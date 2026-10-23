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Cebimizdeki tehlike 2027’de tarih oluyor! Bakan Fatih Kacır tüm Türkiye’ye müjdeyi verdi

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Cebimizdeki tehlike 2027’de tarih oluyor! Bakan Fatih Kacır tüm Türkiye’ye müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada sivil navigasyon uygulamalarının veri güvenliği açısından stratejik bir tehdit oluşturabildiğine dikkat çekerek 2027 yılı başından itibaren tamamen yerli ve milli navigasyon sistemine geçileceğini müjdeledi. TOGG ekosisteminin de destek verdiği bu projeyle yabancı navigasyon yazılımlarının kullanımına son verileceğini ifade eden Kacır, Türkiye'nin uzay hedefleri kapsamında yüzde 80 yerlilikle üretilen Ay aracının da 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderileceğini belirtti. Ayrıca Somali'de kurulacak uzay limanıyla ekvatoral avantajdan faydalanarak fırlatma maliyetlerinin düşürüleceğini ve Türkiye'nin küresel uzay pazarında hizmet sunacağını vurguladı.

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Foto - Cebimizdeki tehlike 2027’de tarih oluyor! Bakan Fatih Kacır tüm Türkiye’ye müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen programda Türkiye'nin bilim, teknoloji ve sanayi alanındaki çalışmalarını ve gelecek dönem hedeflerini anlattı. Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Kacır, özellikle uzay teknolojileri, yerli yazılımlar, yapay zekâ ve yüksek teknoloji üretiminin stratejik önem taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojiler geliştirmeye yönelik çalışmalarına değinen Bakan Kacır, navigasyon uygulamalarının yalnızca ulaşım amacıyla kullanılan araçlar olmadığını, aynı zamanda veri güvenliği açısından da önem taşıdığını söyledi. Bu alanda yerli bir çözüm geliştirilmesinin stratejik bir hedef olduğunu belirten Kacır, uygulamanın kullanıma sunulmasına yönelik takvimi açıkladı.

#2
Foto - Cebimizdeki tehlike 2027’de tarih oluyor! Bakan Fatih Kacır tüm Türkiye’ye müjdeyi verdi

Kacır, "Yerli harita ve navigasyon uygulamasını önemsiyoruz. Bu, stratejik bir alan olarak görüyoruz. Son dönemlerde dünyada olup bitenleri muhakkak takip ediyorsunuz. Bu sivil uygulamaların, sivil gördüğümüz uygulamaların aslında veri güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu hepimiz fark ediyoruz. Dolayısıyla inşallah 2027 yılı başından itibaren telefonlarımızdaki yabancı uygulamaların hepsini silmeye ve tümüyle yerli, milli navigasyon uygulaması kullanmaya hazırlanıyoruz. Bu projede de TOGG'un çok güzel katkıları var. Bu da aslında çok başarılı bir ekosistem projesi olarak inşallah hayata geçiyor" dedi.

#3
Foto - Cebimizdeki tehlike 2027’de tarih oluyor! Bakan Fatih Kacır tüm Türkiye’ye müjdeyi verdi

Yerli navigasyon projesinde TOGG'un da katkı sunduğunu belirten Kacır, farklı teknoloji alanlarında geliştirilen yerli çözümlerin birbiriyle entegre edilmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim hedefleri kapsamında Somali'de kurulması planlanan uzay limanına da değinen Kacır, uzay teknolojilerinin yalnızca uydu geliştirmekten ibaret olmadığını, bu araçları uzaya taşıyacak fırlatma sistemleri ve altyapıların da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

#4
Foto - Cebimizdeki tehlike 2027’de tarih oluyor! Bakan Fatih Kacır tüm Türkiye’ye müjdeyi verdi

