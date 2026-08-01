Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: “Adnan Oktar” detayı çok ama çok konuşulacak cinsten
Önceki gün gözaltına alındıktan sonra dün sevk edildiği mahkemede tutuklanan gazeteci Cem Küçük'ün savcılıktaki şoke eden ifadeleri gün yüzüne çıktı. Programlarda dile getirdiği iddialara ilişkin MASAK raporlarını hiç okumadığını itiraf eden Küçük, fon ve para transferleri hakkındaki sorulara yanıt aradı. Telefon şifresini vermeyen ve Adnan Oktar'ın kitaplarını ücret karşılığı çevirdiğini doğrulayan ünlü ismin sorgusu gündeme bomba gibi düştü.