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Siyaset
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Basın danışmanından açıklama var! O büyükşehir belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor?

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Basın danışmanından açıklama var! O büyükşehir belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasına, Tugay'ın basın danışmanından yalanlama geldi.

#1
Foto - Basın danışmanından açıklama var! O büyükşehir belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye de katılmaması tartışmaları beraberinde getirmiş ve Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.

#2
Foto - Basın danışmanından açıklama var! O büyükşehir belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor?

Nefes'ten Fatih Ergin'in haberine göre Cemil Tugay, AK Parti'ye üyelik formunu doldurdu. Haberde, Tugay'ın İzmir'in kurtuluş tarihi olan 9 Eylül'de AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

#3
Foto - Basın danışmanından açıklama var! O büyükşehir belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor?

İddialar kısa sürede gündem olurken, Tugay'ın basın danışmanı Elif Demirci İşleğen söz konusu iddiayı yalanladı. Birgün'e konuşan İşleğen, Tugay'ın herhangi bir form doldurmadığını öne sürdü.

#4
Foto - Basın danışmanından açıklama var! O büyükşehir belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor?

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