ABD ile savaş bile onları vazgeçiremedi! İranlı turistlerin Van sevdası

İranlı turist Siti Teymuri, ailesiyle birlikte 3 günlük tatil için kente geldiklerini belirtti. Van'a ilk kez geldiklerini ve hayran kaldıklarını ifade eden Teymuri, "Biz İran'dan geldik, ailece geldik. 3 gün kalacağız, bugün ikinci günümüz. Ben Van'ı gerçekten çok sevdim ve bu benim ilk tecrübemdi. Pahalı ama gerçekten güzel. Ailece herkes eğlendi. İnsanlarınızın hepsi çok güzel. Yani nasıl diyeyim, hepsi çok güzel davranıyorlar. Hepiniz gerçekten güzelsiniz. Her şey 10 üzerinden 10" dedi. İran'daki ekonomik duruma da değinen Teymuri, "İran'da zam krizi falan olduğu için şimdi de her şey biraz kötü. Savaş da başladı yine. Eğer sınır kapanırsa burada kalacağız. Durum biz burada olduğumuz ilk zamanki gibi değil. Her şey giderek çok pahalılaşıyor. Okullar da başlıyor, herkes yine kötü" ifadelerini kullandı. İran'ın Erdebil kentinden Van'a gelen Fehim Abdullahi ise İranlı turistlerin Van'a yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Biz İran'dan geldik, Erdebil şehrinden. Şimdilik 3 gün Van'da kaldık. Çok İranlı buraya geliyor. Hakikaten Türkler İranlılara çok saygılı davranıyorlar, çok güzel konuşuyorlar. Alışverişte İranlıları çok bekliyorlar. Gezmekte falan da çok güzel bulduk" diye konuştu.