  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
13
ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

2023-01-29 20:43:35
ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

OpenAI tarafından sunulan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, ABD’nin önde gelen bilim dergileri tarafından yasaklandı. ChatGPT, derin öğrenme tabanlı GPT-3.5 modeli ile yazılım ve diğer konulara cevap verebiliyor. Bilim dergileri, yanlış veya uydurma bilgilerin olmasından ötürü ChatGPT’nin sorumlu tutulamayacağını belirleyerek bu kararı aldı. Eğitim kurumları da ChatGPT’nin öğrencilerin becerilerini geliştirmediği ve öğrenme sürecini olumsuz etkilediği nedeniyle yasaklıyor. Sciences Po Üniversitesi ise intihal tehlikesi nedeniyle ChatGPT’nin yasaklandığını duyurdu.

#1
Foto - ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

ABD'nin önde gelen bilim dergilerinde makale yayınlayan akademisyenlerin ChatGPT'den yardım almaları yasaklandı.

#2
Foto - ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

OpenAl tarafından geliştirilip kullanıma sunulan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, son zamanlarda birçok kurum ve platformlarda yasaklandı. Şimdi ise bunlar arasına ABD’nin önde gelen bilim dergileri de katıldı.

#3
Foto - ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

ChatGPT, geçtiğimiz yılın Kasım ayında kullanıcılara sunuldu. Derin öğrenmeyi baz alan GPT-3.5 modeli ile oluşturulan bu sohbet robotu, yazılım ile alakalı sorulara cevap verebiliyor. Ayrıca hikaye, şiir ve makale de yazabiliyor. Bu nedenle akademisyenler ve bilim insanları tarafından da kullanılabiliyor.

#4
Foto - ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

ABD’nin önde gelen bilim dergileri kısa süre önce duyurulan kararla, yazdıklarında yanlış, hatta uydurma bilgilerin olması ve bu sebepten ötürü bir insan gibi sorumlu tutulamayacağı için ChatGPT’yi yasakladıklarını açıkladılar.

#5
Foto - ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

Bundan sonra akademisyenler ve bilim insanları, ChatGPT’den yardım alarak yazdırdıkları makaleleri bilim dergilerinde yayınlayamayacaklar. ABD’nin ünlü bilim dergilerinden Science’ın Genel Yayın Yönetmeni Holden Thorp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

#6
Foto - ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

Bunun etrafında oluşan çılgınlık göz önüne alındığında, ChatGPT’nin bir yazar olmasına veya metninin makalelerde kullanılmasına izin vermeyeceğimizi kesinlikle açıkça belirtmek iyi bir fikir.

#7
Foto - ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

Önde gelen bilimsel dergiler, yazarlardan çalışmaya yaptıkları katkılardan sorumlu olduklarını beyan eden bir form imzalamalarını ister. ChatGPT, bunu yapamayacağı için asla bir yazar olarak kabul edilemez.

#8
Foto - ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

-Okullar da ChatGPT’yi yasaklıyor- ChatGPT, yazılım ile alakalı konular bir yana, öğrencilerin sorduğu sorulara da cevap verebiliyor ve ödev yazabiliyor. Bu nedenle sohbet robotu, son zamanlarda öğrencilerin ilgisini çekiyor. Ancak bu durum, eğitim kurumları tarafından olumsuz olarak görülüyor.

#9
Foto - ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

Zira sohbet robotu, kısa süre önce New York Eğitim Departmanında yasaklandı.

#10
Foto - ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

Nedenleri arasında çocukların problem çözme ve düşünme becerilerini geliştiremediği ve öğrenme sürecini olumsuz etkilemesi de bulunuyor.

#11
Foto - ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

Geçtiğimiz saatlerde ise Fransa’nın ünlü okullarından Sciences Po Üniversitesi, öğrenci ve öğretim üyelerine gönderdikleri e-postada, ChatGPT tarafından yazılan metinlerin intihale yol açabileceği sebebiyle yasaklandığını bildirdi.

#12
Foto - ChatGPT, ABD'de bazı kuruluşlar tarafından yasaklandı

İntihal, bir başkasının eserini kendisiymiş gibi kullanma durumuna denir.

Vatandaşlar, İmamoğlu ile dalga geçti
Gündem

Vatandaşlar, İmamoğlu ile dalga geçti

Anadolu turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'nun bu tavrı ile dalga geçen vatandaşlar, İstanbul'un birçok bölgesine, "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğl..
F-16 sevkiyatı: Lockheed Martin açıklandı: Yeni F-16'lar geliyor, yeni versiyonu ilk kez uçtu
Gündem

F-16 sevkiyatı: Lockheed Martin açıklandı: Yeni F-16'lar geliyor, yeni versiyonu ilk kez uçtu

Dünyaca ünlü ABD menşeili F-16 savaş uçaklarının gelişmiş versiyonu olan Block 70, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Geliştirilmiş Block 70 F-16 s..
Fransızlar böyle duyurdu: Türkiye bağımsız bir ülke olmaya başladı
Gündem

Fransızlar böyle duyurdu: Türkiye bağımsız bir ülke olmaya başladı

Fransız medyası, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Avrupa ve NATO'dan uzaklaşarak bağımsız bir ülke haline gelmeye başladığın..
Bu ne kıvraklık! Mehmet Bekaroğlu 180 derece döndü
Siyaset

Bu ne kıvraklık! Mehmet Bekaroğlu 180 derece döndü

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhur İttifakı'nı hedef almak isterken 73 yıl önceki CHP iktidarı için "tek parti faşizmi" ifad..
Ronaldo'nun kaldığı otele ödediği aylık ücret
Spor

Ronaldo'nun kaldığı otele ödediği aylık ücret "Yok artık" dedirtti! Ailesi ve yakınlarıyla birlikte 17 süit kullanıyor

Al-Nassr'a transferi ile gündeme bomba gibi düşen Cristiano Ronaldo, şimdi de kaldığı otele ödediği ücretle konuşuluyor. Dünyaca ünlü futbol..
Köpekten kaçan minik çocuk minibüsün altında kalarak can verdi
Aktüel

Köpekten kaçan minik çocuk minibüsün altında kalarak can verdi

Adana'da köpekten kaçarken aniden yola fırlayan 8 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed el Halil, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralı olarak kald..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23