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Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: "Adnan Oktar" detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

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Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: “Adnan Oktar” detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

Önceki gün gözaltına alındıktan sonra dün sevk edildiği mahkemede tutuklanan gazeteci Cem Küçük'ün savcılıktaki şoke eden ifadeleri gün yüzüne çıktı. Programlarda dile getirdiği iddialara ilişkin MASAK raporlarını hiç okumadığını itiraf eden Küçük, fon ve para transferleri hakkındaki sorulara yanıt aradı. Telefon şifresini vermeyen ve Adnan Oktar'ın kitaplarını ücret karşılığı çevirdiğini doğrulayan ünlü ismin sorgusu gündeme bomba gibi düştü.

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#1
Foto - Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: "Adnan Oktar" detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Cem Küçük'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadede televizyon programlarında dile getirdiği açıklamalar, para transferleri, dijital yazışmalar ve çeşitli iddialara ilişkin beyanları yer aldı. Küçük savcılık sorgusunda "silahlı suç örgütü" davasında binlerce yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, CHP'den daha önce Parti Meclisi üyesi olan Berkay Gezgin ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Küçük ayrıca; telefonunun şifresini vermek istemediğini de belirtti.

#2
Foto - Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: "Adnan Oktar" detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

Sorguda gazeteci Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında 27 ayrı işlemde toplam 537 bin 800 liralık para hareketi bulunduğu soruldu. Küçük, para transferlerini önce geçmişe dayalı borç ilişkisi olarak açıkladı. Daha sonra gizli tanığın "Tahir Sarıkaya, Cem Küçük’ün para işlerini yürütüyor" yönündeki iddiası sorulunca bu kez söz konusu transferlerin "alacak verecek meselesi veya organizasyon ücretlerinden" kaynaklandığını söyledi. Ancak hangi organizasyon ya da hangi borca ilişkin olduğuna dair herhangi bir belge sunmadı.

#3
Foto - Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: "Adnan Oktar" detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

Dosyada yer alan dijital incelemelerde Cem Küçük ile Turgut Koç arasındaki WhatsApp yazışmaları da yer aldı. Yazışmalarda geçen "Artık bir ayakkabı hediye edersin" ifadesi sorulan Küçük, bunun şaka olduğunu ve herhangi bir ayakkabı almadığını söyledi. Savcılıkta Cem Küçük'e gizli tanığın, para karşılığında lehte veya aleyhte haber yaptığı ve yayın yoluyla baskı kurduğu yönündeki beyanları da okundu.

#4
Foto - Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: "Adnan Oktar" detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

Gizli tanığın, "Cem Küçük hakkında bilgi vermek istiyorum. Kendisi şantaj ve tehdit yöntemiyle sosyal medya, televizyon kanalları ve gazete köşesini kullanarak zor durumdaki insanlardan içinde bulunduğu koşullardan yararlanıp para karşılığı haber ve aleyhine veya lehine yayınlar yapar. Cem Küçük HaberTürk yayınlarına çıkmadan önce o dönemin İstihbarat Başkanı veya İstihbarat yetkilileriyle görüşmüş algısı oluşturmak için telefonunu kulağına götürüp konuşuyor tarzı yapar çevresindeki insanlarda bu şekil algı çalışması yürütürdü. Çevresindeki kişiler bu gerçek olmayan konuşmalara inanıp hareket ederdi. " şeklindeki beyanı okundu.

#5
Foto - Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: "Adnan Oktar" detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

Küçük ise bu iddiaların tamamını reddederek, "Bu beyanı kabul etmiyorum. Bu şekilde hiçbir zaman yayınım olmamıştır. Bu şekilde hiçbir zaman hareketim olmamıştır" dedi. Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici bölüm ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar ile yapılan yazışmalar oldu. Bu yazışmalarda, Acar’ın Cem Küçük’ten farklı kişiler hakkında talepleri olduğu, Cem Küçük’ün de canlı yayında ve Twitter'da paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği söylendi. 12 Kasım 2024 tarihinde de Acar’ın "Cem abi 5 bin dolar ile yazı yazan ya da haber olur mu, zor konu değil" şeklindeki mesajı da okundu.

