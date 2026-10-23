Cebimizdeki tehlike 2027’de tarih oluyor! Bakan Fatih Kacır tüm Türkiye’ye müjdeyi verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada sivil navigasyon uygulamalarının veri güvenliği açısından stratejik bir tehdit oluşturabildiğine dikkat çekerek 2027 yılı başından itibaren tamamen yerli ve milli navigasyon sistemine geçileceğini müjdeledi. TOGG ekosisteminin de destek verdiği bu projeyle yabancı navigasyon yazılımlarının kullanımına son verileceğini ifade eden Kacır, Türkiye'nin uzay hedefleri kapsamında yüzde 80 yerlilikle üretilen Ay aracının da 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderileceğini belirtti. Ayrıca Somali'de kurulacak uzay limanıyla ekvatoral avantajdan faydalanarak fırlatma maliyetlerinin düşürüleceğini ve Türkiye'nin küresel uzay pazarında hizmet sunacağını vurguladı.