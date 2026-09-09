ABD’den, “Zaten aksini düşünmüyorduk” dedirten Türkiye çıkışı: “Bizim dostumuz değilsiniz”
ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası'na İran bağlantılı işlemler gerekçesiyle yaptırım uygulaması Washington'da siyasi tansiyonu tırmandırırken, Florida Senatörü Rick Scott'tan skandal bir açıklama geldi. Türkiye'nin İran rejimiyle olan ticari ilişkilerini bahane eden Scott, "Türkiye bizim dostumuz değil" diyerek açıkça hedef gösterdi. Bu sert çıkış iki müttefik ülke arasındaki krizin derinleştiğini gözler önüne serdi.