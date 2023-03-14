Ceyhan'da acil yıkım kararı olan binalar yıkıldı! Ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu

Işık Apartmanı sakini Müstakime Gök de “Ben 34 yaşındayım bu binada doğdum büyüdüm, Kahramanmaraş depremi Ceyhan’da da şiddetli hissedildi. Ceyhan’ı Allah korudu, hiçbir bina yıkılmadı ama çok ağır hasarlı binalar var, orta hasarlı bina çok var ve Ceyhan’da tek acil yıkılacak bina bizim binamız. Maalesef evlerimizden hiç bir şey alamadık, binamız eşyalarımızla birlikte yıkılacak. Artık hani diyorum ne olacaksa olsun, yıkılsın biz dönüp arkamıza bakmadan gidelim. Başka da diyecek hiç bir şey bulamıyorum. Her şeyimiz içeride bütün eşyalarımız içeride, şuan akrabalarımızın yanındayız, onların yanında geçici olarak idare ediyoruz. İlerisi için ne olacağı belirsizlik içindeyim tüm komşularım gibi tüm depremzedeler gibi diyeceklerim bu kadar." dedi.