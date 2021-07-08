CHP İstanbulluların kabusu oldu!

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ - Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "İBB geçen bu 2 yıl süre içinde mali performansta da projelerde de, yatırımlarda da geriye gitmiştir, ortalama yüzde 35 küçüldü. Örneğin toplam 11 milyarlık 114 proje durdurulmuştur. Bu dönemde İBB'nin 5 temel icraatı görülmüştür. İBB, 28.9 milyar bütçesi olan bir reklam ajansına, siyasi illüzyon üreten iletişim merkezine dönmüştür. Algı, şov ve manipülasyon üreten stant-up merkezine dönmüştür. Hepinizin bildiği bir kuş vardır. Guguk Kuşu. Bu kuş yuva yapmaz. Hep başkasının yuvasında geleceğini ikame etmeye çalışır. İBB 21'inci yüzyılın çağdaş guguk kuşu merkezine dönüşmüştür. Biz İBB Yönetimine 2 yıl süre tanıdık. Rölantide gündemi takip ettik. Ancak acil durumlarda müdahale ettik. Ama gördük ki, İBB yönetiminin ne iş yapmaya niyeti ne iş yapma samimiyeti ne de iş yapma becerisi var. Ama biz İstanbullular adına seçilmiş kişiler olarak İstanbul'un geleceğini bu kifayetsiz muhterislerin eline bırakamayız yeni yatırımlar yapmak bir yana mevcut sistemi işletmekte bile başarısız olan CHP yönetimine karşı AK Parti Toplu Ulaşım Sistemi ile ilgili bir Araştırma Komisyonu kurulması için ön ayak oldu. Komisyon raylı sistemlerdeki yatırımlarda ortaya çıkan toplu taşımadaki mağduriyetlerin telafi edilme şekilleri, şehir içi ulaşımdaki bütün aktörlerin genel toplu ulaşıma nasıl entegre edileceği konusunda çalışma yapacak."