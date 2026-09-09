ABD’den, “Zaten aksini düşünmüyorduk” dedirten Türkiye çıkışı: “Bizim dostumuz değilsiniz”

Scott, “Türkiye bizim dostumuz değildir. Daha geçen hafta, Scott Bessent, askerlerimizi öldüren İranlı teröristlere aktif olarak finansman sağladıkları için onlara karşı sert önlemler almak zorunda kaldı. Bu, ülkemizin ve ailelerimizin güvenliğini sağlamakla ilgilidir. Kötü niyetli İran rejimiyle bağlantısı olan herkes, kim olursa olsun, hesap verene kadar rahat edemeyiz” dedi.