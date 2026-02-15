Çeşitli ülkelerinden gelip eğitim alıyorlar! Türkiye’den demir yolunda öncülük

"Türkiye, artık demir yolu yapımında tecrübelerini paylaşan ülke konumuna geldi. Türkiye Demiryolu Akademisi tarafından yabancı ülkelerin demir yolu sektöründeki otoritelerine yapım eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda geçen yıl Asya ve Afrika kıtalarından Suriye, Ürdün, Tunus, Libya, Kırgızistan, Tanzanya ve Sudanlı demir yolculara üstyapı, bakım ve onarım ile makas bakımına ilişkin eğitim düzenlendi. Ayrıca dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a Demiryolu Akademisi kurulması için danışmanlık hizmeti verildi. Suriye demir yollarının yeniden inşası ve ihyası için Suriye ve Hicaz demir yolları personeline yönelik yapım süreçleri ve hat bakımı konusunda eğitim gerçekleştirildi. TCDD tarafından verilen eğitim çalışmaları, ülkemizin demir yolu vizyonunu geleceğe taşıyan bilgi altyapısını da sağlam temellere oturtuyor. Eğitimde ulaştığımız bu seviye, Türkiye’nin ulaştırma alanındaki liderliğini pekiştiriyor."