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, ali dibo’yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - CHP listelerinden aday oldu! Sadullah Ergin tepkisi bitmiyor

BALBAY: “ERGİN’İ KUTLUYORUZ, İYİ OYUNCUYMUŞ” Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay “Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin’i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş” diyerek tepki gösterdi. Balbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sadullah Ergin’i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin’i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - CHP listelerinden aday oldu! Sadullah Ergin tepkisi bitmiyor

İREM ÇİÇEK: CHP SEÇMENİNİN UNUTMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'e FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladığı aralarında Sadullah Ergin'in de olduğu bazı isimlere suç duyurusu üzerine iftira suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Dursun Çiçek'in kızı aynı zamanda avukatı olan İrem Çiçek de davayı hatırlattı. İrem Çiçek, "Bir Sadullah Ergin dönemi FETÖ yargısı dosyası hazırlayabilirim. Bugün demokrat görünüp o günleri aklamaya çalışanların geçmişte aldığı konumu hatırlayın isterim. Unutmayın ki geleceği doğru inşa edebilelim. Ankara’da CHP seçmeninin unutmayacağını ve bu listeye gerekli cevabı vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - CHP listelerinden aday oldu! Sadullah Ergin tepkisi bitmiyor

CHP'Lİ ESKİ VEKİL ATEŞ: İŞGAL LİSTESİ CHP'li eski vekil Yılmaz Ateş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'ne kurulan kumpasa alkış tutanlar, ormanı görmeyip tek ağaçla uğraşmaya devam ediyorlar. Ergin'i oraya getirenlerin üzerine gidiniz ki, Türkiye'nin de işgaline seyirci kalmayasınız! Ne Ergin ne de araya serpiştirilen Atatürkçüler, isgal listesini örtemez." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - CHP listelerinden aday oldu! Sadullah Ergin tepkisi bitmiyor

#8
Foto - CHP listelerinden aday oldu! Sadullah Ergin tepkisi bitmiyor

ÜMİT ÖZDAĞ: SEÇİM SİZİN ANKARALILAR Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu. ZAFER Partisi Ankara 1. Bölge 1. Sıra adayı. GATA’da Harp cerrahı. Diyarbakır’da bomba imha timi ile ameliyata girip patlamamış ve patlama tehlikesi olan fünyeyi askerin vücudundan çıkarmıştı. Yüzlerce askeri tedavi etti. O askerleri kurtarırken, askerleri hapse atan, intihara sürükleyen Sadullah Ergin ise CHP 1. Bölge milletvekili adayı. Seçim sizin sevgili Ankaralılar" diyerek tepkisini gösterdi.

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