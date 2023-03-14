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Türkiye
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Ceyhan'da acil yıkım kararı olan binalar yıkıldı! Ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu

2023-03-14 18:33:45
Ceyhan'da acil yıkım kararı olan binalar yıkıldı! Ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Ceyhan’da ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılmaya başladı.

#1
Foto - Ceyhan'da acil yıkım kararı olan binalar yıkıldı! Ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu

Adana’nın Ceyhan İlçesi Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarında acil yıkım kararı verilen Işık Apartmanın yıkımı da kontrollü bir şekilde yapıldı.

#2
Foto - Ceyhan'da acil yıkım kararı olan binalar yıkıldı! Ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu

Bina sakinlerinden Seçkin Üçgül “Işık Apartmanında oturuyorum. Depremden sonra hiçbir şekilde eve girip eşya alamadık, kurtaramadık. Ben daha 3 yıllık evliyim, 2 çocuğum var asgari ücretle çalışıyorum. Devletimizden yardım bekliyorum, eşyalarımı alalı 3 yıl oldu hepsi evin içinde kaldı." dedi.

#3
Foto - Ceyhan'da acil yıkım kararı olan binalar yıkıldı! Ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu

Ceyhan'da ev kiralarının yüksek olduğunu belirten Üçgül, "Annemin eski evinde kalıyorum, şu anda Ceyhan’da ev bulma imkanı sıfır, ev bulsak bile senelik 70 bin TL’den 80 Bin TL istiyorlar. Ben asgari ücretle çalışan biriyim nereden vereceğim ben o kadar parayı. Şimdilik köyde annemin yıkık dökük bir evi var orada kalıyoruz. Çok şükür başımızı katacağımız bir ev var ama işte eşyalarımız, çocuklarımız hepimiz ortada kaldık. Devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.

#4
Foto - Ceyhan'da acil yıkım kararı olan binalar yıkıldı! Ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu

Işık Apartmanı sakini Müstakime Gök de “Ben 34 yaşındayım bu binada doğdum büyüdüm, Kahramanmaraş depremi Ceyhan’da da şiddetli hissedildi. Ceyhan’ı Allah korudu, hiçbir bina yıkılmadı ama çok ağır hasarlı binalar var, orta hasarlı bina çok var ve Ceyhan’da tek acil yıkılacak bina bizim binamız. Maalesef evlerimizden hiç bir şey alamadık, binamız eşyalarımızla birlikte yıkılacak. Artık hani diyorum ne olacaksa olsun, yıkılsın biz dönüp arkamıza bakmadan gidelim. Başka da diyecek hiç bir şey bulamıyorum. Her şeyimiz içeride bütün eşyalarımız içeride, şuan akrabalarımızın yanındayız, onların yanında geçici olarak idare ediyoruz. İlerisi için ne olacağı belirsizlik içindeyim tüm komşularım gibi tüm depremzedeler gibi diyeceklerim bu kadar." dedi.

#5
Foto - Ceyhan'da acil yıkım kararı olan binalar yıkıldı! Ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu

Binada evleri bulunan vatandaşlar gözyaşları dökerek evlerinin yıkıldığını izledi. Ceyhan'da ağır hasarlı olan binaların yıkımlarının devam edeceği öğrenildi.

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