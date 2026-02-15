  • İSTANBUL
Çeşitli ülkelerinden gelip eğitim alıyorlar! Türkiye’den demir yolunda öncülük
Çeşitli ülkelerinden gelip eğitim alıyorlar! Türkiye'den demir yolunda öncülük

Türkiye'nin demir yolu tecrübesi Asya ve Afrika ülkelerine örnek oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye, artık demir yolu yapımında tecrübelerini paylaşan ülke konumuna geldi. Bu kapsamda geçen yıl Asya ve Afrika kıtalarından bir çok ülkede demir yolculara üstyapı, bakım ve onarım ile makas bakımına ilişkin eğitim düzenlendi" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu yapımında tecrübelerini paylaşan ülke konumuna geldiğini belirterek, geçen yıl Asya ve Afrika'dan Suriye, Ürdün, Tunus, Libya, Kırgızistan, Tanzanya ve Sudanlı demir yolu personeline eğitim verildiğini, Azerbaycan'a Demiryolu Akademisi kurulmasına yönelik danışmanlık sağlandığını ve Suriye demir yollarının yeniden inşası kapsamında ilgili personele yapım ve hat bakımı alanlarında eğitim düzenlendiğini bildirdi.

Uraloğlu, demir yolu sektörünün gelişim hedefleri çerçevesinde tasarlanan zengin ve kapsayıcı eğitim çözümleriyle mesleki yeterliliklere uygun, iş pratiğine dayanan öğrenim deneyimlerini sunmak amacıyla 2020 yılında temeli atılan Türkiye Demiryolu Akademisinin, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak için ihtiyacı en doğru şekilde tespit ederek, bireysel, mesleki ve kurumsal gelişime odaklandığını belirtti.

Türkiye'nin demir yolu sektörünün öncü lokomotifi TCDD'nin kurumsal hafızasını oluşturup sektörel bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamayı, tüm sektör çalışanlarıyla paydaşların mesleki gelişimlerine destek olmayı amaçlayan Akademinin, kurumun eğitim faaliyetlerinin de yeni yüzü olduğunu dile getiren Uraloğlu, eğitim merkezlerinin yanı sıra çevrim içi eğitim fırsatlarının da sunulduğunu anlattı.

Uraloğlu, Türkiye'nin köklü demir yolu eğitim kültürünü yenilikçi uygulamalarla harmanlayarak, demir yolu eğitiminde ulusal ve uluslararası platformda saygın ve kalıcı yer edinilmesinin hedeflendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugünkü milli sınırlar içinde ilk adımları 1856'da atılan Türkiye'nin demir yolları ağı serüveni, 23 Eylül 1856'da İzmir-Aydın hattının inşasıyla başladı. Sultan 2. Abdülhamid'in çok önem verdiği ve hayata geçirdiği Hicaz Demir Yolu Projesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik olarak şekillenmesinde de bir milat yaşayan Osmanlı topraklarında 1923 yılına kadar toplam 4 bin 136 kilometre demir yolu ağı örüldü. Atatürk döneminde yapılan büyük yatırımlarla demir yolu ağı genişledi ve 1950'ye gelindiğinde 7 bin 900 kilometreye ulaştı."

Uraloğlu, sonraki süreçte yılda ortalama sadece 18 kilometre demir yolu yapılabilen Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalar başlatıldığını ifade ederek, bugün demir yolu ağının 13 bin 919 kilometreye ulaştığı bilgisini verdi.

Yapılan büyük yatırımlarla yüksek hızlı tren (YHT) ile tanışan Türkiye'nin, dünyada 8'inci, Avrupa'da ise 6'ncı YHT teknolojisi kullanan ülke konumuna

"Türkiye, artık demir yolu yapımında tecrübelerini paylaşan ülke konumuna geldi. Türkiye Demiryolu Akademisi tarafından yabancı ülkelerin demir yolu sektöründeki otoritelerine yapım eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda geçen yıl Asya ve Afrika kıtalarından Suriye, Ürdün, Tunus, Libya, Kırgızistan, Tanzanya ve Sudanlı demir yolculara üstyapı, bakım ve onarım ile makas bakımına ilişkin eğitim düzenlendi. Ayrıca dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a Demiryolu Akademisi kurulması için danışmanlık hizmeti verildi. Suriye demir yollarının yeniden inşası ve ihyası için Suriye ve Hicaz demir yolları personeline yönelik yapım süreçleri ve hat bakımı konusunda eğitim gerçekleştirildi. TCDD tarafından verilen eğitim çalışmaları, ülkemizin demir yolu vizyonunu geleceğe taşıyan bilgi altyapısını da sağlam temellere oturtuyor. Eğitimde ulaştığımız bu seviye, Türkiye’nin ulaştırma alanındaki liderliğini pekiştiriyor."

Bakan Uraloğlu, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt'un aynı zamanda Uluslararası Demiryolu Birliği (UIC) Orta Doğu Bölgesi (RAME) Başkanı da olduğunu, RAME toplantılarına başkanlık ederek bölge ülkeleriyle ilişkileri sağlamlaştırdığını ve uluslararası demir yolu bağlantılarını daha da güçlendirmek için görüşmeler yaptığını belirtti.

