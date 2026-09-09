Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu Artık bu topraklar şehit vermesin

Göktaş, devletin şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Bunu bir görev olarak değil, bir vefa borcu olarak görüyoruz. Sizlere sunduğumuz tüm hizmetleri bir vefa ve minnet borcu olarak görüyoruz. Devlet yanınızda. Bunu her zaman yapmaya devam edecek. Dün şehitlerimizin ailelerinin, emanetlerinin nasıl başımızın üstünde yeri varsa bundan sonraki süreçte de her zaman yerleri başımızın üstüdür. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Şehit yakınları ve gazilere yönelik yapılan düzenlemeleri de anlatan Göktaş, bu düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın desteğiyle hayata geçirildiğini hatırlattı.