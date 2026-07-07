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Ankara'dan tarihi NATO fotoğrafı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankara'dan tarihi NATO fotoğrafı

Başkent Ankara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Ankara'dan tarihi NATO fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

#2
Foto - Ankara'dan tarihi NATO fotoğrafı

Davete NATO kapsamında düzenlenen belirli toplantılara katılan ancak NATO üyesi olmayan bazı devlet başkanları ve eşleri de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini kapıda karşılayarak, tek tek fotoğraf çektirdi.

#3
Foto - Ankara'dan tarihi NATO fotoğrafı

Resepsiyonun ardından NATO Zirvelerinin klasiklerinden olan aile fotoğrafı çekildi.

#4
Foto - Ankara'dan tarihi NATO fotoğrafı

Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın sağında ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, solunda ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin bulunduğu görüldü.

#5
Foto - Ankara'dan tarihi NATO fotoğrafı

Fotoğraf karelerinden bir tanesi...

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