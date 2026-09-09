Batan gemideki kahraman dehşet dolu anları anlattı: İnsanlar çığlık çığlığa kurtarılmayı bekledi

Batan geminin içerisinde mahsur kalan insanları yaşama tutundurmak için mücadele verdiğini belirten Bahadır, insanların yardım çığlıkları ve kurtarılmayı bekledikleri camı kırmak için dakikalarca mücadele verdiğini anlatarak, "Biz yukarıya çıktıktan sonra çoğu insan daha camların altında yaşıyordu ve kurtarılmayı bekliyordu. Ölenler de vardı ama kurtarılmayı bekleyenleri arkamızda bırakmak istemediğimiz için camı kırmaya çalıştım. Camın altında bir anne 2 evladına sarılmış halde ’Lütfen çocuklarımı kurtarın’ diyordu. O esnada karınlarına kadar su gelmişti. Biz onları gördükten sonra camı kırmaya çalıştık ama kıramadık ama duyduğum kadarıyla anne ve çocuğu kurtarıldı. Çok mutluyum anne ve evladı kurtarıldığı için. Onun haricinde camın altında ölüler vardı, boğulmamak için yüzmeye çalışanlar ve demirlere tutunanlar vardı. Kayıp olanlardan bir amca vardı, o amcayı elime zincirle bağlamaya çalışmıştım. Elime zincirle bağladıktan sonra ’Korkma amca ben senin yanındayım, seni bırakmayacağım’ şeklinde şeyler söyledim. Ortalama 30 dakika kendisini boğulmaması için yukarıda tutmaya çalıştım. En son dalganın sert vurmasıyla kayıp, geminin batan tarafına doğru sürüklendi" dedi.