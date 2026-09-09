Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu Artık bu topraklar şehit vermesin
Hakkari'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecinde terörün olmadığı ve el birliğiyle Türkiye Yüzyılı'nı kurma yolundaki hedeflere kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, "Terörsüz Türkiye, huzurun, bereketin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir Türkiye demektir" dedi. Bakan Göktaş, Hakkari'de düzenlenen "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması" programına katıldı. Bakan Göktaş şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.