Uzay limanlarının konumunun fırlatma maliyetleri açısından önemli olduğunu belirten Kacır, ekvatora yakın bölgelerin dünyanın dönüş hızından yararlanılması sayesinde avantaj sağladığını söyledi. Kacır, "Uzaya girişim için müthiş fırsatlar sunuyor. Çünkü roket fırlatmalarında dünyanın dönüş hızından da istifade ediyorsunuz ve dünyanın dönüş hızı ekvator bölgesinde maksimum seviyede. Dolayısıyla siz daha az yakıtla hedefinize erişebiliyorsunuz. Böylelikle ekvatorda yaptığınız bir fırlatmada maliyetleriniz örneğin Türkiye gibi bir coğrafyada yapacak olsanız burada yapacağınızdan yüzde otuz daha aşağıda oluyor. Bu da size bir rekabet alanı oluşturuyor" diye konuştu. Uzay limanının yalnızca Türkiye'nin kendi fırlatma ihtiyaçları için planlanmadığını belirten Kacır, dünyada uzaya erişim talebinin arttığını ve fırlatma altyapılarının bu talebe cevap vermesinin önem taşıdığını kaydetti.

#5
Foto - Cebimizdeki tehlike 2027’de tarih oluyor! Bakan Fatih Kacır tüm Türkiye’ye müjdeyi verdi

Kacır, "Çünkü nihayetinde bu uzay limanını sadece kendi fırlatmalarınız için inşa etmiyorsunuz. Bütün dünyaya bu hizmeti sunabilmeyi de hedefliyorsunuz ki biz bunu yapacağız. Çünkü dünyada fırlatma konusunda bir arz, uzay limanları açısından, fırlatma altyapıları açısından bir arz problemi var artık. Her gün bir fırlatma yapılıyor artık dünyada. Her gün bir uzay fırlatması gerçekleşiyor ve bu daha da artacak" ifadelerini kullandı. Somali'de kurulacak uzay limanının, Türkiye'nin kendi roketleriyle geliştirdiği uydu ve uzay araçlarını uzaya gönderme hedefinin önemli bir parçası olması amaçlanıyor. Projenin, Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra uluslararası uzay pazarında hizmet sunabilmesine de imkân sağlaması hedefleniyor.

#6
Foto - Cebimizdeki tehlike 2027’de tarih oluyor! Bakan Fatih Kacır tüm Türkiye’ye müjdeyi verdi

Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki önemli hedeflerinden birinin Ay'a ulaşmak olduğunu ifade eden Kacır, yerli imkânlarla geliştirilen Ay aracına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin daha önce uydu teknolojilerinde elde ettiği tecrübeyi derin uzay görevlerine taşımayı amaçladığını belirten Kacır, Ay programının bu açıdan önemli bir aşama olduğunu söyledi. Kacır, "Bunun için Ay programını hayata geçiyoruz. Kendi geliştirdiğimiz hibrit itki sistemini de kullandığımız yüzde 80'in üzerinde yerli üretimini tamamladığımız Ay aracını 2027 yılının ilk aylarında inşallah Ay'a göndereceğiz. Dokuz ülkeden biri haline gelecek Türkiye. Ay'a erişmeyi başaran dokuz ülkeden biri haline geleceğiz" dedi.

#7
Foto - Cebimizdeki tehlike 2027’de tarih oluyor! Bakan Fatih Kacır tüm Türkiye’ye müjdeyi verdi

Türkiye'nin uydu teknolojilerinde ulaştığı seviyeye de değinen Kacır, yerli görüntüleme uydusu İMECE ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın önemini anlattı. Kacır, "BİLSAT, Rasat, Göktürk, İMECE uydularını yerli ve milli olarak ürettik. İMECE metre altı çözünürlükle görüntü aldığımız, yani 600 kilometreden bir metrenin altında çözünürlükle görüntü aldığımız ve bunu başarmamıza sağlayan elektrooptik kamerasını da yerli ve milli olarak ürettiğimiz. Yerlilik düzeyi yüzde 80'in üzerinde olan görüntüleme uydumuz" ifadelerini kullandı. Türksat 6A'nın geliştirilmesiyle Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen ülkeler arasına girdiğini belirten Kacır, "Ve onu da yüzde 80'in üzerinde yerlilikte ürettik ve dünyada haberleşme uydusu geliştirebilen, üretebilen 11 ülkeden biri haline geldik" diye konuştu. Uzay teknolojilerinde özel sektörün de daha fazla rol üstlenmeye başladığını belirten Kacır, uydu üretimi ve uzaya erişim alanındaki gelişmelerin Türkiye için yeni ekonomik fırsatlar oluşturduğunu kaydetti.

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