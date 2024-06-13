Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yeşil Dönüşüm Ödül Töreni’nde konuştu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri" töreni, İstanbul’da bir otelde sahiplerini buldu. Törene katılan Bakan Mehmet Özhaseki açıklamalarda bulundu. Özhaseki, “İstanbul'da birisi belediye başkanıysa ve görevi devredip giderken geriye dönüp baktığında vicdanen huzur içerisinde gidecekse, İstanbul'u depreme hazırlamak gibi birinci derecede çok önemli bir görevi var.” dedi İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri" töreni, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve İstanbul Valisi Davut Gül ve misafirlerin katılımıyla gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu. Özhaseki yaptığı konuşmada, günümüze damgasını vuran en önemli olgunun, değişim olgusu olduğunu söyleyen Özhaseki, "Bu değişim olgusu hem çok boyutlu hem de çok hızlı" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Özhaseki konuşmasına şöyle devam etti, “Avrupa Birliği’nde her birisi ayrı bir bakanlıkla temsil ediliyor. Bizim bu dönemde bir de üzerimize vazife olarak aldığımız 16 ay önce meydana gelen ikiz depremlerin yol açtığı hasarın giderilmesi konusu var.” dedi. Bir başka konunun da başta İstanbul olmak üzere korkulan ama olmasın diye dua edilen depremle ilgili dirençli şehirlerin oluşturulması yükü olduğunu ifade eden Özhaseki şunları söyledi, ”Çevre konusu, hassas bir konu. Günümüzde yükselen bir değer. Tüm dünya dikkat ediyor, Türkiye de bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Şehircilik konusuna gelince, dünyanın en kadim şehirlerine sahibiz. Ama son yüzyılda öyle bir zafiyete girmişiz ki geriye doğru baktığımızda bir tarafta kimliksiz bir tarafta da sağlıksız yapılara sahibiz. Bu kimliksiz yapılardan bir an önce kurtulmalıyız ve sağlıklı yapıların öne çıkarılması gerekiyor. Bunu da kendimize bir iş olarak aldık.” dedi. 850 bin bağımsız birimin ya yıkıldığını ya da yıkılmayı beklediğini, 14 milyon insanın zarar gördüğünü ve hasarın 100 milyar doların üzerinde olduğunu ifade eden Özhaseki, “Bin yıllık Anadolu geleneğimizde karşımıza gelebilecek en büyük felaket buydu. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmadık. Manevi hasarı zaten ölçebilecek bir alet icat olmadı. O bölgelere gittiğimizde evlerini teslim ettiğimiz bir takım vatandaşlarımızın yanına oturup sohbet ettiğimizde o ağlıyor, biz ağlıyoruz. Öyle bir acı.” şeklinde konuştu. Devlet olarak üzerlerine düşenin tespit yapmak ve yaraları sarmak olduğunu söyleyen Özhaseki, “Şu anda deprem bölgesinde tam bin 240 şantiyemiz var. 110 bin kişilik bu orduyla çalışıyoruz. Dünyanın en büyük şantiyesi burası desem yeridir. 4 bin 333 yıkılan köy evi var, bunları şu anda çelikten yapmaya devam ediyoruz. 100 bin civarında da çelikten ve daha önce başlamış olduğumuz klasik köy evi yapıyoruz. 76 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Önümüzdeki aydan itibaren 10-15-20 bin konutu vermeye çalışacağız. Sene sonunda bu verdiğimiz sayı 200 bini bulacak. Zaten 450-500 bin civarında yaptığınızda da en azından bir kişiye bir ev verebilecek duruma gelmiş olacağız.” ifadelerini kullandı. Bu büyük afeti fırsata çevirerek şehirlerin merkezlerini yapmaya çalıştığının altını çizen Özhaseki şöyle devam etti. “Bu büyük bir afetti ama bunu bir fırsata çevirerek şehirlerin merkezlerini yapmaya çalışıyorum. Adıyaman'ın meydanı yoktu, Kahramanmaraş'ta meydan var mıydı yok muydu Allah bilir. Şimdi o şehirlere meydanlar yapıyorum. Projelendirdim. Bu arada 11 vilayetimizin altyapısında ne eksik varsa tamamıyla ilgili bütçeden tam 64 milyar lira para ayırdık. İnşallah gelecek senenin sonunda doğru hiçbir Allah’ın kulu kalmaz ki dönüp bize; benim niye evimi vermediniz, ben hak sahibiydim diyemeyecektir.” dedi.