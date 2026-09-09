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ABD’den, "Zaten aksini düşünmüyorduk" dedirten Türkiye çıkışı: "Bizim dostumuz değilsiniz"

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ABD’den, “Zaten aksini düşünmüyorduk” dedirten Türkiye çıkışı: “Bizim dostumuz değilsiniz”

ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası'na İran bağlantılı işlemler gerekçesiyle yaptırım uygulaması Washington'da siyasi tansiyonu tırmandırırken, Florida Senatörü Rick Scott'tan skandal bir açıklama geldi. Türkiye'nin İran rejimiyle olan ticari ilişkilerini bahane eden Scott, "Türkiye bizim dostumuz değil" diyerek açıkça hedef gösterdi. Bu sert çıkış iki müttefik ülke arasındaki krizin derinleştiğini gözler önüne serdi.

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Foto - ABD’den, "Zaten aksini düşünmüyorduk" dedirten Türkiye çıkışı: "Bizim dostumuz değilsiniz"

ABD Hazine Bakanlığı’nın Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası ve iki iştirakine yaptırım uygulama kararı, Washington’da Türkiye’ye yönelik yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

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Foto - ABD’den, "Zaten aksini düşünmüyorduk" dedirten Türkiye çıkışı: "Bizim dostumuz değilsiniz"

Florida Senatörü Cumhuriyetçi Rick Scott, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin ABD ile müttefiklik ilişkisini sorguladı. Scott, paylaşımında, “Türkiye bizim dostumuz değil” ifadelerini kullanarak, yaptırım kararının Ankara ile Tahran arasındaki ilişkilerin ABD güvenliği açısından taşıdığı riskleri ortaya koyduğunu öne sürdü.

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Foto - ABD’den, "Zaten aksini düşünmüyorduk" dedirten Türkiye çıkışı: "Bizim dostumuz değilsiniz"

Scott, “Türkiye bizim dostumuz değildir. Daha geçen hafta, Scott Bessent, askerlerimizi öldüren İranlı teröristlere aktif olarak finansman sağladıkları için onlara karşı sert önlemler almak zorunda kaldı. Bu, ülkemizin ve ailelerimizin güvenliğini sağlamakla ilgilidir. Kötü niyetli İran rejimiyle bağlantısı olan herkes, kim olursa olsun, hesap verene kadar rahat edemeyiz” dedi.

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Foto - ABD’den, "Zaten aksini düşünmüyorduk" dedirten Türkiye çıkışı: "Bizim dostumuz değilsiniz"

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Foto - ABD’den, "Zaten aksini düşünmüyorduk" dedirten Türkiye çıkışı: "Bizim dostumuz değilsiniz"

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Foto - ABD’den, "Zaten aksini düşünmüyorduk" dedirten Türkiye çıkışı: "Bizim dostumuz değilsiniz"

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Foto - ABD’den, "Zaten aksini düşünmüyorduk" dedirten Türkiye çıkışı: "Bizim dostumuz değilsiniz"

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