2023-01-29 20:43:35 ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı
OpenAI tarafından sunulan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, ABD’nin önde gelen bilim dergileri tarafından yasaklandı. ChatGPT, derin öğrenme tabanlı GPT-3.5 modeli ile yazılım ve diğer konulara cevap verebiliyor. Bilim dergileri, yanlış veya uydurma bilgilerin olmasından ötürü ChatGPT’nin sorumlu tutulamayacağını belirleyerek bu kararı aldı. Eğitim kurumları da ChatGPT’nin öğrencilerin becerilerini geliştirmediği ve öğrenme sürecini olumsuz etkilediği nedeniyle yasaklıyor. Sciences Po Üniversitesi ise intihal tehlikesi nedeniyle ChatGPT’nin yasaklandığını duyurdu.