Batan gemideki kahraman dehşet dolu anları anlattı: İnsanlar çığlık çığlığa kurtarılmayı bekledi
Girne’den Mersin’e doğru yola çıktıktan bir süre sonra sulara gömülen gemide yaşanan dehşet dolu anları, yolcuları kurtarmak için dakikalarca mücadele veren Hataylı Kürşat Bahadır anlattı. Geminin su almaya başlamasıyla birlikte büyük panik yaşandığını ve insanların çıkış için çaresizce mücadele ettiğini belirten Bahadır: "Kapılar kapalı olduğu için kimse dışarıya çıkamadı, insanlar kapıları kırmaya çalıştı. Gemi yan yattıktan sonra insanlar yatan tarafa doğru kaymaya başladı ve ondan sonra kimse kendini yukarıya çekemedi." dedi.