#6
Foto - Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: "Adnan Oktar" detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

Cem Küçük, "Bu kişinin kim olduğunu ilk başta ben de bilmiyordum. Gazeteci olduğum için benim ile iletişime geçti. Kendisinden bu şekilde neden bana yazdığını bilmiyorum. Bu şahıstan para almadım. Zaten cevap da atmadım. Hatta bu kişiye ters cevaplar da verdim" diye cevap verdi. Yine Acar ile Küçük arasında ayakkabı mesajlaşmaları olduğu ve Acar’ın Cem Küçük’e ayakkabıyı hangi mağazaya bırakması gerektiğini ve ayakkabı numarasını sorduğu, Cem Küçük’ün de ayakkabı numarasını söyleyerek hangi mağazaya bırakması gerektiğini söylediği mesajlar okundu. Cem Küçük, "Kendisinin bu hediyesini aldım. Bana yeni yıl hediyesi olarak gönderdi. Herhangi bir şekilde sorunlarını çözdüm diyerek bu hediyeyi almadım. Bunun için de talepte bulunmadım" diye cevap verdi.

#7
Foto - Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: "Adnan Oktar" detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

Yine gizli tanığın, "Cem Küçük 2023 yılından önce Murat Ongun ile çok yakındı. Bu kişiler arasındaki baz çakışmalarına bakıldığında birlikte hareket ettikleri ortaya çıkacaktır. Ayrıca o dönem almış olduğu menfaat karşılığında hareket ederdi. Ekrem İmamoğlu HaberTürk’e konuk olduğu programdan sonra Kübra Par’ın sunmuş olduğu programda Cem Küçük konuktu. Bu programdan önce Ekrem İmamoğlu'nun Cem Küçük ile yakın ilişkisinin olduğunu, kendisine Murat Ongun’la irtibata devam etmesini gerektiğini söylediğini duydum. O dönem Cem Küçük hem hükümet lehine hem de Ekrem İmamoğlu lehine çalışmalar yürüttü. Tam anlamıyla ikili oynuyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonu olduktan sonra Cem Küçük Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun ile ilişkisi olduğundan dolayı panikleyip soruşturmayı destekliyor gibi davranarak soruşturmaya gölge düşürmek istedi. Cem Küçük’ün kamuoyuna aktardığı bilgiler incelendiğinde bazı bilgileri doğrulamadan yayımladığı daha sonradan bu açıklamayı sürekli değiştirerek algı çalışması yürüttüğü ortaya çıkacaktır" şeklindeki beyanı okundu.

#8
Foto - Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: "Adnan Oktar" detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

Cem Küçük, "Bu beyan da iftira niteliğindedir. Murat Ongun ile bir ya da iki kez telefon ile görüşmüşlüğüm olabilir. Onun dışında kendisiyle iletişimim yoktur. Ekrem İmamoğlu ile hiçbir temasım yoktur" diye cevap verdi.

#9
Foto - Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: "Adnan Oktar" detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

Savcılık, Cem Küçük’e Sezer Sezginer isimli kişiden hesabına 14 ayrı işlemle toplam 99 bin lira gönderildiğini de sordu. Küçük ise söz konusu kişiyi tanımadığını, hesabına neden para gönderildiğini bilmediğini ifade etti. İfadede, tanımadığını söylediği bir kişiden hesabına defalarca para gelmesine ilişkin herhangi bir açıklama getirememesi dikkat çekti.

#10
Foto - Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: "Adnan Oktar" detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

Savcılık ifadesinde Cem Küçük’e, Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısına ilişkin iddialar da yöneltildi. Küçük, örgüt lehine faaliyet yürüttüğü yönündeki iddiaları reddetti. Buna karşılık Adnan Oktar’ın yurt dışından gelen kitaplarını ekibiyle birlikte ücret karşılığında çevirdiğini kabul etti. Ayrıca Adnan Oktar ile 2012 yılında bir iftar programında görüştüğünü ve A9 televizyonunda bir kez canlı yayına katıldığını doğruladı.

#11
Foto - Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: "Adnan Oktar" detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

İfadede Cem Küçük, gözaltına alındığı sırada cep telefonunun şifresini vermediğini, savcılık sorgusunda da şifreyi paylaşmak istemediğini beyan etti.

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