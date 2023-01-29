ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

ChatGPT, geçtiğimiz yılın Kasım ayında kullanıcılara sunuldu. Derin öğrenmeyi baz alan GPT-3.5 modeli ile oluşturulan bu sohbet robotu, yazılım ile alakalı sorulara cevap verebiliyor. Ayrıca hikaye, şiir ve makale de yazabiliyor. Bu nedenle akademisyenler ve bilim insanları tarafından da kullanılabiliyor.