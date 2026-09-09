Basın danışmanından açıklama var! O büyükşehir belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasına, Tugay'ın basın danışmanından yalanlama geldi.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasına, Tugay'ın basın danışmanından yalanlama geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye de katılmaması tartışmaları beraberinde getirmiş ve Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.
Nefes'ten Fatih Ergin'in haberine göre Cemil Tugay, AK Parti'ye üyelik formunu doldurdu. Haberde, Tugay'ın İzmir'in kurtuluş tarihi olan 9 Eylül'de AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.
İddialar kısa sürede gündem olurken, Tugay'ın basın danışmanı Elif Demirci İşleğen söz konusu iddiayı yalanladı. Birgün'e konuşan İşleğen, Tugay'ın herhangi bir form doldurmadığını öne sürdü.
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