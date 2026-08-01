Cem Küçük’ün ifadesi olay oldu: “Adnan Oktar” detayı çok ama çok konuşulacak cinsten

Cem Küçük, "Bu kişinin kim olduğunu ilk başta ben de bilmiyordum. Gazeteci olduğum için benim ile iletişime geçti. Kendisinden bu şekilde neden bana yazdığını bilmiyorum. Bu şahıstan para almadım. Zaten cevap da atmadım. Hatta bu kişiye ters cevaplar da verdim" diye cevap verdi. Yine Acar ile Küçük arasında ayakkabı mesajlaşmaları olduğu ve Acar’ın Cem Küçük’e ayakkabıyı hangi mağazaya bırakması gerektiğini ve ayakkabı numarasını sorduğu, Cem Küçük’ün de ayakkabı numarasını söyleyerek hangi mağazaya bırakması gerektiğini söylediği mesajlar okundu. Cem Küçük, "Kendisinin bu hediyesini aldım. Bana yeni yıl hediyesi olarak gönderdi. Herhangi bir şekilde sorunlarını çözdüm diyerek bu hediyeyi almadım. Bunun için de talepte bulunmadım" diye cevap verdi.